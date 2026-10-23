IWC为新加坡大奖赛添彩，推出陶瓷工程师腕表及更多新品

THE BUSINESS OF TIME 2026

既有向梅赛德斯-AMG马石油F1车队致敬的活力之作，又有致敬Gerald Genta 1976年标志性一体式表链设计的全新醒目表款，两者共同成为焦点。

飞行员计时腕表41“梅赛德斯-AMG马石油F1车队”特别版

两周前的周日，随着最后一个赛车引擎在滨海湾赛道上熄火，一级方程式（F1）夜间赛正式落幕。然而，对于那些有幸购得IWC万国表为该赛事特别打造的计时腕表的买家而言，2026年新加坡大奖赛的记忆将在他们的手腕上延续。

这款41毫米计时腕表配备深紫色表盘，这在IWC飞行员系列中尚属首次。其鲜艳的色彩灵感源自新加坡国花——卓锦万代兰。 图片：IWC

飞行员计时腕表41“梅赛德斯-AMG马石油F1车队”特别版并非严格意义上的赛事官方腕表。正如其名所示，它是IWC的长期合作伙伴——参加了这场长达62圈比赛的梅赛德斯-AMG马石油F1车队的一款全新官方腕表。 这款腕表采用深紫色设计，其色彩灵感源自新加坡国花卓锦万代兰，这也是飞行员系列首次采用该颜色。这款官方车队腕表是自2022年以来，IWC为梅赛德斯-AMG马石油F1车队推出的飞行员系列中的第四款，但却是首款为纪念新加坡大奖赛而推出的腕表。

根据IWC的说法，官方车队腕表“反映了腕表品牌与其合作伙伴在性能、工程和前沿设计方面共同的理念”，并以“共同的特性和设计元素”为基础，例如使用钛金属和陶瓷等先进材料，以及采用马石油绿色的表盘或色彩点缀。

在这款全新计时腕表中，绿色点缀于紫色表盘的数字和时标之上，并搭配一条可轻松更换的紫色橡胶表带。此外，腕表指针上也涂有绿色夜光涂层。

这款41毫米的磨砂表壳由钛金属打造，这是一种坚固轻便且高度耐热耐腐蚀的材料。在透明蓝宝石玻璃底盖的边缘，镌刻着腕表的全大写名称。腕表搭载自制自动上链机芯，动力储备达46小时。

大型飞行员万年历腕表ProSet“梅赛德斯-奔驰140周年”特别版

与梅赛德斯-奔驰的合伙业务必定意义非凡，为此IWC推出了一款全新腕表——一款对这家瑞士制表商而言至关重要的、全新“精心设计且高度创新”的万年历腕表，以庆祝这家德国汽车制造商成立140周年。

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大型飞行员万年历腕表ProSet“梅赛德斯-奔驰140周年”特别版限量发行140枚。 图片：IWC

毕竟，双方的合作源远流长。IWC与梅赛德斯-奔驰于2004年成为合作伙伴，自2013年起，IWC便成为这家德国汽车制造商官方车队——梅赛德斯-AMG马石油F1车队的“官方工程合作伙伴”。

大型飞行员万年历腕表ProSet“梅赛德斯-奔驰140周年”特别版限量140枚，采用经磨砂和抛光处理的42毫米精钢表壳，搭配饰有纯金镶贴时标和镀金指针的黑色表盘。蓝宝石玻璃底盖上印有纪念这一里程碑时刻的历史性标志。

腕表搭载于2026年早些时候发布的全新ProSet万年历装置，其万年历显示可通过单一表冠进行前后调校，操作如同设置时间一样简单。而在IWC此前的万年历表款中，表冠只能向前调校，向后转动会导致万年历装置卡死。

腕表搭配一条可轻松更换的橡胶表带。

工程师自动腕表40与35（50周年纪念版）

复兴仅三年的工程师系列已迅速扩展为一个完整的腕表系列，涵盖多种尺寸、材质和复杂功能。如同家族成员，它们拥有相似的外观，并具备三大标志性特征：以五颗螺丝固定的表圈、网格纹理表盘以及一体式表链。

