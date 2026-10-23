A. Lange & Söhne 彰显萨克森式精密雅致
作为德国高级制表界最杰出的代表，A. Lange & Söhne 此次发布的新品体现了其创新的工程设计与精湛的工艺，可谓不负盛名。
- 1815系列的灵感源自朗格创始人 Ferdinand Adolph Lange 制作的经典怀表，充满了典雅的复古魅力。 图片：A. LANGE & SOHNE
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
德国制表商 A. Lange & Söhne 近期于伦敦汉普顿宫举行的 Concours of Elegance 古董车展上，首次推出了 1815 Up/Down 和 Triple Split 腕表，该品牌长期赞助此项盛事。这两款腕表很快便运抵新加坡，不出所料，当我们亲手鉴赏时，其魅力尽显无遗。本文将深入介绍这两款时计，以及在今年早些时候于2026年“钟表与奇迹”展（Watches and Wonders 2026）上推出的 Saxonia Annual Calendar 腕表。
经典性能
1815系列的灵感源自朗格创始人 Ferdinand Adolph Lange 制作的经典怀表，充满了典雅的复古魅力。新款 1815 Up/Down 腕表在秉承同样精神的同时，也融入了现代工程技术。
这款腕表的主要技术亮点在于其紧凑的一体式动力储存显示。该72小时动力储存指示器并非作为附加模块，而是通过一个特制的行星齿轮系统直接内置于手动上链机芯中。
这款腕表配备37.5毫米表壳，有玫瑰金或白金两种材质可选，佩戴体验极佳。它能轻松藏于袖口之下，却又不失存在感。蓝色表盘和银白色副表盘赋予其视觉上的分量，同时保持清晰易读。整体布局呈现出一种巧妙的对称感：轨道式分钟刻度和阿拉伯数字环绕着动力储存显示，与对面的小秒盘形成呼应。
动感雅致
另一款 Triple Split 则是一款高级计时码表，外观尽显其作为技术复杂时计的本色。该腕表于2018年首次推出，至今仍是全球唯一一款能够同时对小时、分钟和秒进行分段计时，且累计时长可达12小时的计时码表。
作为对比，普通的双追针计时码表只能测量长达60秒的分段计时。而 Triple Split 则可以捕捉三个独立的分段计时——分别对应60秒、30分钟和12小时的区间——这对于为马拉松或汽车拉力赛等长时间赛事计时尤为实用。
双追针计时码表（rattrapante）的工作原理是配有两根重叠的计时指针。启动计时后，两根指针同步运行。按下10点钟位置的分段计时按钮，上方的追针指针——在新款 Triple Split 上为形成对比而采用蓝钢材质——会停止以记录第一个时间段，而下方的指针则继续运行。再次按下该按钮，上方指针会迅速追上并与下方指针重合，恢复同步计时。
这款2026年版本是该系列的第三款腕表。此前已有2018年推出的白金表壳搭配灰色表盘的初代款，以及2021年推出的玫瑰金表壳搭配蓝色表盘的第二版。新款 Triple Split 限量100枚，采用43.2毫米铂金表壳，搭配镀铑银色表盘和灰色计时盘，其低调的色调展现出更为内敛的气质。即便如此，卓越的技术和厚重的机械感依然是这款腕表最亮眼的名片。
精密日期显示
今年早些时候在2026年“钟表与奇迹”展上推出的 Saxonia Annual Calendar 腕表，此次也一同亮相。与 1815 Up/Down 和 Triple Split 一样，这款腕表拥有纯正的朗格血统，散发着优雅与精致的气息，并配以顶级的工程技术。
从技术复杂性上讲，Saxonia Annual Calendar 介于前两款腕表之间，搭载了年历复杂功能。这意味着腕表可显示星期、日期、月份和月相，每年只需在从2月28日（闰年则为2月29日）过渡到3月1日时进行一次手动调校。
表壳直径为36毫米，提供白金或玫瑰金两种材质。在男士手腕上佩戴时，其视觉效果比实际尺寸更小，赋予其轻松驾驭的中性百搭风格。
表盘是这款腕表真正的亮点，其设计围绕朗格的标志性元素构建：12点钟位置是标志性的大日历显示，两侧设有三个副表盘，以清晰、富有建筑感的几何布局呈现日历信息。
位于六点钟位置的月相显示值得特别一提。其月相盘采用深蓝色设计，镶有428颗星星，描绘的是银河，而非传统的月亮和星星图像。更重要的是，其背后的机械装置每122.6年才需校正一天。这种精准度虽然在任何一位表主的有生之年都可能无关紧要，却充分体现了朗格对工艺、美学和时计恒久性的不懈追求。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
Knight Frank’s Tan Tee Khoon leaves firm, Nicholas Keong takes over auction business
Keppel Energy, Sembcorp Utilities and Tuas Power to supply biomethane in pilot project
GovTech retrenches another 38 staff in second round of layoffs
Take-up of new private homes dives 45% in Q3 as prices accelerate with 1.4% rise