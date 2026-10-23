帝舵表践行其“天生敢为”的品牌宣言
在不断突破风格与性能界限的渴望驱动下，其最新发布的表款再次印证了品牌无畏的制表之道
- 帝舵表此前曾推出过黑色陶瓷表壳，但这是该材质首次被用于碧湾陶瓷型腕表的表链。 图片：TUDOR
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
在帝舵表前卫的红黑主题专卖店中，“天生敢为”(Born To Dare) 这几个醒目的字眼并非仅仅是一句广告语。品牌自身称其为一份宣言。
对于认同帝舵表奢华制表理念的表迷们而言——这种理念融合了创新、活力与叛逆精神——他们或许会将这句宣言视为一种战斗口号，并将其运用到自己的生活中。
然而，深入探究便会发现，“天生敢为”并非帝舵表凭空创造的口号，而是品牌凭实力赢得的一种肯定。
纵观其历史，帝舵表始终展现出不屈不挠的精神。该品牌由 Hans Wilsdorf 于1926年创立，他在此二十年前创立了 Rolex。
Wilsdorf 认为，与兄弟品牌相比，帝舵表能以“更为亲民的价格”，为那些渴望同等品质与可靠性的腕表爱好者提供一个新选择。
大约100年后，帝舵表依然忠于 Wilsdorf 的愿景。然而，对品牌发展更为重要的是，帝舵表已经建立起自己独特的身份和话语权，形成了自己的风格，并凭借其独树一帜的钟表创作和设计语言蓬勃发展。
碧湾陶瓷型
许多帝舵表爱好者认为，2012年碧湾 (Black Bay) 系列的推出是品牌现代史上的一个关键时刻。该系列从帝舵表和 Rolex 1950年代的古董潜水表款中汲取灵感，将怀旧设计与卓越性能相结合，一经问世便以其浓郁的复古风情迅速走红。
如今，碧湾系列已成为帝舵表的旗舰产品，体现了品牌在美学与技术上的创造力及不懈追求。
目前碧湾家族共有九个系列，表壳尺寸从31毫米到43毫米不等，材质涵盖精钢到黄金，并具备计时和两地时 (GMT) 等复杂功能。所有表款均获得大师天文台精密时计 (Master Chronometer) 认证，保证了其在可靠性、坚固性和精准度方面无与伦比的标准。
2026年的新款碧湾陶瓷型腕表以其独特风格延续了这一发展轨迹。
其流畅的一体式哑光陶瓷表壳与同款表链经过喷砂处理，边缘则进行了镜面抛光。
帝舵表此前曾推出过黑色陶瓷表壳，但这是该材质首次延伸至表链。
在性能方面，这款腕表获得了大师天文台精密时计认证。这意味着碧湾陶瓷型腕表可抵御高达15,000高斯的磁场，提供70小时动力储存，每日走时误差在0到+5秒之间，并符合其他多项性能标准。
领旗型
坚固耐用一直是帝舵表的标志性特征，品牌也从不回避对其腕表进行实地测试。这一传统可追溯至1950年代的格陵兰北部冰盖，当时，帝舵腕表被配发给英国北格陵兰考察队的成员。
在足以让普通仪器失灵的严酷条件下，这些腕表在两年时间里，始终在科学家和探险家的手腕上精准计时。这次考验巩固了帝舵表作为可靠工具腕表制造商的声誉。
新款领旗型 (Northflag) 腕表不仅延续了这一传统，更有新的突破。这款腕表以1973年的 Ranger II 为蓝本，帝舵表通过一根独立的24小时指针，在腕表原本坚固的计时功能基础上增加了两地时 (GMT) 复杂功能。
腕表采用40毫米精钢表壳，搭配一体式表链。黑色表盘保留了该系列标志性的大号阿拉伯数字，这些数字由一体式夜光陶瓷制成，并由一个倾斜45度的24小时刻度圈环绕。
内部搭载的帝舵表原厂MT5652-U型自动上链机芯提供了强大的机械性能，同样拥有大师天文台精密时计认证，具备与碧湾陶瓷型腕表相同的15,000高斯抗磁能力和每日0至+5秒的走时精度，但动力储存为较短的65小时。
君皇型
帝舵表乐于回顾品牌历史档案并重塑经典，这在2026年催生了另一款迷人腕表：君皇型 (Monarch)。作为帝舵表产品线中半个世纪以来的中流砥柱，以及品牌早期视觉形象的一次实践，它如今被重新演绎，成为一款具备大师天文台精密时计认证的现代腕间宣言。
如果说碧湾陶瓷型和领旗型腕表从帝舵表的探险腕表中汲取灵感，那么君皇型腕表则着眼于品牌的正装表款。
其“加州面盘”(Error-Proof-style) 设计，将10点到2点位的罗马数字与4点到8点位的阿拉伯数字相结合，背景采用纸莎草色调，颇具复古韵味。
多切面精钢表壳及同款表链突显了腕表的复古格调，而大师天文台精密时计认证如今已成为帝舵表的基准，而非特例。
通过这几款腕表——一款采用隐秘的黑色陶瓷，一款灵感源于野外探险，另一款则回溯帝舵表的历史——帝舵表一次又一次地宣告其“天生敢为”的精神，不断证明唯有具备真正实力的腕表，方能冠以品牌之名。
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