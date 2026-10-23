爱彼女士腕表：宝石镶嵌，一锤定音

THE BUSINESS OF TIME 2026

皇家橡树系列自动上链计时码表“Serena Williams”限量版与皇家橡树高级珠宝系列，从两个不同侧面展现了 Audemars Piguet 标志性女士设计的风采

十多年来，Audemars Piguet 与网球明星、企业家兼制片人 Serena Williams 建立并维系着深厚的合作关系，双方秉持一个共同的信念：时间是用来精心雕琢的，而不仅仅是计量。 图片：AUDEMARS PIGUET

Audemars Piguet 皇家橡树系列腕表凭借其棱角分明的表壳、外露的表圈螺丝和一体式表链，成为了女士腕表设计中一个非传统的起点。这款腕表由珠宝与时计设计师 Gerald Genta 创作，在 1972 年首次亮相时便打破了制表业的传统。其厚重且经手工润饰的精钢表壳配备了八角形表圈，而超薄自动上链机芯则使其轮廓保持纤薄。

然而，在 1976 年，品牌首位内部设计师 Jacqueline Dimier 向世人展示了 Gerald Genta 的原创设计如何能够优雅地应用于女士腕表。她优化了腕表的比例，为其多切面表面增添了更多精致感。

她的诠释帮助皇家橡树系列确立了一种可以跨越材质、尺寸和世代，并同时吸引男女消费者的设计风格。到了 1990 年代，曾与 Jacqueline Dimier 共事的 Emmanuel Gueit 凭借充满力量感的皇家橡树离岸型系列和皇家橡树珠宝系列，进一步拓展了该系列的设计范畴。

如今，皇家橡树系列为女性提供了更广泛的材质、尺寸和复杂功能选择。最新发布的两款新品从不同角度探索了这一领域：一款是与网球明星、企业家兼制片人 Serena Williams 合作开发的计时码表，另一款则是从该系列独特表链中汲取灵感的高级珠宝系列。

网球明星 Serena Williams 的力量与优雅之美，在 38 毫米皇家橡树系列自动上链计时码表“Serena Williams”限量版中得到呼应。 图片：AUDEMARS PIGUET

个性化设计

Serena Williams 与该品牌合作已超过十年。对于最新的皇家橡树系列自动上链计时码表“Serena Williams”限量版，她希望设计能更多地反映她的个性。除了为粉丝所熟知的力量、决心和竞争动力，她还试图表达自己的创造力、直觉和喜悦。她的参与是基于一种信念：力量、优雅和女性能量可以共存。 材质的选择赋予了这一理念具体的形态。Serena Williams 将白色陶瓷与坚韧联系在一起，这种材质被用于制作 38 毫米的表壳、表圈、按钮、表冠和一体式表链。其高硬度使得塑形和修饰极具挑战，需要特别的精度来保持皇家橡树系列清晰的棱角和比例。缎面拉丝和精心打磨的倒角凸显了其多个切面，保留了该系列精钢和金质表款的鲜明轮廓。与这棱角分明的外观形成对比的是，经磨光的粉色调珍珠母贝表盘带来了温暖与柔和，其虹彩随着光线而变幻。

皇家橡树系列自动上链计时码表“Serena Williams”限量版的粉色调珍珠母贝表盘，为腕表赋予了象征性的深度和引人注目的对比效果。 图片：AUDEMARS PIGUET

镀铑圆环勾勒出计时盘的轮廓，与浅色表盘形成对比。荧光指针和镶贴时标确保了读时的清晰度。日期显示位于四点钟和五点钟位置之间，白色数字呈现在粉色背景上。此外，腕表还附有一条相配的粉色橡胶表带，配有白色陶瓷饰钉和钛金属 AP 折叠表扣，为一体式表链提供了一个更为休闲的替代选择。

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Audemars Piguet 皇家橡树系列腕表粉色调珍珠母贝表盘的特写。 图片：AUDEMARS PIGUET

为这款腕表提供动力的是全新的自制 Calibre 6401 机芯，它接替了近 30 年来为 Audemars Piguet 较小尺寸计时码表提供动力的 Calibre 2385 机芯。其前身于 1997 年在首款皇家橡树系列计时码表中首次亮相，以纪念该系列诞生 25 周年。

为 Audemars Piguet 皇家橡树系列腕表提供动力的是全新的自制 Calibre 6401 机芯。 图片：AUDEMARS PIGUET

Calibre 6401 机芯于 2026 年早些时候推出，带来了更新的计时码表机制和重新设计的计时盘布局。导柱轮控制计时功能，而专利的垂直离合系统则使用更少的组件，以实现更平稳的启动和更高的可靠性。分钟计时盘位于九点钟位置，小时计时盘位于三点钟位置，瞬跳日期显示在四点钟和五点钟之间。这款自动上链机芯的运行频率为 4 赫兹，提供至少 55 小时的动力储存。透过蓝宝石水晶玻璃底盖，可以看到 22K 玫瑰金摆陀，以及包括日内瓦波纹、圆形粒纹、磨光和缎面拉丝在内的机芯润饰。其钛金属框架上刻有“Limited Edition”（限量版）字样。该腕表限量生产 500 枚，厚度为 11.1 毫米，防水深度达 50 米。

