Grand Seiko发布新款Evolution 9系列腕表，致敬日本自然风光

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四款腕表焕新演绎三大日本景观，配备全新表盘、升级表壳材质及更舒适的表链

SLGB007的表盘乍看之下几乎是纯黑色，但当光线扫过其放射状饰面时，温暖的底色和独特的波纹便会显现。 图片来源：GRAND SEIKO

Grand Seiko的设计灵感一直源自其位于日本的两大制表工坊附近的自然景观与四季更迭。诹访湖距离长野县的信州时之匠工坊不远，那里是其著名的Spring Drive腕表的产地。在岩手县，白桦林和磐井川构成了Grand Seiko雫石高级时计工坊附近的景观，该工坊是品牌机械制表工艺的中心。

这些景色的色彩和纹理变幻，被重新诠释于一些极具特色的表盘设计之中。Grand Seiko通过一系列精进改良，重新推出了其旗舰系列Evolution 9的核心产品。Evolution 9系列于2020年为纪念品牌成立60周年而推出，其设计根源可追溯至1967年的44GS腕表。正是这款腕表确立了“Grand Seiko Style”设计风格，利用精准打磨的表面营造出光影对比。该系列延续了这一原创设计哲学，追求美学与更佳的易用性，从更易读取的指针和时标，到佩戴在手腕上更舒适的比例，无不体现于此。

更新后的产品线包含九款腕表：五款搭载Spring Drive机芯，四款搭载机械机芯。升级之处包括全新的表盘处理工艺和表壳材质、更具锥度的表链以及新型可调节表扣。本文将介绍其中四款新品：灵感源自诹访湖的Spring Drive腕表SLGB007和SLGB015，以及表盘分别令人联想到白桦林和严美溪的机械腕表SLGH031和SLGH035。

昼与夜

Spring Drive U.F.A. SLGB007是首款采用黑色表盘的诹访湖主题腕表。其标志性的波浪纹样得以保留，而更深邃的色调则让人联想到月光下的湖面。乍看之下，表盘几乎是纯黑色，但当光线扫过其放射状饰面时，温暖的底色和独特的波纹便会显现，为低调的设计增添了深度。宽阔的多面切割指针和立体时标在深色纹理的映衬下捕捉光线，保持了Evolution 9系列核心的易读性。

该款腕表40毫米的表壳和表链均由Grand Seiko专有的超高强度钛金属（High-Intensity Titanium）制成，总重量仅为110克。这种合金比传统不锈钢轻约30%，且更耐刮擦。它还能进行高亮抛光，进一步凸显拉丝与镜面处理表面之间的对比。

37毫米SLGB015腕表的深蓝色表盘闪烁着光芒，宛如清晨阳光映照在诹访湖的水面。 图片来源：GRAND SEIKO

如果说SLGB007令人联想到夜晚的诹访湖，那么SLGB015的深蓝色表盘则如同清晨阳光在湖面上泛起的粼粼波光。放射状饰面使波纹图案随着手腕的移动而呈现出千变万化的外观。这款腕表尺寸为37毫米，在以40毫米表款为主的系列中，提供了一个更为小巧的选择。其表壳和表链由“永亮精钢”（Ever-Brilliant Steel）制成，这是Grand Seiko的另一种专有合金，比以往表款使用的传统不锈钢具有更明亮的白色光泽和更强的耐腐蚀性。两款腕表均搭载Spring Drive U.F.A. 9RB2机芯，具备72小时动力储存。透过蓝宝石水晶底盖可以看到动力储存显示，指示剩余的运行时间。U.F.A.是“超高精准度”（Ultra Fine Accuracy）的缩写，指该机芯的年误差仅为正负20秒。作为参考，一年有超过3100万秒，而其误差仅为20秒。根据Grand Seiko截至2026年6月的研究，9RB2是市场上最精准的发条驱动腕表机芯。与机械表一样，Spring Drive机芯也由主发条提供动力，但其调速方式有所不同。当发条松开时，它驱动一个连续旋转的滑轮，产生微弱电流。该电流为石英振荡器和电路供电，后者则监控滑轮并在需要时通过电磁力为其减速。机芯中没有电池，而滑轮的连续旋转赋予了秒针独特的平滑扫过效果。

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为达到如此高的年误差精度，Grand Seiko考虑了温度对每个石英振荡器的影响。品牌会对每个振荡器在不同温度下进行测试，然后将结果编程到电路中，以便机芯能够补偿其速率的变化。振荡器和电路均采用真空密封，以保护它们免受湿气、静电和光线的影响。

升级后的SLGH031“白桦”腕表保留了品牌最受欢迎的表盘设计之一。 图片来源：GRAND SEIKO

从森林到河谷

Grand Seiko Evolution 9系列高振频腕表SLGH031和SLGH035反映了岩手县的自然环境，那里是Grand Seiko机械机芯的制造地。两款腕表均采用40毫米表壳和表链，材质为品牌独有的“永亮精钢”（Ever-Brilliant Steel）。为腕表提供动力的是高振频9SA5机芯，振频为每小时36,000次，动力储存约80小时。其双发条盒和双冲击擒纵系统（Dual Impulse Escapement）在高振频下仍有助于维持较长的运行时间。透过透明底盖可见，机芯的弧形夹板设计旨在向工坊周围的景致致敬，其轮廓让人联想到岩手山和附近雫石川的弯道。

升级后的SLGH031“白桦”腕表保留了品牌最受欢迎的表盘设计之一。其灵感源自Grand Seiko雫石高级时计工坊所在的岩手县广阔的白桦林。银白色的色调让人联想到白桦树浅色的树干。变幻的光线突显出其深刻纹理表面的细节，唤起人们对高原空气清新通透的感受。

SLGH035“严美溪”腕表采用全新的绿松石色表盘，其颜色取自磐井川清澈的河水。 图片来源：GRAND SEIKO

SLGH035“严美溪”腕表则展现了岩手县截然不同的另一番景象。全新的绿松石色表盘颜色取自磐井川清澈的河水。其不规则的压制纹理象征着沿河的崎岖岩层。鲜明的色彩与这种纹理相结合，捕捉了明亮河水与周围崎岖地形之间的对比。

更贴合手腕

除了表盘和表壳，Grand Seiko还重新设计了这四款腕表的表链。与前代产品相比，每款表链的锥度都更明显，向表扣方向逐渐变窄，使腕表在手腕下方不那么笨重。新的三段式表扣允许以2毫米为单位进行调节，无需工具或拆卸链节。佩戴者可以在天气较热时稍微松开表链，或在天气较冷、表链感觉松动时将其收紧。对于一个始终将佩戴舒适性与设计并重的系列而言，这是一项非常实用的更新。