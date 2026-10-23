Urwerk告别经典力作，大胆开启新纪元

THE BUSINESS OF TIME 2026

这家前卫独立制表品牌以两款引人注目的蓝色腕表为一个篇章画上句点，同时通过纯金及镶钻的科幻灵感时计扩展其产品宇宙。

随着Urwerk推出UR-10 SpaceMeter Blue和UR-120 Blue Planet两款新作，也为其两款颠覆性作品奏响了告别的蓝色乐章。但该品牌的前景依旧光明。随着UR-150 Golden Scorpion和UR-101 Diamond Sky的亮相，其前卫腕表系列将进一步壮大。

UR-10 SpaceMeter Blue最终版

自创立近三十年来，Urwerk一直致力于打造无指针的豪华时计。其表壳造型奇特，相比我们常见的圆形腕表，更像是《星球大战》(Star Wars)电影中的时间机器。

因此，当Urwerk的UR-10 SpaceMeter于2025年10月以圆形表盘和常规指针亮相时，着实令人意外。

Urwerk承认，这堪称是迄今为止最不像Urwerk的作品，但同时补充说，它也是“所有系列中最坚决体现Urwerk精神的腕表”。品牌方表示：“它的外观最令人困惑，但内核却最忠于品牌精神。”

仔细观察便会发现，尽管UR-10 SpaceMeter看似配备了传统的带三个子表盘的表盘，但它与Urwerk以往的任何时计一样奇特。毕竟，它的名字是SpaceMeter（太空测量仪）。

它从一开始就并非意在成为一款传统腕表。UR-10 SpaceMeter的创意源自一座神秘的古董钟，该钟有三个天文表盘。Urwerk在UR-10中将其构想为一种“宇宙感知仪器”。换言之，它是一台测量我们地球在时空中穿行距离的机器。

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腕表位于两点钟位置的子表盘以500米为单位，测量地球每日自转行进的每10公里。四点钟位置的子表盘则以20公里为单位，记录地球围绕太阳公转的每1000公里。而九点钟位置的子表盘结合了这两种轨迹，将地球自转的1000公里和公转的64000公里转换到两个同步刻度上。

Urwerk表示：“UR-10不仅指示小时和分钟，它更阐明了一种愿景，将腕表转变为一个呈现地球运动的系统。” 因此，读取时间几乎成了次要功能。

品牌方继续说道：“UR-10的佩戴者不再仅仅面对一连串的瞬间，而是被置于一个更宏大的整体运动之中。腕表不再简单地告知‘现在是10点’，而是说‘这就是你在世界这个宏大机制中所处的位置’。”

在腕表背面，一根外缘指针沿着24小时刻度追溯小时，象征着地球的完整自转。表背上镌刻着代表“自转”（地球）和“公转”（太阳）的象形图，使其成为一个基于24小时刻度的便携式宇宙志。

于2026年发布的UR-10 SpaceMeter Blue最终版限量25枚，为UR-10 SpaceMeter系列画上句点。与早前的黑色和银色版本不同，该款腕表采用深蓝色表盘，搭配45.4毫米 x 44毫米的喷砂处理钛金属与精钢表壳。

UR-120 Blue Planet

1960年代电视剧《星际迷航》(Star Trek)中经典的V形分裂瓦肯举手礼，在2022年被Urwerk转化为UR-120腕表的设计灵感。

作为10年前推出的UR-110的纤薄版，该腕表展示了分裂式立方体卫星小时显示，其开合方式如同瓦肯举手礼。小时标记会分裂成两个矩形方块，旋转并沿着分钟轨道重新组合。

首款UR-120绰号为“Spock”（《星际迷航》中的核心角色），采用44毫米 x 47毫米的喷砂处理不锈钢与钛金属表壳，呈灰色调。2023年推出的UR-120 Black Space则采用类似的喷砂处理不锈钢与钛金属表壳，并覆有深黑色DLC（类钻碳）涂层。

