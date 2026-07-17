值得关注的IWC与Vacheron Constantin夏季运动腕表

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小尺寸奢华运动腕表依然能彰显个性，Ingenieur Automatic 35与Overseas系列均推出大胆新颖的表盘

IWC

【新加坡】IWC Schaffhausen找到了一个让Ingenieur系列腕表再次焕发新生的简单方法：为其搭配一种意想不到的表盘颜色。

最新款的Ingenieur Automatic 35采用名为“Pool”的清新绿松石蓝色调，在当前热浪侵袭之际，这一抹清凉的颜色令人心生向往。

从规格上看，这与去年推出的复刻版35毫米精钢Ingenieur腕表完全相同：同样的一体式表链，同样的五颗螺丝表圈，同样的Genta设计风格结构。

然而，佩戴在手腕上，这款腕表显然更具趣味性，并且毫无疑问充满了夏日气息。

表盘是其魅力所在。标志性的“网格”图案由线条和方块构成，在表面上能以不同方式捕捉光线，而镀铑指针和时标则提供了鲜明的对比。

自动机芯具备42小时动力储存，饰有圆形粒纹和日内瓦波纹，并配有镀金摆陀。 照片：IWC

IWC Schaffhausen的创意总监Christian Knoop称其为“一种清新、明亮的水生色调，仿佛为夏天而生”，并表示它为Ingenieur系列带来了“一种意想不到且充满活力的全新表达方式”。

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他对于表盘光影效果的评价非常精准。结合表壳和表链上缎面拉丝与抛光交替的表面处理，这款腕表呈现出的视觉深度远超其小巧的尺寸。

腕表内部搭载47110型自动机芯，具备42小时动力储存，透过蓝宝石玻璃表背清晰可见，而10巴的防水性能则保证了其运动属性。

更重要的是，“Pool”版本的推出证明了35毫米的Ingenieur腕表不仅仅是40毫米款的缩小版。该系列现有六种款式，已经形成了一个具有自身个性的产品线，而这款亮蓝色新品无疑是其中最引人注目的一款。

Vacheron Constantin为其标志性的Overseas系列推出两款尺寸为34.5毫米的新作。 照片：VACHERON CONSTANTIN

Vacheron Constantin

Vacheron Constantin的Overseas系列最新成员以充满女性魅力的34.5毫米尺寸亮相，但真正的焦点在于那一对漆面表盘：玫瑰金款采用温暖的金色调，而不锈钢款则采用引人注目的深红色。

红色表盘很可能会让收藏家们眼前一亮。其缎面拉丝太阳放射纹中心和天鹅绒质感分钟刻度圈营造出一种深度感，这种感觉更像是珠宝设计，而非典型的运动腕表风格；而金色款则追求更为低调的单色外观，搭配相称的粉红金时标和指针。

这款34.5毫米的腕表时尚且适合较细手腕，在运动优雅与精致比例之间取得了完美平衡。 照片：VACHERON CONSTANTIN

Vacheron Constantin的巧妙之处在于保留了所有熟悉的Overseas系列标志性元素。

六边形马耳他十字造型表圈依然是核心设计，一体式表链也保留了该系列独特的十字形链节，两款腕表均搭载自产的1088/1型机芯，动力储存为40小时。

腕表厚度为9.33毫米，防水深度达50米，保留了Overseas系列一贯的实用性和适合旅行的特性。

每款腕表还附带一条表链、一条橡胶表带和一条鳄鱼皮表带，无需工具即可更换，可以在几秒钟内将风格从运动切换到正装。

对于Vacheron Constantin的风格与传承总监Christian Selmoni而言，转向更小巧尺寸的举动不应被误解为一种怀旧行为，因为当前腕表尺寸有变小的趋势。

他解释说，这是为了“拓宽如今佩戴和体验腕表的方式”，并将新尺寸描述为“连接传统与现代的天然桥梁”。