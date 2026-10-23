江诗丹顿庆祝Overseas系列问世30周年

THE BUSINESS OF TIME 2026

品牌推出四款钛金属两地时Cardinal Points腕表和一款限量版白金超薄万年历腕表，搭配天蓝色表盘，以纪念这一经典系列问世三十周年。

江诗丹顿 (Vacheron Constantin) 对运动时尚风格的独到诠释，将高级制表工艺与专为动态生活打造的腕表的轻松惬意融为一体。这一组合在Overseas系列问世30周年之际，持续塑造着该系列的风貌。Overseas系列于1996年推出，其设计灵感源自两款奠定品牌运动优雅风格的腕表：1975年的Chronometre Royal和备受追捧的222腕表——后者诞生于1977年，以纪念品牌成立222周年。Overseas腕表的设计反映了这两款早期作品的影响，以标志性的凹槽表圈通过螺丝固定在扁平表壳上为特色，同时保留了自身独特的个性。

在接下来的三十年里，该系列在设计和范围上不断演进。2004年推出的第二代产品带来了更大胆的造型和灵感源自马耳他十字的表链链节，以及更广泛的复杂功能和珠宝版本。2016年，第三代也是现行的一代产品引入了更流畅的线条，并搭载了专为该系列开发的机芯，包括计时、两地时和世界时区机芯。此外，无需工具的快速替换系统使多功能性成为拥表体验的一部分，让佩戴者可以轻松更换表链和表带。大多数表款都配有一条金属表链以及皮质和橡胶表带，而配有鳄鱼皮或小牛皮表带的表款则额外提供一条橡胶表带选项。

在今年的周年纪念之际，演变仍在继续。深红色表盘为钛金属Overseas陀飞轮腕表带来了引人注目的新外观，而两款34.5毫米的精钢或粉红金Overseas自动上链腕表则为女士提供了更小巧的尺寸。今年的发展还延伸至机芯，铂金版Overseas超薄自动上链腕表首次搭载了全新的2550机芯。这款历时七年研发的机芯，结合了微型摆陀、悬挂式双发条盒和紧凑的齿轮系，使其在仅2.4毫米厚的机芯中实现了80小时的动力储存。整表厚度为7.35毫米，是迄今为止最纤薄的Overseas表款。

另外两款新品突显了该系列的广泛性。四款钛金属Overseas两地时Cardinal Points腕表强化了其与旅行和探索的联系，而搭配天蓝色表盘的Overseas超薄万年历腕表则以200枚白金限量版的形式纪念其30周年。

四款Overseas两地时Cardinal Points腕表各有不同的表盘颜色，分别对应一个基本方位：绿色代表西方，棕色代表南方，白色代表北方，蓝色代表东方。 图片：VACHERON CONSTANTIN

探险家的调色盘

四款Overseas两地时Cardinal Points腕表都将一个罗盘方位与一种受其地貌启发的表盘颜色配对。白色代表冰封的北方，棕色令人联想到南方的大陆和广阔平原。绿色让人想起西方的茂密森林和热带丛林，而蓝色则寓意着一场朝向东方、海天相接的旅程。

每个表盘都将其源自地貌的颜色与多种纹理相结合。粒面中心可减少反光，与蜗形纹日期盘、环形缎面打磨分钟刻度圈和漆面外圈秒钟轨道形成对比。橙色指针增添了一抹鲜活的点缀，并清晰地指示原居地时间及其附带的昼夜显示。

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为确保坚固耐用和佩戴舒适，这四款腕表均采用轻盈坚固的钛金属制作41毫米表壳、一体式表链和可替换折叠式表扣。表圈、表冠和按钮环上的哑光炭灰色饰面增添了微妙的对比，凸显了与马耳他十字形状相呼应的表圈凹槽。这一设计源于一款为珠穆朗玛峰探险而制作的腕表。2019年，江诗丹顿为摄影师兼探险家 Cory Richards 打造了一款Overseas两地时腕表原型，他在尝试攀登珠峰东北山脊新路线时佩戴了该腕表。其钛金属表壳和深灰色粒面表盘后来启发了2021年限量版Everest两地时腕表和计时码表的诞生。

透过蓝宝石水晶表底盖，可以看到5110 DT/3机芯的深灰色板桥，与可见的齿轮系和饰有Overseas罗盘玫瑰图案的22K金质摆陀形成鲜明对比。 图片：VACHERON CONSTANTIN

这四款新型号保留了这些设计元素，并搭载自动上链的5110 DT/3机芯。主指针显示当地时间，而一根橙色的箭头形指针则指示原居地时间。九点钟位置的相应指示器显示原居地是白天还是黑夜。位于六点钟位置的指针式日期显示与当地时间同步，可通过专用按钮进行调校。

这些腕表提供约60小时的动力储存和150米的防水深度。透过蓝宝石水晶表底盖，可以看到深灰色的板桥与可见的齿轮系和饰有Overseas罗盘玫瑰图案的22K金质摆陀形成鲜明对比。日内瓦波纹、环形粒纹和手工倒角边缘处理，为这些获得日内瓦印记认证的腕表带来了传统的润饰工艺。

每款腕表均配备一条钛金属表链和两条带纹理的橡胶表带——一条为橙色，另一条与表盘颜色相配。所有表带都可以在没有工具的情况下轻松互换，而表链的“Easy-fit”易于调节系统允许在不移除链节的情况下，将表扣两侧各延长2毫米。

全新演绎的Overseas超薄万年历腕表，搭配天蓝色表盘，限量200枚。 图片：VACHERON CONSTANTIN

里程碑之作

为庆祝该系列问世30周年，Overseas超薄万年历腕表限量发行200枚，将白金与柔和的天蓝色表盘相结合，使其比坚固的钛金属表款更显低调内敛。

与2016年推出的现行Overseas系列所采用的深邃蓝色相比，全新的天蓝色表盘色调更浅、饱和度更低，当光线掠过其漆面时，色调会随之变化。白金指针和镶贴时标呼应了表壳和表链的色调，而月相盘则与表盘的蓝色调相匹配。

这款腕表直径41.5毫米，厚度仅为8.1毫米，其纤薄的比例掩盖了其内部搭载的1120 QP/1自动上链机芯的复杂性。该机芯高度仅为4.05毫米，集成了万年历和月相显示功能，动力储存约40小时。其星期、日期、月份和闰年显示可自动适应不同的月份长度和闰年。

只要腕表保持运行并正确设置，其日历在2100年之前都无需调校。根据格里高利历法，2100年是一个非闰年的世纪年。

白金材质为这款江诗丹顿Overseas腕表全新的天蓝色表盘增添了迷人魅力。 图片：VACHERON CONSTANTIN

透明表底盖展示了日内瓦波纹、经倒角处理的板桥以及刻有Overseas罗盘玫瑰图案的22K金质上链摆陀。即使是组装后被隐藏的部件也经过了装饰性打磨，体现了对机芯276个零件的精心关注。

随附的还有带纹理的白色和牛仔蓝色橡胶表带，与白金表链相得益彰。表链的表扣支持微调，以实现更舒适的佩戴体验。这些表带无需工具即可更换，让这款复杂功能腕表可以轻松切换为适合日常佩戴的休闲风格。