珍贵的链节

皇家橡树高级珠宝系列（Royal Oak Joaillerie）围绕腕表的标志性表链展开，将其设计转化为一系列项链、手镯和耳环。该系列由品牌首席宝石学家 Nathalie Barzilay 共同设计，重新诠释了链节和连接饰钉的几何形状，并在其比例、润饰和宝石镶嵌方面进行了创新。自 19 世纪以来，珠宝制作一直是 Audemars Piguet 制表技艺的重要组成部分，推动了其在微型化、宝石镶嵌和装饰性金属工艺方面的发展。与 Tiffany、Cartier 和 Bulgari 等珠宝商的合作为品牌带来了小巧的吊坠表、胸针表和戒指表，以及饰有珐琅、雕刻和宝石的时计。随着腕表在 20 世纪日益普及，其表壳和表链为品牌在造型、材质和装饰方面提供了更广阔的实验空间。

对焊接表链日益增长的需求促使 Audemars Piguet 在 1980 年代成立了自己的珠宝工作坊。品牌逐步将复杂的宝石镶嵌时计的创作过程收归内部，并在 2000 年代初开发出定制高级珠宝作品和腕表。皇家橡树高级珠宝系列通过 Risoud Eclipse 和 Dream of Joux 高级珠宝系列进一步扩展了这一专长，每个系列都包含按需制作的独一无二的作品，此外还有一系列 Frosted Gold 手镯和颈链。

灵感来自汝拉山谷（Vallee de Joux），这是 Audemars Piguet 自 1875 年以来一直所在的瑞士汝拉山脉。山谷中的森林、湖泊、花卉和夜空通过宝石和表面处理工艺被重新诠释。八角形表扣则加强了与皇家橡树系列的联系。

模特佩戴的是 Audemars Piguet Risoud Eclipse 皇家橡树系列项链，采用黑色钛金属材质，镶嵌祖母绿。 图片：AUDEMARS PIGUET

Risoud Eclipse 套装唤起了人们对日食天空下山谷中 Risoud 森林的想象。黑色物理气相沉积涂层钛金属链节和饰钉为凸圆形切割祖母绿提供了一个引人注目的背景，周围环绕着明亮式切割钻石。项链上镶嵌了五颗总重约 16.5 克拉的祖母绿，而相配的手镯上则镶嵌了三颗总重约 12 克拉的祖母绿。缎面拉丝和经磨光的倒角为深色金属增添了轮廓感，并增强了宝石的光泽。

Dream of Joux Soldat 项链。 图片：AUDEMARS PIGUET

Dream of Joux 系列作品通过复杂的宝石镶嵌工艺，将多样的景观重新构想为色彩更为丰富的组合。其中的亮点包括黄金材质的 Sunburst 皇家橡树手镯，它将钻石与黄色、橙色和粉色调的蓝宝石及锰铝榴石结合在一起。Tree of Life 皇家橡树手镯则使用渐变绿色的沙弗莱石和干邑色蓝宝石描绘了一棵枝繁叶茂的大树。以白金打造的 Blue Moon 皇家橡树手镯，通过明亮式切割钻石、深蓝色蓝宝石以及瑞士蓝和伦敦蓝色调托帕石的冰冷色调，唤起了同名意象。

冬季色调是皇家橡树 Y 形项链和配套垂坠耳环的特色，它们将层叠的梨形钻石与阳极氧化蓝色钛金属链节相搭配，链节上雪花镶嵌着蓝宝石。在这里，蓝色宝石紧密地镶嵌在一起，完全覆盖了链节和饰钉，赋予其独特的光泽。

模特佩戴的是 Audemars Piguet 黄金霜金皇家橡树颈链，以及 Dream of Joux 系列的 Sunburst 皇家橡树手镯。 图片：AUDEMARS PIGUET

霜金（Frosted Gold）系列通过金属工艺实现了其闪耀的效果。这种润饰是 2016 年与珠宝设计师 Carolina Bucci 合作开发的，旨在纪念女士皇家橡树系列诞生 40 周年。该技术基于古老的佛罗伦萨技术，用钻石尖头工具轻轻捶打黄金，产生能捕捉光线的微小凹痕。手镯和颈链有白金、玫瑰金或黄金可供选择，这些精细纹理的表面与镜面抛光饰钉和经磨光的倒角形成对比。多种润饰工艺的交相辉映，凸显了皇家橡树表链标志性的独特设计。