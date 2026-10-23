Pascal Raffy携手子女，准备谱写播威的崭新篇章

THE BUSINESS OF TIME 2026

品牌所有者打破奢侈品集团常规，阐释为何自给自足、严格限制产量和家族传承是品牌最可持续的发展之道

PASCAL Raffy希望他的腕表能与他对话，不是替他发声，而是向他倾诉。Raffy是播威 (Bovet) 的所有者，这是一个瑞士手工制表的巨擘。你或许会认为，他希望播威腕表能向世界传达他的愿景，但这只说对了一部分。对Raffy而言，更重要的是播威腕表能为自己代言；换言之，它们必须拥有灵魂（anima）。值得称道的是，播威腕表具有极高的辨识度，考虑到其表款皆为圆形，这实属不易。要真正理解其中缘由，你必须亲手接触一枚播威腕表，但这比你想象的要困难，因为Raffy将年产量严格控制在1000枚。而且，他对此毫不妥协。

困扰Raffy的是工业化规模的诱惑，这让高端制表业面临着尴尬的身份认同危机。当产量数字攀升时，曾经定义高级制表（haute horlogerie）的工匠灵魂很容易被稀释甚至完全丧失。对于20多年前收购该品牌的Raffy而言，他至今仍是品牌的驱动力。从一开始，他就为这一现代困境定下了解决方案：坚决保持独立，严格限制年产量，并以收藏家挑剔的眼光来经营表厂。

1822年，Edouard Bovet在瑞士小镇Fleurier创立了播威。品牌迅速声名鹊起，为中国清朝宫廷打造华丽的怀表，当时“Bovet”（播威）一词甚至成为奢侈时计的代名词。2001年，前制药企业家、热忱的腕表收藏家Raffy收购了这一传奇品牌。他没有仅仅依赖历史传承，而是精心策划了全面的垂直整合，收购了历史悠久的14世纪建筑Chateau de Motiers以及位于Tramelan的专业制造业产业群设施Dimier 1738。

如今，播威是极少数能够几乎完全自主生产所有零部件的表厂之一，甚至包括调节机芯的游丝。

与Raffy会面，你会发现他是一位与众不同的高管；他的商业准则与情感直觉密不可分。在交谈中，他思考着自给自足、定制工艺以及子女们崭露头角的设计理念，将如何引领播威迈入新的篇章。

独一无二的播威Notre-Dame Emerald是一款18K白金腕表/怀表，具备三问报时、同步自鸣钟、三地时区和60秒陀飞轮功能。 图片来源：播威

一体化即纯粹奢华

对Raffy而言，完全的垂直整合从来不只是为了对冲供应链波动的风险，更是对创作自主性和工作环境和谐的投资。

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“真正的一体化能为你带来自由、活力，以及让所有工匠从项目第一天起就参与进来的能力，”Raffy解释道。“通常，技术部门是独立工作的——他们在隔离环境中设计机芯，并不真正与制表师分享信息。从第一天起，我就坚持：工程师们，请永远不要忘记，你们的制表师在组装机芯时必须感到舒适。”

这种协作文化是播威最大胆、技术最复杂的创作基石，从荣获日内瓦高级钟表大赏（Grand Prix d’Horlogerie de Geneve）金指针奖（Aiguille d’Or）的Grand Recital和天文时计Asterium，到巧妙解决夏令时机械难题的Recital 28 Prowess 1，再到全新的Recital 31万年历腕表，无不体现了这一点。

“如果我们没有达到这样的一体化程度，每一个项目都会耗费更长的时间，”Raffy说道。“当零部件生产、游丝制造业产业群和手工装饰都在同一屋檐下完成时，原型制作和微调就能即时进行。每个人都共同参与这段旅程。这要求很高，但它消除了你想象力的所有限制。”

