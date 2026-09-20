UBS携手滨海湾花园，向社区推广板式网球

两座特别建造的球场现已向公众开放至10月11日，所有时段在预订开放首日便已全部约满

教育部兼国家发展部高级政务次长Syed Harun Alhabsyi（左四）与UBS的Conrad Huber（左三）、滨海湾花园的Ong Kian Ann（右四）及其他参与者于9月18日的启动仪式上合影。 照片：UBS

【新加坡】继在香港和悉尼成功举办后，UBS将其区域板式网球系列赛带到新加坡，在滨海湾花园开设了两座球场。这两座球场将在未来三周内向公众免费开放，直至10月11日。

“滨海花园板式网球”活动是这家全球性银行“运动的艺术”（Craft of Sport）倡议的一部分，在滨海湾花园的西侧草坪上设有两座特别建造的板式网球场，并以该地标性的擎天树为背景。

球场于周五（9月18日）正式启用，教育部兼国家发展部高级政务次长Syed Harun Alhabsyi、UBS全球财富管理（亚太区）董事总经理Conrad Huber以及滨海湾花园首席运营官Ong Kian Ann，与国家板式网球运动员及数十名其他参与者一同体验了这项迅速发展的运动。

根据总部位于马德里的国际板式网球联合会的统计数据，全球有超过170个国家的3800多万人参与板式网球运动，预计到2030年，这一数字将超过1.05亿。

板式网球通常被描述为网球和壁球的结合，几乎完全采用双打形式，在一个封闭的玻璃墙球场内进行。

来自UBS的Huber表示，该银行希望创造一个“温馨共融的空间”，让体育、自然和社区能够在此交汇融合、蓬勃发展。

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他说：“‘滨海花园板式网球’活动体现了我们的信念，即体育是促进人际联系的强大催化剂。通过体育，我们颂扬奉献、纪律和毅力的价值观——这些品质有助于人们过上健康、积极和充实的生活。”

高级政务次长Syed Harun Alhabsyi于9月18日在滨海湾花园举行的“滨海花园板式网球”启动仪式上参加了一场友谊赛。 照片：UBS

UBS板式网球系列赛的新加坡站是继此前两场活动之后举办的，分别是于香港维多利亚港旁的中环海滨举办的“Padel Central”，以及在悉尼歌剧院举办的“Padel Invitational”邀请赛。

除板式网球外，新加坡UBS也利用了一级方程式（Formula 1）、高尔夫和足球等体育项目的吸引力，将世界级运动员与本地人才聚集在一起。

这些活动包括与马赛地AMG马石油车队车手、UBS全球品牌大使George Russell举行的圆桌会议，与2017年美国大师赛冠军Sergio Garcia共同举办的高尔夫训练营，以及邀请前法国及阿森纳队前锋Thierry Henry与年轻足球运动员见面。

滨海湾花园的Ong表示，体育赛事能将社区凝聚在一起，而与UBS的这次合作旨在向更广泛的受众推广这项运动。

公众可通过网站www.gardensbythebay.com.sg/padel或Playtomic应用程序预订自由练习时段和免费场地，现场也提供板式网球设备租赁服务。截至周日发稿时，所有时段均已预订完毕，但主办方表示，若有预订取消，或将有空余场地。