与前作不同，限量20枚的UR-120 Blue Planet完全采用喷砂处理不锈钢打造。 图片来源：URWERK

如今，该系列的最终型号——限量20枚的UR-120 Blue Planet问世。它与前两款作品的区别在于其蓝色——“深邃，近乎流体，悬浮于从轨道俯瞰的地球与无尽蔚蓝的苍穹之间”。

与早前表款不同，UR-120 Blue Planet的44毫米 x 47毫米表壳完全采用喷砂处理不锈钢打造。

UR-150 Golden Scorpion

当UR-150 Scorpion于2024年10月发布时，同步推出了两个钛金属版本：标准喷砂处理的“Titan”版和经无烟煤色物理气相沉积处理的“Dark”版。随后于2025年发布的版本则采用蓝色拉丝钛金属表壳。这些颜色和所用的高科技材料都非常适合前卫的技术创作。但黄金呢？

Urwerk表示，UR-150 Gold Scorpion所使用的黄金揭示了其另一面。 图片来源：URWERK

我们所指的不仅仅是颜色。这款于2026年刚推出的新款UR-150 Golden Scorpion，其本身也是由纯黄金打造而成。

Urwerk表示，虽然这“对于如此技术性的创作而言完全出乎意料”，但这种永恒的贵金属揭示了UR-150 Scorpion的另一面特质——“少一分盔甲，多一分雕塑；与其说是机器，不如说是珍贵物件”。

品牌方补充道：“UR-150 Golden Scorpion并非意在柔化Urwerk的机械感。它以前所未有的强度，照亮了腕表的线条与体量。”

UR-150延续了Urwerk对全新时间读取与体验方式的探索——并非通过传统制表业的圆形语言，而是通过一种轨道式、移动式和直观的进程。它配备了旋转卡罗素上的卫星小时显示，以及一根极具戏剧性的240度逆跳分针，能像蝎子的毒刺一样在百分之一秒内瞬间弹回。

在Golden Scorpion的黄金外衣下，黄金为机芯的架构带来了一种独特的张力，因为这种最传统的贵金属与一种激进的结构形成了鲜明对比——该结构紧凑、符合人体工程学，并由流畅的曲线与鲜明的断点塑造而成。

表壳依然是毋庸置疑的UR-150风格，但光线改变了人们对它的感知方式。贵金属增强的光泽同时展现了表壳的致密感及其线条的流畅性。

俗话说，黄金能提升其所触及的一切。据Urwerk称，它为分针的路径和卫星小时的旋转赋予了更深的层次感。品牌方表示：“它赋予表壳一种生动、近乎有生命的美感，仿佛材质本身将机芯内蕴含的能量显化了出来。”

UR-101 Diamond Sky

尽管UR-101 Diamond Sky拥有闪亮的外观——这在Urwerk时计中尚属首次，但它仍然承载着品牌的基因：卫星显示、沿路径移动的时间、颠覆性的表盘。在这款腕表上，时间在镶满钻石的苍穹之下，沿着一个180度的弧线从左向右滑动。

限量25枚的UR-101 Diamond Sky在表盘、表壳和表耳上镶嵌了来源可靠的钻石，总重达1.63克拉。 图片来源：URWERK

作为Urwerk首款腕表UR-101的直系后代，限量25枚的UR-101 Diamond Sky并非怀旧的重新诠释，而是一次“复兴”。

镶嵌在表盘、表壳和表耳上、总重1.63克拉的来源可靠的钻石，其结构性意义大于装饰性。在已化为宇宙星图的41毫米不锈钢表壳上，它们是永恒运动宇宙中的恒星。

Urwerk联合创始人Martin Frei表示：“这些钻石是光点，像星辰一样指引着我们。它们的六边形排列遵循着明确的原则；在太空中，星辰见证自然法则；在我们的表盘上，它们连接顶部和底部，创造平衡，并将设计愿景转化为一个简单和谐的结构。”

而这些钻石也凸显了Urwerk的理念：腕表是一个运动中的理念，而非一个静态的物体。