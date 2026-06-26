惊喜与进球盛宴：一场值得熬夜观赏的璀璨世界杯

THE FINISH LINE

小组赛阶段堪称一场盛宴，淘汰赛阶段将上演更多精彩对决

阿根廷队的 Lionel Messi（左）在对阵奥地利的比赛中梅开二度后，与队友 Leandro Paredes 一同庆祝。阿根廷队以2比0获胜。 图片来源：REUTERS

对于世界各地的许多足球迷来说，过去两周是接连不断的无眠之夜。在北美举行的国际足联世界杯（Fifa World Cup）彻底打乱了人们的工作和个人日程安排，而这场激动人心的赛事还有三周多的时间值得我们细细品味。

扩军后的小组赛及其多达72场的密集赛程将于本周末结束，紧随其后的将是激动人心、充满悬念的淘汰赛阶段。

从32强赛开始，规则就变得简单了：胜者晋级，败者回家。比赛不再有平局，某些场次势必需要通过加时赛或点球大战来决出胜负。

《商业时报周末版》(BT Weekend) 在过去两周密切关注了大部分比赛，以下是对至今为止这届精彩世界杯的简要回顾。

印象最深刻的球队：法国

法国队无疑没有辜负其作为第三次夺冠热门的声誉。“高卢雄鸡”（Les Bleus）拥有48支参赛国中最具深度和天赋的阵容之一，主教练 Didier Deschamps 甚至可以奢侈地随时用一名世界级球员换下另一名。

Kylian Mbappe 是一名状态火热的前锋，他在两场比赛中攻入四球，使他成为梦寐以求的金靴奖的有力竞争者。Michael Olise 在中场穿针引线，他的三次助攻与巴西的 Bruno Guimaraes 和瑞典的 Alexander Isak 持平。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

想要战胜法国队，需要拿出非常特别的表现，目前没有哪支球队愿意碰上他们。

表现最差的球队：突尼斯

突尼斯在预选赛中以统治级的表现晋级世界杯，他们在总分30分中拿到28分，并且一球未失。人们对这支年轻且训练有素的非洲球队寄予厚望，但他们在小组赛中三战皆负，接连输给了瑞典、日本和荷兰。

他们甚至在首场失利（1比5负于瑞典）后解雇了主教练 Sabri Lamouchi，并换上了法国资深教练 Herve Renard。即便如此，这一变动也未能改变他们的命运。

他们灰溜溜地打道回府，最终的成绩单是净胜球为负10，积分为零。

最大惊喜：佛得角

岛国佛得角是首次参加世界杯，在前两场小组赛对阵前冠军西班牙和乌拉圭时，几乎没有人看好他们。但“蓝鲨”（佛得角的绰号）却另有想法，在面对这些老牌强队时保持不败。

佛得角门将 Vozinha（黄衣者）在对阵乌拉圭的比赛中。这是本届世界杯迄今为止最精彩的比赛之一，最终双方以2比2战平。 图片来源：REUTERS

他们40岁的门将 Vozinha 在对阵西班牙的比赛中贡献了史诗级的表现，他挡出了卫冕欧洲冠军的每一次射门，最终比赛不可思议地以零比零告终。

随后，佛得角在对阵乌拉圭时先是取得领先，之后在落后的情况下又奋起直追，最终在一场激烈的2比2平局中再夺一分。他们为自己争取到了晋级淘汰赛的宝贵机会，这在赛前是任何人都无法自信预言的。

最佳进球：Lionel Messi（对阵奥地利）

这并非本届世界杯最华丽的进球，但无疑是意义最重大的一个。阿根廷的 Lionel Messi 在对阵奥地利的比赛中梅开二度，他的第一粒进球使其超越德国的 Miroslav Klose，成为世界杯历史最佳射手。

39岁的 Messi 此前曾错失一次打破纪录的机会，他将一记点球踢偏。但他随后用一记漂亮的不停球左脚劲射弥补了遗憾，皮球越过门将 Alexander Schlager 飞入球门左下角。

Messi 在下半场再入一球，将其总进球数提升至18个，领先法国的 Mbappe 两球（Mbappe 目前在历史射手榜上与 Klose 持平）。

最具观赏性的比赛：摩洛哥 4-2 海地

这是一场值得回味的精彩比赛，对中立球迷而言尤其如此。摩洛哥和海地联手奉献了一场进球盛宴，尽管海地队明知已被淘汰，但他们仍然奋勇拼搏，值得所有赞誉。

海地的 Wilson Isidor 在禁区外打入一记世界波，足以竞争本届赛事的最佳进球。这粒进球让海地出人意料地以2比1领先，门将 Johny Placide 也贡献了八次扑救，让这支弱旅一直保有竞争力。

这是一场值得回味的精彩比赛，对中立球迷而言尤其如此。摩洛哥和海地联手奉献了一场进球盛宴，尽管海地队明知已被淘汰，但他们仍然奋勇拼搏，值得所有赞誉。

海地的 Wilson Isidor 在禁区外打入一记世界波，足以竞争本届赛事的最佳进球。这粒进球让海地出人意料地以2比1领先，门将 Johny Placide 也贡献了八次扑救，让这支弱旅一直保有竞争力。

最终，摩洛哥队还是技高一筹，全取三分并锁定了32强席位，而顽强的海地队则为他们的球员和球迷创造了许多将铭记一生的回忆。

最沉闷的比赛：英格兰 0-0 加纳

这场比赛沉闷至极，一些转播商甚至难以剪辑出两分钟的精彩集锦，这实在令人惊讶。英格兰队拥有近80%的控球率，并向加纳队球门射门19次，但仍未能打破僵局。

这支非洲球队本身也贡献寥寥，因为他们从一开始就几乎没有控球机会。在座无虚席的波士顿体育场，近64,000名观众——其中许多来自英格兰——在忍受了一场乏味且令人沮丧的平局后，失望地离场。