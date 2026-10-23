爱彼皇家橡树离岸型腕表：色彩、陶瓷与复杂功能

THE BUSINESS OF TIME 2026

从鲜艳的色彩、标志性“夜蓝，云50”色调以陶瓷材质回归，到浮动式陀飞轮的加入，爱彼皇家橡树离岸型系列腕表不断演进。

这三款全新的42毫米皇家橡树离岸型自动上链计时码表，探索了充满活力的色彩搭配。 图片：AUDEMARS PIGUET

1993年，当爱彼 (Audemars Piguet, 简称AP) 皇家橡树离岸型腕表首次亮相时，其Ref 25721ST型号以其大胆、超大的结构和外露的橡胶垫圈，重新定义了奢华运动腕表制造业。

设计师Emmanuel Gueit从高性能的离岸赛艇中汲取灵感，赋予了这款腕表一种运动特质，这与它所源自的、由Gerald Genta设计的更小、更纤薄、更偏正装风格的原版腕表截然不同。

在过去的几十年里，一系列限量版腕表将离岸型的声望推向了新的高度。美国政治家兼演员Arnold Schwarzenegger和美国说唱歌手兼企业家Jay-Z都拥有了自己的专属款式，一级方程式赛车手Michael Schumacher和Rubens Barrichello，以及篮球明星Shaquille O’Neal和LeBron James也是如此。

随后，以城市地标和精品店命名的款式也相继问世，例如Jalan Bukit Bintang、Ginza 7和Montauk Highway版本，都增添了地方特色。在邻近的新加坡，也曾推出乌节路 (Orchard Road) 版和新加坡大奖赛 (Singapore Grand Prix) 版腕表。

三十多年过去了，皇家橡树离岸型仍在不断演变，而最新发布的产品则展示了它如何成为AP挥洒创意理念的画布。

明亮而俏皮的色彩更新了腕表的外观，使其对更年轻、更时尚的现代人群更具吸引力。品牌标志性的“夜蓝”色调如今以陶瓷材质回归，彰显了品牌对材质的精湛掌握。

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而一款43毫米的浮动式陀飞轮计时码表则将这一切融为一体，在单只腕表中结合了陶瓷、色彩与复杂功能。

色彩当道

离岸型腕表的最新篇章在2026年夏初拉开帷幕，当时AP发布了三款采用俏皮夏日色调的42毫米皇家橡树离岸型自动上链计时码表。新款腕表从该系列的起源汲取灵感，以清新大胆的色彩搭配该系列不羁的自由精神。

这一新浪潮由三款腕表组成：一款为精钢材质，搭配黑色表盘和粉色点缀；另一款为钛金属材质，在深灰色表盘上饰以黄色和绿松石色细节；最后一款为精钢材质，配有银灰色表盘和橙色细节。

“Mega Tapisserie”超大格纹表盘上的色彩采用了全新的印刷技术，呼应了赛车的仪表盘。这些色调出现在测速计刻度和九点钟及十二点钟位置的计时盘上。它们也突出了计时码表的关键元素：指针和两点钟位置的橡胶启停按钮。超大的阿拉伯数字时标增加了易读性，并强化了运动特质。

每款腕表都配有可替换的纹理小牛皮表带，其缝线与腕表的色调相匹配。三款腕表均搭载Calibre 4404机芯，这是一款一体式飞返计时机芯，可提供70小时的动力储存。透过蓝宝石水晶底盖，其导柱轮和22K玫瑰金摆陀清晰可见。表壳厚15.3毫米，防水深度达100米。

深邃如夜的蓝色

AP最著名的颜色之一可追溯至1972年，当时为首款皇家橡树腕表（型号5402）的表盘开发了一种深蓝色。这一名为“Bleu Nuit, Nuage 50”（法语意为“夜蓝，云50”）的色调，灵感源自汝拉山谷（Vallee de Joux）的夜空，并于2025年在三款皇家橡树和皇家橡树离岸型腕表中回归。

日内瓦的表盘制造商Stern最初通过在名为Zapon的保护漆中添加50号黑色颜料来创造这种颜色。据说，“云”的效果来自于液态漆中少量黑色颜料发生的化学反应。

如今，表盘通过物理气相沉积（PVD）工艺获得这种色调，确保了色彩的均匀一致。

这次的挑战在于用陶瓷来呈现这种深蓝色，而陶瓷自1986年以来一直是AP产品的一部分。要在每个部件上实现均匀一致的色调，需要数年的研发时间。

每个部件都经过机械加工、烧结和精饰处理。最后一步由手工完成，交替进行抛光和缎面拉丝处理，使颜色更显深邃。“夜蓝，云50”色调现在加入了已在各种皇家橡树和皇家橡树离岸型腕表中使用的白色、黑色、电光蓝、绿色和棕色陶瓷的行列。

这款42毫米“夜蓝，云50”陶瓷表壳在腕表两侧均配备防眩光处理的蓝宝石水晶玻璃。 图片：AUDEMARS PIGUET

42毫米的Ref 26238CD型号展示了这一成果。其表壳、按钮、按钮护桥、旋入式表冠、“Mega Tapisserie”超大格纹表盘、计时盘、内表圈以及全新的陶瓷表链，全都采用这种已成为AP品牌特色的标志性深蓝色调。腕表内部搭载Calibre 4404机芯，这是一款带飞返功能的一体式计时机芯，为腕表提供动力。

最具技术含量的离岸型腕表

如果说“夜蓝”色调展示了AP在陶瓷和色彩方面的造诣，那么43毫米的皇家橡树离岸型自动上链浮动式陀飞轮计时码表（Ref 26622CE）则加入了第三个“C”：复杂功能（complication）。

自制的Calibre 2967自动上链机芯将制表界最复杂的两大功能——一体式飞返计时和浮动式陀飞轮——与镂空的建筑感表盘相结合，旨在展示机芯的复杂细节。

Calibre 2967机芯的设计不仅仅是为了炫耀技术实力，更考虑到了日常佩戴性。AP对机芯进行了精心设计，使其能够胜任日常运动腕表的职责，确保高能耗的飞返计时功能在运行时不会影响陀飞轮的稳定性。

六点钟位置的浮动式陀飞轮让人得以一窥Calibre 2967机芯的内部运作。 图片：AUDEMARS PIGUET

对佩戴性的关注也延伸到了其结构上。将526个组件压缩到仅8.4毫米厚的机芯中，是一项了不起的工程壮举，使得这款腕表尽管功能复杂，佩戴在手腕上依然舒适。

该机芯振频为3赫兹，镶有40颗宝石，提供至少65小时的动力储存，透过底盖可看到其黑化的22K玫瑰金摆陀。

黑色钛金属桥板采用traits tires（拉丝打磨）润饰，并带有抛光的酒红色嵌件，与同色系的内表圈相呼应。AP字母组合标志位于12点钟位置飞返计时盘之间的桥板上。填充有夜光材料的18K白金指针，与浅灰色钛金属按钮护桥和饰钉相得益彰。

Calibre 2967机芯的22K玫瑰金摆陀经过PVD黑化处理。 图片：AUDEMARS PIGUET

表壳侧面饰有更宽大的抛光倒角，而表圈和防眩光蓝宝石水晶玻璃则在垂直方向上呈微曲状，以增强立体感结构。

这款腕表厚15.5毫米，防水深度50米，将高级复杂制表工艺与皇家橡树离岸型的运动特质融为一体。它配备一条可替换的黑色橡胶表带，搭配钛金属AP三折式折叠表扣，并附赠一条额外的酒红色表带。