为纪念工程师SL腕表诞生50周年，IWC推出了两款全新工程师表款，尺寸分别为35毫米和40毫米。 图片：IWC

这些外观特征可追溯至50年前的IWC工程师SL腕表（型号1832）。该腕表具备其创造者——传奇腕表设计师Gerald Genta的所有设计标志：大胆而富有运动感，并以网格纹理表盘和一体式表链为亮点。然而，由于设计过于超前，这款腕表在商业上并未取得成功。

如今，一体式表链时计风靡一时，重生的工程师系列也因此取得了巨大成功。为了感谢工程师SL腕表（型号1832）为全新工程师系列的设计提供了指引，IWC推出了两款全新工程师表款，以纪念其诞生50周年。

这两款纪念时计各限量1,150枚，均配备独特的镀银磨砂表盘，让人联想到1970年代工程师SL系列的一款罕见型号。镀铑指针和覆有夜光涂层的金属时标与表盘相得益彰。此外，在“Ingenieur”字样下方，惯用的闪电标志被数字“50”取代。

其中一款腕表采用40毫米表壳，另一款则为35毫米。两款表壳均由精钢制成，其上的表圈经过缎面打磨和抛光处理，为这个充满Gerald Genta设计风格的雕塑感外观增添了额外的光彩。

一体式表链同样由精钢制成。较大尺寸表款的表链采用缎面处理，而35毫米表款的中间链节则经过抛光处理。

这款40毫米的时计由自制自动上链机芯驱动，与工程师SL一样具有防磁功能，其动力储备长达120小时。35毫米的腕表同样搭载自制自动上链机芯，但动力储备为42小时。

工程师陀飞轮41腕表（18K 5N金款）

在高级制表领域，陀飞轮被誉为无可争议的“复杂功能女王”。如今，它庄严地“坐”在引人注目的橄榄绿色表盘六点钟位置的“宝座”上，置身于41.6毫米的5N金表壳之中，并搭配同材质的5N金一体式表链。

在限量100枚的全新工程师陀飞轮41腕表上，陀飞轮悬挂于镀金板桥之上，呈现出令人惊叹的视觉效果。 图片：IWC

全5N金材质赋予腕表深邃的红色光泽，与飞行陀飞轮这一尊贵复杂功能相得益彰。值得一提的是，飞行陀飞轮是制作过程最为复杂的钟表功能之一。

在这款限量100枚的全新工程师陀飞轮41腕表上，陀飞轮悬挂于镀金板桥之上，呈现出震撼的视觉效果。陀飞轮的摆轮和擒纵机构被置于一个框架内，该框架每60秒绕轴旋转一周。这种持续的旋转可以抵消地心引力对走时的影响，从而实现高度精准的计时。

腕表的表圈、表冠护肩和表冠也由5N金打造。将表圈固定在表壳上的五颗螺丝则由18K Armor Gold®（瓷化金）制成，其硬度远超普通黄金。 橄榄绿色的“网格纹理”表盘与主导整个时计的金色调完美相衬。

工程师自动腕表42（深橄榄绿色陶瓷款）

40年过去了，你或许会认为IWC在新款陶瓷腕表上的创意已经枯竭，尤其是考虑到与精钢甚至贵金属相比，这种高科技材料在制表业中的加工难度极高。但事实并非如此。对创新的不懈追求和新技术的奇迹，让IWC在陶瓷领域的专业知识不断增长。

全新工程师自动腕表42（深橄榄绿色陶瓷款）是工程师系列中的第二款陶瓷腕表，也是首款采用鲜艳彩色陶瓷的腕表。 图片：IWC

成果便是在这种轻质、坚硬且耐刮的材料上诞生的又一钟表创新之作：一款通体采用深橄榄绿色陶瓷的腕表，包括一体式表链和“网格纹理”表盘。不过，表冠采用5N金材质，而固定表圈的五颗螺丝则由18K Armor Gold®（瓷化金）制成。金色与橄榄绿陶瓷形成鲜明对比。表壳和表链结合了缎面、抛光和喷砂等多种饰面工艺。

这款全新工程师自动腕表42（深橄榄绿色陶瓷款）搭载自制自动上链机芯，是工程师系列中的第二款陶瓷腕表，也是首款采用鲜艳彩色陶瓷的腕表。