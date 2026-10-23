Akio Naito正将Grand Seiko推向世界

THE BUSINESS OF TIME 2026

精工腕表公司总裁探讨Grand Seiko如何将传统日本美学与尖端机芯相融合，在全球舞台上重新定义奢华制表业

2021年4月，当Akio Naito接任精工腕表公司（Seiko Watch Corporation）总裁时，他所领导的腕表业务不仅已遍布全球，更面临着一个需要克服的品牌认知问题。尽管Seiko在制表领域成就斐然，但要让世界相信Grand Seiko属于奢华制表业的顶层梯队，则完全是另一项挑战。

Naito于1984年加入Seiko，其职业生涯并非始于制表或营销，而是在公司的法务部门。多年来，他先后在澳大利亚和日本担任管理职务，之后于2018年受命在美国发展Grand Seiko业务，并出任美国Grand Seiko公司董事长兼首席执行官。在一个注重传承、工艺和品牌认知的行业里，他的国际经验被证明是宝贵的。

Grand Seiko于2010年首次在国际上亮相，此前其大部分历史都在服务于日本市场。然而，其海外扩张初期进展缓慢。消费者和零售商通常将Seiko品牌与价格亲民的中档腕表联系在一起，这使得Grand Seiko难以成为知名瑞士奢侈品牌的可靠替代品。

转折点出现在2017年，Grand Seiko在品牌上与Seiko正式分离，从而拥有了独立的身份，并为国际客户提供了更清晰的定位。

随后的增长引人注目，该品牌在美国等关键市场的业务稳步扩张。

如今，Grand Seiko凭借其精细的修饰、精准的工程技术和独特的日式设计方法而日益受到认可，其设计灵感常源自日本的自然景观和四季变化。其Spring Drive技术将主发条驱动的动力源与电子调节器相结合，也有助于其在众多瑞士竞争对手中脱颖而出。

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这一独特身份植根于日本的制表工坊。位于岩手县的雫石高级时计工坊（Grand Seiko Studio Shizukuishi）专注于机械腕表，制表师们在此手工组装、调校和检测每一枚时计。这座木结构工坊由建筑师Kengo Kuma设计，坐落于森林之中，可远眺岩手山，体现了该品牌“The Nature of Time”（时间的本质）的哲学理念。

在长野县，信州时之匠工房（Shinshu Watch Studio）负责生产Spring Drive和石英表款，内部还设有微型艺术大师工坊（Micro Artist Studio），由顶尖工匠大师在此创作并完成品牌部分最高端的时计。

最后，位于东京银座区的Atelier Ginza在公司的诞生地传承着Seiko的制表传统。该工坊成立于2022年，是Grand Seiko Kodo恒定动力陀飞轮腕表背后设计师、工匠和制表师的创作基地。这是一款技术上极具雄心的时计，将陀飞轮与恒定动力装置集于一体。

信州时之匠工房负责生产Spring Drive和石英表款，内部还设有微型艺术大师工坊。 图片来源：GRAND SEIKO

在接受《商业时报》（The Business Times）采访时，Naito探讨了Grand Seiko如何将传统日本美学与尖端机芯相融合，在全球舞台上重新定义奢华制表业：

问：随着消费者对奢侈品的看法不断演变，不再局限于价格和稀缺性等传统标志，Grand Seiko如何解读现代奢侈品的含义？这又如何影响Grand Seiko如今在设计、制作和呈现品牌方面的方式？

答：的确，在一个人们可以通过多种设备查看时间的世界里，奢华腕表已成为具有情感价值的物品。如今，评判一枚腕表的标准不仅在于其计时是否精准，更在于它能与佩戴者产生多大的共鸣。这正是Grand Seiko所追求的：与我们的腕表佩戴者建立强烈的情感共鸣。

这种共鸣源于Grand Seiko独特的传承、别致的美学、卓越的工艺和创新的技术。这些元素并非仅仅为了装饰或稀有；它们体现了我们的品牌哲学——“The Nature of Time”。例如：我们标志性的自然主题表盘反映了日本人对自然的独特欣赏。Spring Drive秒针的平滑滑动，则捕捉了日本人与时间自然流逝和谐共处的感觉。

问：Grand Seiko深植于日本的工艺与美学。在进行全球扩张的同时，您如何保持这一特性？

答：我们在全球腕表市场上的一个决定性身份要素，确实是我们作为一个日本奢华腕表品牌的定位。我们对此深感自豪，并以独特的日本美感和制表理念来创造我们的腕表。这些品质体现在我们的每一枚时计中，让世界各地的腕表爱好者都能直观地欣赏到它们。支撑Grand Seiko的一个核心概念是“道”（Dou）的精神，即在任何特定事业的各个方面都追求完美的决心。

