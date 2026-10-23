A. Lange & Söhne 彰显萨克森式精密雅致

THE BUSINESS OF TIME 2026

作为德国高级制表界最杰出的代表，A. Lange & Söhne 此次发布的新品体现了其创新的工程设计与精湛的工艺，可谓不负盛名。

1815系列的灵感源自朗格创始人 Ferdinand Adolph Lange 制作的经典怀表，充满了典雅的复古魅力。 图片：A. LANGE & SOHNE

德国制表商 A. Lange & Söhne 近期于伦敦汉普顿宫举行的 Concours of Elegance 古董车展上，首次推出了 1815 Up/Down 和 Triple Split 腕表，该品牌长期赞助此项盛事。这两款腕表很快便运抵新加坡，不出所料，当我们亲手鉴赏时，其魅力尽显无遗。本文将深入介绍这两款时计，以及在今年早些时候于2026年“钟表与奇迹”展（Watches and Wonders 2026）上推出的 Saxonia Annual Calendar 腕表。

经典性能

1815系列的灵感源自朗格创始人 Ferdinand Adolph Lange 制作的经典怀表，充满了典雅的复古魅力。新款 1815 Up/Down 腕表在秉承同样精神的同时，也融入了现代工程技术。

Up/Down 腕表的表背展示了未经处理的德国银制成的四分之三夹板等特色。 PHOTO: A. LANGE & SOHNE

这款腕表的主要技术亮点在于其紧凑的一体式动力储存显示。该72小时动力储存指示器并非作为附加模块，而是通过一个特制的行星齿轮系统直接内置于手动上链机芯中。

从机械结构上看，Up/Down 动力储存显示通过节省空间的行星齿轮系统直接集成在机芯中，从而使机芯轮廓更为纤薄，厚度仅为4.6毫米。 PHOTO: A. LANGE & SOHNE

这款腕表配备37.5毫米表壳，有玫瑰金或白金两种材质可选，佩戴体验极佳。它能轻松藏于袖口之下，却又不失存在感。蓝色表盘和银白色副表盘赋予其视觉上的分量，同时保持清晰易读。整体布局呈现出一种巧妙的对称感：轨道式分钟刻度和阿拉伯数字环绕着动力储存显示，与对面的小秒盘形成呼应。

动感雅致

另一款 Triple Split 则是一款高级计时码表，外观尽显其作为技术复杂时计的本色。该腕表于2018年首次推出，至今仍是全球唯一一款能够同时对小时、分钟和秒进行分段计时，且累计时长可达12小时的计时码表。

作为对比，普通的双追针计时码表只能测量长达60秒的分段计时。而 Triple Split 则可以捕捉三个独立的分段计时——分别对应60秒、30分钟和12小时的区间——这对于为马拉松或汽车拉力赛等长时间赛事计时尤为实用。

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表盘布局精确地反映了 Triple Split 腕表的技术复杂性。 PHOTO: A. LANGE & SOHNE

双追针计时码表（rattrapante）的工作原理是配有两根重叠的计时指针。启动计时后，两根指针同步运行。按下10点钟位置的分段计时按钮，上方的追针指针——在新款 Triple Split 上为形成对比而采用蓝钢材质——会停止以记录第一个时间段，而下方的指针则继续运行。再次按下该按钮，上方指针会迅速追上并与下方指针重合，恢复同步计时。

Triple Split 的机芯由总共567个精密零件组成。 PHOTO: A. LANGE & SOHNE

这款2026年版本是该系列的第三款腕表。此前已有2018年推出的白金表壳搭配灰色表盘的初代款，以及2021年推出的玫瑰金表壳搭配蓝色表盘的第二版。新款 Triple Split 限量100枚，采用43.2毫米铂金表壳，搭配镀铑银色表盘和灰色计时盘，其低调的色调展现出更为内敛的气质。即便如此，卓越的技术和厚重的机械感依然是这款腕表最亮眼的名片。

精密日期显示

今年早些时候在2026年“钟表与奇迹”展上推出的 Saxonia Annual Calendar 腕表，此次也一同亮相。与 1815 Up/Down 和 Triple Split 一样，这款腕表拥有纯正的朗格血统，散发着优雅与精致的气息，并配以顶级的工程技术。

Saxonia Annual Calendar 腕表提供两种材质和颜色组合：玫瑰金搭配灰色表盘，以及白金搭配银白色表盘。 PHOTO: A. LANGE & SOHNE

从技术复杂性上讲，Saxonia Annual Calendar 介于前两款腕表之间，搭载了年历复杂功能。这意味着腕表可显示星期、日期、月份和月相，每年只需在从2月28日（闰年则为2月29日）过渡到3月1日时进行一次手动调校。

表壳直径为36毫米，提供白金或玫瑰金两种材质。在男士手腕上佩戴时，其视觉效果比实际尺寸更小，赋予其轻松驾驭的中性百搭风格。

表盘是这款腕表真正的亮点，其设计围绕朗格的标志性元素构建：12点钟位置是标志性的大日历显示，两侧设有三个副表盘，以清晰、富有建筑感的几何布局呈现日历信息。

Saxonia Annual Calendar 腕表的月相盘采用深蓝色设计，镶有428颗星星，描绘的是银河，而非传统月相显示中的月亮和星星图像。 PHOTO: A. LANGE & SOHNE

位于六点钟位置的月相显示值得特别一提。其月相盘采用深蓝色设计，镶有428颗星星，描绘的是银河，而非传统的月亮和星星图像。更重要的是，其背后的机械装置每122.6年才需校正一天。这种精准度虽然在任何一位表主的有生之年都可能无关紧要，却充分体现了朗格对工艺、美学和时计恒久性的不懈追求。