制表新境
庆祝里程碑、材质创新与大师级工艺
- Rolex新款Perpetual Padellone腕表以其瞬跳年历功能，将精准与诗意以全新方式融为一体。 图片来源：ROLEX
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
对于腕表收藏家和爱好者而言，2026年是精彩纷呈的一年，尤其是因为一些备受热议的表款是在常规的钟表展之外发布的。特别是Rolex，在9月份惊喜发布的Perpetual Padellone腕表，为收藏家们提供了丰富的话题。
这款腕表的特别之处不仅在于其出人意料的发布。它的灵感源自1940年代末期的全历古董腕表Ref 8171，为Rolex偏正装风格的Perpetual系列带来了年历和月相显示功能。其星期、日期和月份显示会在午夜瞬时变更，而年历功能每年只需在二月底调校一次。
这款腕表的发布彰显了Rolex的雄心壮志，恰逢其防水蚝式（Oyster）表壳诞生100周年的重要里程碑。这也为2026年版《商业时报》（The Business Times）的年度腕表特刊《时间的商业》（The Business of Time）奠定了基调。本特刊介绍的各款腕表，无不将历史、创新和工艺融为一体。
其他重要的周年纪念包括：Vacheron Constantin为庆祝其纵横四海（Overseas）系列诞生三十周年，推出了四款钛金属两地时“基本方位”（Cardinal Points）版腕表，以及品牌迄今最纤薄的白金万年历超薄腕表。Patek Philippe也重新诠释了其年历复杂功能，而IWC Schaffhausen则向Gerald Genta设计的工程师SL腕表（Ingenieur SL）诞生50周年致敬。
材质和设计创新是今年新款腕表的另一条引人入胜的主线。Audemars Piguet与网球冠军Serena Williams合作，推出了一款配备粉色珍珠母贝表盘的白色陶瓷皇家橡树（Royal Oak）计时码表。Tudor为Black Bay Ceramic腕表引入了全黑陶瓷表链。Urwerk在UR-150 Golden Scorpion腕表中将前卫的机械结构与纯黄金相结合，而Grand Seiko则在其Evolution 9系列中探索新材质和以自然为灵感的表盘。
对于钟情于精妙机械的爱好者而言，A. Lange & Sohne通过Triple Split追针计时码表和1815 Up/Down腕表展示了其卓越的技术实力。Franck Muller在Long Island Master Jumper Skeleton腕表中呈现了一个五盘三跳转机制，而Longines则为其名匠（Master Collection）系列增添了一款新的手动上链单按钮计时码表。
将目光转回本土，新加坡的独立制表界同样值得庆贺。由自学成才的制表师Tristan Ho创立的LOTH，获得了日内瓦高级钟表大赏（Grand Prix d’Horlogerie de Geneve）的提名，这是业内最受尊崇的荣誉之一。其Watch 1腕表，每枚都投入了150小时进行手工修饰，这不仅证明了独立制表背后艰辛的付出，也体现了其在国际舞台上崭露头角的决心。
从惊喜发布到历史性的周年纪念，从实验性材质到复杂的机械结构，2026年的各款腕表表明，钟表制造艺术正不断以新的方式带来惊喜和启发。
希望您喜欢本期内容。
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