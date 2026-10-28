JEWELLERY

年终佳节将至，各大奢侈品牌纷纷推出最新力作

【新加坡】从新颖的色彩和材质，到富有巧思的延伸设计，几大珠宝品牌近期推出的新品成功吸引了我们的目光。这种做法并不新鲜——即保留备受喜爱的经典设计元素，同时增添一些新意，赋予其新的生命力。

不过，鉴于这些新款式如此精美，我们对此也毫无异议。随着节庆季的临近，预计其中一些新品也将在派对上惊艳亮相。

以下是值得您入手的一些新品：

Tiffany & Co

Tiffany HardWear系列18K黄金镶嵌珍珠与绿松石中号链环项链。 图片来源：TIFFANY & CO

这家美国珠宝品牌的HardWear珠宝系列是其最受欢迎的系列之一，其工业时尚风格的链环设计极具辨识度，灵感源自品牌1962年的一款典藏设计。

该系列现有18K黄金、玫瑰金、白金以及铂金、钛金和纯银等多种材质，部分款式镶嵌钻石和淡水珍珠。如今，该系列又新增了九款杰作。

最新作品采用18K黄金打造，用绿松石圆珠和Akoya珍珠取代了链环上独特的球形设计。这种宝石鲜艳的蓝绿色调，既是对已故美国慈善家兼艺术收藏家Rachel Lambert “Bunny” Mellon曾佩戴过的一条青金石与珍珠Tiffany项链的重新诠释，也呼应了波普艺术时代（如Andy Warhol的作品）的鲜活色彩。

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该系列的重点作品是一款个性宣言项链和与之搭配的垂坠耳环，绿松石圆珠和Akoya珍珠镶嵌于标志性的HardWear链环之上。这条34英寸的项链设有两个无缝集成的搭扣，可变换多种佩戴方式，既可作为长项链，也可作为双圈项链，或搭配手链作为短项链佩戴。

粉丝们还会注意到，这些作品中的绿松石圆珠和珍珠由金字塔形的黄金圆顶固定——这是一个微小而重要的细节，因为其尖锐的轮廓与该系列圆珠和U形链环的圆润几何形状形成了略带前卫的对比。

Tiffany HardWear系列18K黄金镶嵌绿松石小号链环手链。 图片来源：TIFFANY & CO

该系列的其他单品则采用较大的绿松石圆珠，呈现于吊坠、手链和耳环等日常款式中。

Cartier

Love Unlimited 18K黄金镶钻手链。 图片来源：CARTIER

去年，Cartier为其标志性的Love手链推出了一个柔韧版本，并大获成功。这款手链之所以得名，是因为需要两个人才能拧紧螺钉。名为Love Unlimited的手链设计是1969年问世的原创手镯的延伸，其灵活性得益于多个圆模雕刻链环的连接。

这一次，这家法国珠宝品牌更进一步。它在手链上镶嵌了一系列总重0.8克拉的圆形钻石，以取代标志性的手工抛光Love螺钉。为了固定宝石，Cartier设计了一种特殊的螺钉形白金镶座，该设计也将应用于玫瑰金和黄金款式。

得益于一套隐藏式搭扣系统，这款全新的钻石手链可以与另一条手链——或最初的纯金版本——相连接。

Love Unlimited玫瑰金项链。 图片来源：CARTIER

此外，Love Unlimited系列还新增了一条纯金项链。其符合人体工学的设计能够优美地贴合颈部，其缎带般的轮廓是通过圆模雕刻链环的流畅排列实现的，其间点缀着Love螺钉。

Van Cleef & Arpels

Magic Alhambra系列玑镂雕刻黄金搭配粉色珐琅耳环，以及Vintage Alhambra系列黄金搭配粉色珐琅手链。 图片来源：VAN CLEEF & ARPELS

这家法国珠宝品牌的畅销系列Alhambra时常有新品加入。这一次，标志性的四叶草图案镶边金珠，中心则迎来了亮粉色珐琅。

在该品牌工坊掌握了超过15种珐琅技术后，这种新材料出现在五款Alhambra作品中。其中包括一条20枚四叶草图案的长项链和一条较短的10枚四叶草图案项链；一条精致的吊坠；一条五枚四叶草图案的手链；以及一对垂坠耳环。

这种珐琅的特别之处在于其粉色调的浓度和亮度。的确，这种颜色非同寻常——它是在Van Cleef & Arpels工坊中采用一种受17世纪“金红玻璃”工艺启发的特殊技术研发而成的。

在这种方法中，珐琅（通过加热玻璃粉末制成）的颜色来自其成分中含有的微细金颗粒，而非颜料。

珐琅呈现出奇妙的半透明质感。 图片来源：VAN CLEEF & ARPELS

珐琅也呈现出奇妙的半透明质感，可以看见内部的微小气泡。与大多数将珐琅熔合在金属底座上的珠宝不同，这种材质仅由两排金珠勾勒，得以独立呈现，让您能更好地欣赏其鲜艳的粉色。

这款Alhambra新品精致而富有女性魅力，是迄今为止最令人愉悦的一款。

Fred

Chance Infinie系列白金镶钻耳环。 图片来源：FRED

双纽线，即无限的通用符号，是Maison Fred的标志性图案，在其Chance Infinie系列中占据重要地位。其无限延伸的曲线形成一个倒置的数字8，象征着命运，同时也呼应了创始人Fred Samuel于1908年8月的出生月份。

去年经过重新演绎，标志性的环圈被设计成一个两端微微散开的绳结。如今，这一极富女性魅力和优雅的设计又迎来了四款玫瑰金和白金材质的新作。

Chance Infinie系列玫瑰金镶钻戒指。 图片来源：FRED

这些作品包括项链、手链、戒指和耳环，其标志性图案上铺镶着钻石。

这些作品既低调精致，适合日常佩戴，也足够优雅闪耀，适合夜晚外出时佩戴。