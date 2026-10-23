欧米茄经典腕表“瘦身”，尺寸备受青睐

THE BUSINESS OF TIME 2026

传奇的超霸系列月球表再添新作，推出全新38毫米表款，延续辉煌表现。

作为因参与 Nasa 载人航天任务而闻名的腕表系列，欧米茄超霸系列月球表却显得十分“接地气”。当然，这并非指它平庸。相反，这款于1957年首次推出的计时码表，尽管拥有传奇历史和标志性地位，却始终是一款日常实用的工具腕表。1969年，宇航员 Buzz Aldrin 佩戴它登上月球，使其成为史上首款在月球上佩戴的腕表，从此名声大噪。

超霸系列腕表将于2027年迎来70周年纪念。历经1960年代的激荡岁月、1980年代的金融浪潮、1990年代的互联网热潮以及新千年的到来，这款腕表在设计和性能上始终忠于本源，令人称道。

将任何一个年代的超霸腕表放在收藏家面前，他或许几秒钟内就能辨认出来。其对称有力的三眼表盘、带测速刻度的纤细外表圈、锥形表耳以及触感良好的泵式按钮，共同构成了超霸系列独一无二的设计语言。

当然，演变在所难免。从最初作为一款设计灵感源自赛车、配备独特“阔箭”时针（型号 CK2915）的计时码表诞生，到后来为提升机芯坚固性和可靠性而进行的多次技术升级，超霸系列在其发展历程中经历了诸多变化。

最新推出的表款也传承了这些优点。超霸系列新增七款38毫米腕表，这一尺寸由欧米茄于2017年推出，此后便深受各大品牌和收藏家的青睐。在运动腕表尺寸一度膨胀到远超44毫米的几十年后，回归更合理的尺寸无疑备受欢迎，这种尺寸能更好地贴合手腕，而不会显得过于硕大。

这款超霸腕表采用银色蛋白石物理气相沉积（PVD）表盘，搭配Sedna金PVD指针和时标，并配以灰色铝质表圈。 图片：欧米茄

人人皆宜的超霸腕表

新款中最具特色的一款，也是欧米茄爱好者最为熟悉的一款：它采用精钢表壳，配备黑色光漆表盘和黑色铝质表圈，重现了初代月球表的经典外观。这款腕表搭载品牌自产的3332同轴机芯，是该系列中唯一不设日历显示的表款。

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这款超霸腕表采用白色光漆表盘。 图片：欧米茄

对于追求色彩与光泽的消费者，其余几款腕表也值得细细品味。其中有两款精钢超霸腕表：一款采用白色表盘，搭配蓝色陶瓷表圈和白色珐琅测速刻度；另一款则更显华贵，采用银色蛋白石物理气相沉积（PVD）表盘，搭配Sedna金PVD指针和时标，并配以灰色铝质表圈。

这款超霸38毫米腕表采用Moonshine 18K金与精钢材质，搭配绿色铝质表圈，并饰有“Dot Over Ninety”（90上方圆点）细节。 图片：欧米茄

该系列还延伸至双色金和镶钻款式。前者包括两款散发着复古魅力的腕表：一款采用抛光18K Moonshine金表圈搭配绿色铝质表圈环，另一款则配备抛光18K Sedna金表圈和棕色铝质表圈环。

这款超霸腕表所用的Sedna金散发出更温暖的玫瑰金光泽，与精钢材质搭配，呈现出双色外观。 图片：欧米茄

Moonshine金呈现柔和的黄金光泽，而Sedna金则散发着更温暖的玫瑰金光泽，这两种都是欧米茄独家研发的贵金属合金。新款腕表对这两种金合金的运用恰到好处，巧妙地提升了整体观感，赋予了各表款独特的个性。

这款超霸腕表在表圈上镶嵌了52颗钻石，总重达1.53克拉。 图片：欧米茄

璀璨镶钻

虽然大多数38毫米腕表通常被定位为中性款式，但该系列最后推出的两款镶钻腕表则毫不掩饰地展现出女性魅力。这两款腕表的表圈上镶嵌了52颗钻石，总重达1.53克拉。这些宝石为腕表注入了迷人魅力，却不显浮夸，同时与超霸系列的运动精神形成了别致的对比。

这款超霸腕表的白色珍珠母贝表盘为佩戴者提供了更为端庄典雅的搭配。 图片：欧米茄

如果您追求更具现代感的选择，冰蓝色表盘的款式低调而引人注目。而白色珍珠母贝表盘的款式则更显端庄典雅。无论选择哪一款，这些镶嵌宝石的超霸38毫米腕表都能让佩戴者轻松驾驭从办公室到鸡尾酒会的各种场合。

除了黑色表盘的款式外，所有型号均搭载3330同轴机芯，而非3332同轴机芯。不过，两者之间的差异很小。这两款机芯都提供52小时的动力储存和五年保修，并配备了欧米茄著名的同轴擒纵系统。

对于不熟悉的读者，同轴擒纵系统是腕表内部的一种调校系统，可确保更高的计时精准度和可靠性。这得益于其独特的结构，可以最大限度地减少组件之间的摩擦。搭载3330同轴机芯的表款在六点钟位置设有日历显示窗口——这个小巧而实用的功能为计时功能提供了补充。

欧米茄总裁兼首席执行官 Raynald Aeschlimann 表示：“超霸38毫米腕表一直从月球表中汲取灵感，同时兼顾尺寸、色彩和简约性。通过这次最新的更新，我们将月球表的灵感推向了新的高度，进一步丰富了超霸系列的基因，同时保留了38毫米系列一贯的精致和独特本质。”