Tissot 为其新款时计注入悠久历史、纯正血统与庄重气质

THE BUSINESS OF TIME 2026

该品牌的创作源于对地点、个性及场合的深刻理解与敏锐洞察

正如 Tissot 所展示的，经验的积累无法一蹴而就。掌握制表知识、磨练专业技能、提炼创作哲学，都需要时间的沉淀。对于这家拥有173年历史的制表品牌而言，经验还体现在其对客户需求的理解：随着品味和趋势的演变，洞悉顾客的所想所求。

在日益拥挤的轻奢腕表品牌领域，Tissot 占据了独特的优势地位。其品牌名称承载着悠久的历史、纯正的血统，以及备受推崇的精神与庄重感。然而，该品牌腕表的零售价格极具竞争力，无论是对首次购表者还是资深爱好者而言，都构成了极具吸引力的选择。

我们今年最喜爱的三款 Tissot 腕表正是这些特质的完美体现——它们款式多样，适合不同场合与风格，并拥有极具性价比的价格标签。

绅士系列 38 毫米

三针男士正装腕表是最难把握精准的设计之一。制表师和佩戴者都会面临一些棘手的问题：这样的腕表应该在多大程度上引人注目？它能否在经典的同时又独具一格？除了工作环境，它还能在哪些场合佩戴？

绅士系列 38 毫米腕表的精致外观背后，是其强大的机械性能——Powermatic 80 机芯。 图片来源：TISSOT

Tissot 的绅士系列在很大程度上解决了上述难题。该系列在 40 毫米表款成功的基础上，于 2026 年迎来了全新的 38 毫米版本。缩小的表壳尺寸虽然看似微小，但在手腕上却更为明显——其比例恰到好处，尤其适合手腕纤细或中等尺寸的男士。

全新的表壳尺寸相应地也影响了腕表的其他设计。细节似乎更加突出：表壳和三链节表链上对比鲜明的润饰、平滑的锥形表耳、多面切割的剑形指针和时标，以及随着佩戴者移动而捕捉光线的太阳放射纹表盘。这使得腕表的经典简约风格仿佛经过提炼，以更浓缩的形式呈现出来。

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然而，绅士系列 38 毫米腕表的精致外观背后，是其强大的机械性能。该腕表搭载 Powermatic 80 自动机芯，动力储存长达 80 小时，并配备 Nivachron 游丝，可增强对磁场、冲击和温度变化的抵抗能力，从而实现更精准的计时。

黛绰系列月相腕表

制表业长期以来从宇宙中汲取灵感，但很少有功能像月相一样充满浪漫色彩。Tissot 的黛绰系列月相腕表全心拥抱这颗天体的诗意魅力，其核心是一个追踪月亮在 29.5 天内阴晴圆缺的显示功能，并提供了六种截然不同的设计诠释。

Tissot 的黛绰系列月相腕表全心拥抱这颗天体的诗意魅力，其核心是一个追踪月亮在 29.5 天内阴晴圆缺的显示功能，并提供了六种截然不同的设计诠释。 图片来源：TISSOT

无论哪种款式，这些腕表的核心都在于五点钟位置的月相显示。其中两个版本的设计更为大胆：一款采用闪烁矿物光泽的深蓝色表盘，新月上镶嵌钻石；另一款则采用罗马数字时标，更显古典。该系列其余四款设计则风格更为柔和，分别采用银色、金米色、红色和双色表盘，并搭配白色珍珠母贝月相显示盘。

这些纤薄的石英腕表采用 30 毫米精钢表壳，搭配同款表链，表冠上饰有陶瓷凸圆宝石，防水深度达 50 米。黛绰系列月相腕表无疑充满了女性的优雅魅力，但它同时也是一款专为日常佩戴而设计的腕表，并且不失其庄重感。

Tissot Pinarello 特别版腕表

体育是 Tissot 品牌形象中不可磨灭的一部分。作为美国职业篮球联赛 (NBA) 的官方计时，该品牌在篮球场上记录时间；在国际冰球联合会世界锦标赛 (IIHF World Championships) 的冰场上，以及在世界摩托车锦标赛 (MotoGP) 的赛道上，都能看到它的身影。其最新的合伙业务延伸至竞技自行车领域，此次与来自特雷维索的自行车制造商 Pinarello 合作，后者曾助力车手赢得 15 次环法自行车赛冠军和 30 次大环赛胜利。

Tissot 与 Pinarello 首次将各自的世界融合，将超过 170 年的瑞士制表技艺与这家意大利知名高性能自行车制造商的传奇传统相结合。 图片来源：TISSOT

这项合作体现在 Tissot Pinarello 特别版腕表的方方面面。其 42 毫米表壳由锻造碳制成，这与 Pinarello 用于制造车架的材料相同。更重要的是，锻造碳备受青睐的原因也如出一辙：坚固而轻盈。

不对称的表壳形状和设在 10 点钟位置的表冠参考了该品牌的前叉翼片设计，而镌刻的 Pinarello 标志则再次强调了这项合伙业务。同时，灰色表盘的纹理源自沥青路面，中央秒针的形状是 Pinarello 的“P”字标志，并以该品牌的标志性 Borealis 色调进行装饰。

与绅士系列 38 毫米腕表一样，这款腕表搭载经瑞士官方天文台认证 (COSC) 的 Powermatic 80 机芯，同样拥有超长动力储存以及抗冲击和抗磁场的特性。更具吸引力的是，该腕表被置于一个特别的收藏家礼盒中，并附有两条可替换表带：一条是科技面料制成的运动表带，另一条是手工制作的意大利皮革表带。得益于 Tissot 的快速更换表带系统，佩戴者可在数秒内轻松更换表带。