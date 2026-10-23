海鸥回溯军表起源，发布六款全新1963计时码表

THE BUSINESS OF TIME 2026

这一中国品牌推出六款全新迭代产品，为这款最初为中国空军部队研发的腕表带来了清新的色彩和意想不到的材质。

这或许只是一个小细节，但一颗红星赋予了海鸥1963计时码表与瑞士同类产品截然不同的身份。这颗红星位于六点钟位置上方、两个计时盘下方，令人回想起该腕表受中国空军部队委托而诞生的起源。

60多年后，即便最新表款采用了陨石表盘和鲜艳的西瓜红、薄荷绿等色调，这一军事传统仍然是其魅力的核心。

海鸥品牌的前身是天津手表厂，该厂于1955年生产出“五星”牌手表。作为中国首款国产机械腕表，它的诞生标志着该国羽翼未丰的制表业迎来了一个重要的里程碑。

20世纪70年代初，随着该厂进军国际市场，“海鸥”这一名称应运而生。此后，海鸥不仅继续生产构成其业务支柱的日常机芯，还着手研发陀飞轮、三问报时和万年历等高级复杂功能。

海鸥1963极光版计时码表，灿烂粉色款。 图片：海鸥

为空中任务而生

海鸥1963计时码表的历史可追溯至1961年，当时中国轻工业部委托天津手表厂为中国空军部队研发一款计时码表。这项代号为“304项目”的任务，是中国在扩张其工业能力的同时，努力生产自有军事装备的一部分。

为支持该项目，天津手表厂购入了瑞士Venus 175手动上链导柱轮计时机芯的生产设备和技术图纸。这为中国制造的ST3机芯奠定了基础，该机芯后来演变为现代海鸥的ST19系列机芯。

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到1963年，共完成了32只样品腕表。经过严苛的环境、温度和精准度测试后，该腕表获得生产批准。1966年，1400枚成品计时码表交付给中国空军部队。

自此，ST19机芯在爱好者中赢得了广泛赞誉，将海鸥的影响力扩展到了其自有系列之外。

海鸥的机芯帮助了其他腕表品牌以亲民的价格提供机械时计。例如，英国品牌Studio Underd0g就在其早期的彩色计时码表中使用了ST19系列机芯。

海鸥的部分魅力在于，一款瑞士设计的机芯如何在中国制表传统中占据了持久的一席之地。

该制造商帮助塑造了中国的机械制表业，并使传统计时码表的价格更加亲民，为收藏家们提供了一个探索成熟的瑞士和日本传统之外历史的理由。

经典之作，焕发新颜

海鸥此次推出的六款最新腕表，通过不同的色彩和材质，从经典的奶油色表盘和“熊猫盘”设计，到陨石材质和充满活力的现代色调渐变，重新诠释了1963计时码表的军事传统。尽管外观各不相同，但所有表款均采用37.3毫米不锈钢表壳，三点钟位置设有30分钟计时盘，九点钟位置为小秒盘，防水深度达50米。

海鸥1963陨石计时码表限量版。 图片：海鸥

1963陨石计时码表限量版是对该系列军事风格设计的独特突破。其深色陨石主表盘与两个浅色陨石子表盘形成鲜明对比，构成“反熊猫盘”布局。由于陨石材质交错的纹理在每只腕表上都各不相同，因此每一枚表盘都是独一无二的。该表款全球限量500枚，搭配增添质感的黑色编织皮表带。

海鸥1963永夜版熊猫眼计时码表。 图片：海鸥

若要更经典地诠释该系列的复古美学，1963永夜版熊猫眼计时码表是理想之选。它采用米白色表盘搭配黑色计时盘，呈现传统的“熊猫盘”布局。红色和蓝色的指针增添了一抹亮色，而金色的内圈、时标和子表盘指针则为整个表盘带来了温暖感。棕色皮表带使整体造型更臻完美。

海鸥1963永夜版复古计时码表。 图片：海鸥

1963永夜版复古计时码表的魅力在于其精妙的细节处理。表盘和计时盘采用统一的奶油色调，使红蓝中央指针格外醒目，而金色的内圈、时标和子表盘指针则增添了一抹光泽。黑色皮表带与腕表的浅色调形成鲜明对比。

玩转色彩美学

1963极光版计时码表则呈现出更为多彩的美学风格，其设计灵感源自变幻莫测的北极光。

其带有细腻纹理的表盘由明亮的中心向深色的外缘渐变，为1963系列标志性的双计时盘布局增添了深度。银色指针和立体镶嵌时标赋予了腕表现代而冷峻的外观。

深蓝色款的表盘从中心向边缘由浅变深，令人联想起北极的夜空，并配有灰色牛皮表带。灿烂粉色款则从淡粉橙色过渡到西瓜红，卡其色皮表带中和了明亮的色调。翡翠绿色款同样搭配中性色表带，其表盘则由薄荷绿渐变为苹果绿。

手动上链ST1901机芯是海鸥著名的ST19机芯家族的一员。 图片：海鸥

为这六款腕表提供动力的均是手动上链ST1901机芯，它是海鸥著名的ST19机芯系列的一员。

它保留了其瑞士原型机芯的传统导柱轮结构，并经过强化的磨光和修饰，透过透明底盖可以清晰看到齿轮、杠杆和蓝钢螺丝。导柱轮协调着计时码表的各项功能，确保在按下按钮时操作干脆利落、手感顺滑。在计时功能未启动时，该机芯可提供45小时的动力储存。

除陨石版外，所有表款均配备快拆表带，无需工具即可轻松更换。

多样的色彩和材质在保留1963计时码表独特外观的同时，赋予了它崭新的表现形式。而那颗红星始终如一，将这些现代设计与其军事起源紧密相连。