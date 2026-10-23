百达翡丽年历腕表：魅力不减，持续赢得新拥趸

THE BUSINESS OF TIME 2026

尊贵典雅，功能实用：这项复杂功能已成为最令人梦寐以求且不断丰富的腕表功能之一

生活有时会变得复杂。然而，百达翡丽年历腕表却能让事情变得简单一些，它只为您提供日常所需的基本信息。 “年历”一词名副其实：佩戴者每年只需调校一次腕表，即在2月28日（闰年为2月29日）时将日期推进至3月1日。

同样重要的是，百达翡丽年历腕表既不浮华也不张扬。它只是简单地告诉您时间，以及当天的星期、日期和月份。为增添一丝雅致，部分表款还配备了月相显示功能，追踪月亮的阴晴圆缺。

对我们许多人来说，这似乎是腕表一项完全合乎逻辑甚至必不可少的功能。然而，直到1996年，这样的时计才首次问世。对于如此实用的功能而言，这算是一个相当晚近的发明。

客观来说，百达翡丽在其历史上曾创造出远比年历表更复杂的日历腕表。其中包括1925年推出的首款万年历腕表（Ref 97975）、1941年推出的全球首款量产万年历腕表（Ref 1526），以及1962年推出的首款自动上链万年历腕表（Ref 3448）。

然而，三十年前，这家日内瓦制表商决定化繁为简。百达翡丽由此发明了可以说是日历复杂功能中最实用的版本：它专为日常使用而设计，同时蕴含着精巧的机械智慧。

实用精髓

自问世以来，年历功能恰如其分地崛起，成为百达翡丽最著名、最令人向往的“实用复杂功能”之一，无论是商务会议还是周末休闲，都同样适宜佩戴。然而，它的实用性从未抑制其在技术表达上的追求。

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除了将年历与计时码表和三问报时等复杂功能相结合，百达翡丽还利用年历腕表来搭载其一些最先进的发明。

有两款腕表很好地说明了这一点：分别于2006年和2008年推出的 Ref 5350 和 Ref 5450。这两款腕表均为配备月相显示的年历表，且都出自“尖端研究”（Advanced Research）系列。这是百达翡丽为展示其全新机芯技术而打造的限量版系列。

限量300枚的 Ref 5350 是首款采用 Spiromax 摆轮游丝和硅质擒纵轮的腕表。这两个重要部件共同构成了腕表的机械心脉相连，通常由金属制成。而在此款腕表中，它们由一种基于单晶硅的革命性材料——Silinvar®——制成。

以这种方式制成的零件无需手动调校，并能抵抗磁场、冲击和温度变化，从而提高了走时精度和机芯的耐用性——这一细节在两年后变得至关重要。

两年后推出的 Ref 5450 同样限量300枚，它首次搭载了突破性的 Pulsomax® 擒纵系统，该系统包含用于调节腕表滴答声的擒纵叉和擒纵轮。其擒纵系统同样由 Silinvar® 材料制成且无需润滑，经过重新设计的几何结构使其能更高效地传递动力，将腕表的动力储存从48小时延长至62小时。

这些“尖端研究”系列的创新技术中，有许多最终被应用于量产表款——包括百达翡丽为2026年推出的两款全新年历腕表。

百达翡丽 Ref 4946G-001 腕表采用38毫米白金表壳。 图片来源：百达翡丽

风格各异

Ref 4946G-001 和 Ref 5396R-016 均搭载 26-330 S QA LU 机芯，这是对1996年开创此项复杂功能的初代 324 机芯的升级版。新机芯增加了停秒装置、更高效的上链系统和 Spiromax 游丝，可提供长达45小时的动力储存，其月相显示每122年仅有一天误差。

然而，从美学角度来看，这两款腕表展现出截然不同的风格与个性。

Ref 4946G-001 散发着休闲奢华的气质，非常适合搭配亚麻夹克和太阳镜，享受悠闲周末。腕表采用38毫米白金表壳，配备蓝灰色表盘，其双重缎面磨砂处理的“山东绸”纹理让人联想到生丝的质感。腕表搭配同色系的牛仔布纹理表带，尽显企业高管在闲暇时的从容风度。

百达翡丽 Ref 5396R-016 以庄重内敛的风格纪念年历功能问世30周年。 图片来源：百达翡丽

与此同时，Ref 5396R-016 以庄重内敛的风格纪念年历功能问世30周年。腕表采用38.5毫米玫瑰金表壳，其布局是该系列中最具辨识度的设计：星期和月份显示窗并列于12点钟位置，而日期和月相则共享位于底部的24小时小表盘。

表盘采用沙米色调，其旭日纹修饰使其在室内呈现香槟色，而在阳光下则变为更温暖的金色——这种微妙的变化丰富了腕表的单色魅力，又不会过分突兀，抢占整体造型的风头。

百达翡丽 Ref 5396R-016 搭载 26-330 S QA LU 机芯，这是对1996年开创此项复杂功能的初代 324 机芯的升级版。 图片来源：百达翡丽

三十年后，百达翡丽年历腕表依然在不断赢得新的拥趸，这完全在情理之中。

尽管该系列不断通过新材料、新色调和新纹理进行重新演绎，但这项复杂功能所蕴含的低调机械实力，持续体现着百达翡丽制表理念中恒久与实用的核心价值。