新加坡前生物医学研究员辞职追梦，在家打造手工腕表

THE BUSINESS OF TIME 2026

通过在线制表视频自学成才，Tristan Ho 在家中打造出新加坡首款机械时计——LOTH Watch 1。

这款限量12枚的 Watch 1 手动上链时计，采用德银表盘和手工打磨的机芯夹板，其市场需求量超出供应量1000%以上。 图片来源：LOTH

新加坡独立制表品牌 LOTH 在 Tristan Ho 位于罗央（Loyang）的父母家中创立。这位29岁的年轻人每天在二楼平台的工作台前度过，重新打磨零件，为机芯齿轮饰以同心圆蜗形纹，并亲手组装每一枚腕表。

直到最近，Tristan Ho 在新加坡科技研究局 (A*Star) 担任生物医学研究员的同时，将所有业余时间和周末都投入到制表事业中。在任职五年后，他于今年六月离职，全心投入这份热情所在的事业。

Tristan Ho 对腕表的兴趣始于四年前，而起因竟是假表。一次度假时看到有假冒腕表出售，促使他开始研究自己能买得起的第一枚正品机械腕表。

在研究过程中他发现，一些售价数千新元的腕表使用的却是价值仅几百元的通用机芯。他认为这样的溢价不合理，于是开始改装精工（Seiko）腕表，并思考自己是否能制作出更接近他所欣赏的高端独立腕表的作品。

在没有接受过正规钟表制作培训的情况下，Tristan Ho 转向 YouTube 和 Instagram，观看其他独立制表师发布的视频，通过反复试验，自学了倒角打磨（anglage）、蜗形纹（snailing）和马赛克式打磨（mosaic finishing）等技术。

蜗形纹（Snailing）是一种传统的装饰性打磨工艺，旨在打造出类似蜗牛壳的精细螺旋纹理。这项技术是他最难攻克的。

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Tristan Ho 说：“网上几乎找不到关于这项技术的任何资料，只有一个例外，那是一段来自20年前一部冷门视频的简短片段，视频中一位年长的瑞士制表师用法语一边演示一边解释。”

他花了一年多的时间才研发出自己的蜗形纹技术，并实现了独特的螺旋图案效果。在此过程中，他不断完善从磨头材料到施加的压力、速度及过程一致性等所有细节。

他解决问题的方法得益于他之前的工作经验。“在生物医学研究中，你需要花费大量时间去理解某个东西为何无法正常运作，一次只改变一个变量，并以非常系统化的方式进行。这种思维方式很自然地延续到了制表过程中。”

自学成才的经历也鼓励 Tristan Ho 在实验中更加大胆。“我不会去想某件事是否符合既定惯例的‘正确做法’；我更关心的是我能否让它成功，以及最终结果是否是我喜欢的。”

参与日内瓦高级钟表大赏 (GPHG)

他为 LOTH（“Lab Of Tristan Ho”的缩写）创作的第一款作品是 Watch 1，这是一款直径40.5毫米的手动上链时计，配有德银表盘和手工打磨的机芯夹板。该系列限量12枚，通过 loth.sg 网站以每枚6498新元（税前及运费另计）的价格发售并已售罄，其中约一半由新加坡收藏家购得，其余则销往海外。

据 Tristan Ho 透露，这款腕表的需求量已超出供应量1000%以上。他还收到了数百份针对其下一款作品的认真购买意向，一些收藏家甚至在不知道新款腕表外观或发售时间的情况下主动提出支付定金。

2026年初，他将 Watch 1 提交至被誉为钟表界最高荣誉的日内瓦高级钟表大赏 (GPHG)。Tristan Ho 报名的是“挑战奖”类别，该类别面向定价在4500瑞士法郎（约7054新元）及以下的腕表。一个意想不到的要求是，必须提交法文版的腕表资料。Tristan Ho 通过 Instagram Story 求助，15分钟内就有三个人自愿为他翻译。

遗憾的是，Watch 1 未能入围六个提名名单。他说：“我认为 Watch 1 最大的优势在于其背后的故事和大量的手工打磨。它的不足之处可能在于表壳设计。其他入围腕表的制造商比我经验更丰富，设计也更为精致。”

尽管结果如此，Tristan Ho 仍认为这次经历“绝对值得”，因为它让 Watch 1 获得了更高的曝光度，并有机会与那些规模远超于他的公司的时计一同接受评审。他计划用下一款腕表再次参赛。

Tristan Ho 曾担任生物医学研究员五年，后于2026年初辞职，全职投身于制表事业。 图片来源：LOTH

尽可能使用本地供应商

新加坡的微品牌腕表领域已发展相当成熟，数个本土品牌远销海外。许多品牌专注于设计和组装，而生产则依赖海外制造商。相比之下，Tristan Ho 负责机芯的打磨与组装，仅手工打磨部分每枚腕表就需要大约150个小时。他补充道：“从商业角度来看，手工打磨机芯所需的大量劳动力，使其成为一种非常难以成功的商业模式。”

Tristan Ho 认为，正是这种亲身参与，使得 LOTH 被描述为独立制表师比微品牌更为准确。“LOTH 中的‘TH’就是我。当您通过社交媒体联系品牌时，与您交谈的正是制作那枚腕表的人。”

Watch 1 并非完全在 Tristan Ho 的家中生产。其表壳是唯一主要的现成成品零件，而夹板和表盘的CNC精密加工则在海外进行，因为他缺乏所需的物理空间和设备。主夹板由捷克共和国的自学成才制表师 Ondrej Berkus 完成打磨。

Tristan Ho 尽可能使用本地供应商：部分螺丝由 Turntech Precision 制造，指针由他的朋友 Timothy Agus 进行烤蓝处理，定制皮表带则来自本地工匠 Cattlehide。他在家中重新打磨库存的瑞士6498机芯，并完成腕表的组装。

然而，在新加坡制作腕表有时让 Tristan Ho 感到“如鱼离水”。这里没有成熟的专家网络可以为他提供工艺极限方面的建议。在瑞士随处可得的零件和服务，在本地可能需要更长的时间来采购，导致一个零件的延误就能拖慢整个原型表的进度。

迄今为止，Tristan Ho 已在 LOTH 投入了约3万新元的个人资金，用于购买工具、材料以及支付大量的试错成本。“从纯粹的经济角度来看，做我这行的人必须得是个十足的疯子，既折磨自己，可能还有点仇富。但我真心享受这个过程。”

他已在着手制作原型，希望打造出新加坡首款自产腕表机芯。他说：“我真正想要的，就是坐在工作台前，制作并销售腕表。只要能继续做我喜欢的工作并养活自己，我就很开心了。”

Tristan Ho 也希望 LOTH 能帮助在新加坡建立制表行业。自 Watch 1 发布以来，他看到本地涌现出几位新晋制表师，而海外也有人告诉他，他的经历鼓励了他们开始学习这门手艺。

他说：“这可能是 LOTH 迄今为止带来的最有意义的事情之一。”