这种对完美的不断追求深深植根于我们所有的制表工作中，激励着我们的制表师、设计师和工匠，并催生了定义Grand Seiko的元素——例如通过精细的Zaratsu 磨光所实现的光影和谐交织。另一个重要的例子是日语中的“mitate”（見立て），在英语中可以翻译为“metaphor”（隐喻），这是我们设计语言的核心概念，也是一种重在唤起而非描绘的传统日本美学。

通过这种方法，尤其是在我们标志性的自然主题表盘上，我们将植根于日本的独特自然感悟，转化为一种能与世界各地人们产生共鸣的形式。随着我们在全球舞台上的进一步扩张，我们打算继续坚持这些独特的、源于日本的哲学和表达形式。

问：从历史上看，奢华腕表领域主要由瑞士品牌主导。您认为Grand Seiko在这一格局中的竞争优势是什么？

答：瑞士品牌在历史上确实引领着奢华腕表行业，我非常尊重他们的传统。与此同时，我们看到日本文化和工艺在全球范围内受到越来越多的关注，而我们的文化视角为我们提供了与传统瑞士制表业的明显差异点。特别是年轻一代，他们非常看重个性和真实性，而不是简单地追随既定声誉，在这种背景下，Grand Seiko能引起强烈的共鸣。

虽然我们自20世纪60年代起就在日本拥有悠久的历史，但我们在全球市场的存在仍被认为是相对新颖和独特的，这对这类受众很有吸引力。自20世纪60年代以来，Grand Seiko一直追求高水平的制表工艺。这种对创新和卓越制表的长期承诺是该品牌的一大优势。时至今日，我们仍在不断推动技术边界。近年来，我们推出了9SA系列机械高振频机芯，并通过U.F.A.等研发成果推进了我们专有的Spring Drive技术，进一步提升了其在精准度和性能方面的价值。这种文化独特性与源于长期制表追求的创新技术的结合，定义了Grand Seiko在全球腕表行业的竞争优势。

问：近年来，Grand Seiko的产品线和定位一直在演变，从日常款式到更具表现力的高复杂功能甚至珠宝作品。您如何描述该品牌今天的战略方向？以及指导其下一阶段增长的关键优先事项是什么？

答：我们现在非常重视开发和推广能够定义未来几代Grand Seiko身份的“标志性”表款，尤其是在我们的旗舰系列Evolution 9 Collection中。这些表款正稳固地成为品牌的象征，使我们能够以一种与广大腕表爱好者产生共鸣的方式整合我们的产品阵容，同时通过融入我们最前沿的最新机芯来不断使其演进。例如，就在上个月，我们更新了Evolution 9 Collection的核心表款，包括标志性的“白桦”表款，推出了采用最新微调表扣的新版本，以超高强度钛金属和永亮精钢（Ever-Brilliant Steel）打造，并搭载我们最新的Spring Drive U.F.A.和机械高振频机芯。

在进行产品整合和演进的同时，我们正通过包括店内陈列和数字平台在内的沟通方式，使我们品牌的标志性“面孔”更加清晰可辨。

我们还在努力扩大品牌在北美等关键市场的知名度，包括通过与美国职业棒球大联盟（Major League Baseball）选手大谷翔平（Shohei Ohtani）的全球合伙业务等举措，他如今在美国是超级巨星。展望下一阶段的增长，我们将更加注重通过持续优化产品阵容和有效沟通，进一步明确和强化品牌的关键“面孔”。通过这些努力，我们旨在超越传统的腕表爱好者，吸引更广泛的全球受众，同时忠于我们的核心价值观。

问：随着Grand Seiko在全球的持续发展，您如何看待品牌的长远传承？您希望它对奢华制表界产生什么样的持久影响？

通过持续追求卓越的制表工艺，我们旨在为整个行业的进步做出贡献。我们认为品牌之间相互激励、共同提升非常重要，并希望在其中发挥作用。我们也相信多样性能够丰富全球钟表行业。我希望Grand Seiko所带来的独特文化视角，以及其勇于接受新挑战的精神，能为世界各地的腕表爱好者，特别是那些重视个性和真实性的年轻而有品位的消费者，提供新的价值和新鲜的体验。