1000枚的产量上限

当奢侈品集团不断追求销量增长时，播威始终坚守前述的严格生产上限，即每年约1000枚时计。这种稀缺性并非人为营销手段，而是由品牌庞大的定制服务所决定的结构性需要。

“在普通年份，定制订单约占我们产量的30%，有些年份甚至高达40%，”Raffy指出。“在那些定制业务的高峰年份，我们的产量甚至达不到1000枚——我们只能完成900到980枚，因为定制工作极其耗费资源。”

世界时腕表Recital 30正体现了这种复杂性。收藏家们经常要求定制城市滚轮，用个人家乡或喜爱的目的地取代标准参考城市。“人们以为（打造一枚定制的）Recital 30只是简单地移印一个新词，”Raffy说。“实际上，这需要专门的技术（投入）、定制的光刻胶片以及在曲面上进行的专业手工印刷。这本身就是一种艺术形式。”这种自我约束使播威免受困扰整个奢侈腕表市场的周期性库存冲击。“自2001年以来，我们已经制作了超过23000枚时计，”Raffy指出。“但如果你今天搜寻全球二手市场，会发现可供交易的腕表不足500枚。保持紧张的产量意味着每一枚腕表都是真正为人所渴求的。”

Aperto 1是播威与意大利汽车设计公司Pininfarina的合作款。 图片来源：播威

设计中的家族对话

尽管Raffy对经典制表工艺的敬意坚定不移，但公司最新的作品却反映出一种独特的现代活力，这得益于他三位年龄分别为22、25和33岁的子女。他们的视角促使播威在高复杂功能腕表系列中出人意料地引入了高科技陶瓷材质。

“我天性保守，但我既不固执也不狭隘，”Raffy笑着说。“我倾听当代人的声音。他们想要更具运动感、更现代的材质。陶瓷具有高抗刮性和迷人的视觉效果。只要内部的机械结构保持纯粹、不妥协的高级制表（haute horlogerie）水准，我都欢迎。”

这种对话延伸至Recital 30、31和32系列。“机械结构归父亲，外观设计归子女，”Raffy自豪地说。正是他的孩子们倡导为Recital 30配备运动型橡胶表带，并开发了五种定制配色方案，这些配色又启发了定制城市滚轮的美学设计，例如将配色反转，采用清爽的白色滚轮搭配翠绿色字体。

播威所有者Pascal Raffy的子女们倡导为Recital 30配备运动型橡胶表带。 图片来源：播威

深度优先于便利

同样，在创新与传统之间的平衡也主导着播威在冶金学领域的探索。虽然品牌最近推出了镜面抛光的5级钛金属表壳，内载由744个手工雕刻部件组成的镂空万年历，但Raffy对于在内部机芯结构中使用钛金属持审慎态度。

当被问及是否会推出钛金属主夹板和桥板时，Raffy确认研究正在进行中，但他补充了一项源于美学的中止转让的申请：“钛金属板桥的挑战在于，手工精饰未必总能达到同样生动的深度。当我翻转腕表时，机芯必须能与我对话。如果雕刻不够深，缺乏结构感，那对我来说就是一个障碍。”

真正的深度是播威工坊的一项核心原则。在Recital 31万年历腕表中，这一理念在机械和艺术两个层面都得到了体现。在机械层面，该腕表引入了一项直观且便于收藏家使用的功能：在表背每个校正按钮旁低调地刻有标签，标明其特定的日历功能。

这个实用的解决方案源于Raffy注意到，即使是经验丰富的制表师在调校腕表时也会有片刻的犹豫。

在艺术层面，Recital 31的机芯桥板上展示了由播威首席雕刻师构思的几何手工雕刻。她透过Tramelan工坊的窗户凝视着飘落的雪花，勾勒出一种水晶般的雪花图案，每个机芯的雕刻都需要耗费25小时的精工细作。与浅层的机器蚀刻不同，这种深刻的浮雕能与自然光动态互动，媲美宝石镶嵌的光彩。

“对于一款搭配天文级精准月相的万年历腕表而言，雪花图案纯粹是钟表学的诗意体现，”Raffy评论道。

在播威，这种诗意以工业独立和家族传承为基石，证明了在高级制表领域，最可持续的发展道路往往是拒绝投机取巧。