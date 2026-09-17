大华银行承诺投入50万新元，助1000名低收入家庭儿童掌握人工智能技能

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“我的数码训练营”以主题式故事线、模块化技能工作坊和居家学习工具包为特色

自2019年以来，已有超过5000名儿童从“我的数码训练营”中受益。 照片来源：中区社区发展理事会

[新加坡] 大华银行 (UOB) 再承诺投入50万新元，用于举办“我的数码训练营：人工智能版”。这已是该活动第五次举办，旨在帮助1000名来自低收入家庭的儿童掌握人工智能 (Artificial Intelligence) 技能。

自2019年该活动启动以来，大华银行的总捐款额已达到300万新元。

“我的数码训练营”是与中区社区发展理事会 (中区社理会) (Central Singapore Community Development Council, CDC) 合作推出的项目，是一个为期两天的体验式动手日营。该活动旨在让儿童接触并掌握数码技能，同时教导他们了解当前的数码格局。

该活动超越了学校和社区的编程课程，以主题式故事线、模块化技能工作坊以及配合数码制作工具包的居家学习 (Home-based learning) 为特色。

约100名小学三、四年级的学生于9月7日和8日参加了为期两天的启动营。

担任活动主宾的代理人力部长 (Minister for Manpower) Jasmin Lau说：“每个孩子，无论背景如何，都应该有机会从小探索科技，并通过亲身实践建立自信。”

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“像‘我的数码训练营’这样的活动，给予孩子们一个空间去实验、创造和发现科技的潜能，同时培养他们在应对多变世界时所需的好奇心、创造力和适应能力。”

今年的活动于7月开始，将于明年4月结束。活动将惠及来自新加坡中区 (Central Singapore District) 超过50所学校和社区组织的大约1000名小学生。

聚焦人工智能

在人工智能版的训练营中，学生们将训练和测试一个人工智能模型，以了解数据如何影响其决策；他们还将使用人工智能为密室逃脱挑战设计一把3D钥匙，并为机器人编程以应对环境挑战。

年纪较小的学生将在导师的指导下，通过不使用生成式人工智能的活动来接触人工智能概念。年纪较大的学生将学习如何识别人工智能的影响并利用其进行创作。除了数码技能，学生们还能培养解决问题、批判性思维和团队合作的能力。

大华银行集团企业社会责任主管 Leonard Tan 表示：“‘我的数码训练营’随着科技和孩子们的需求不断发展。通过今年引入适合不同年龄段的人工智能学习内容，我们希望能帮助学生们成为自信且负责任的科技使用者和创造者。”

激发兴趣

2019年，“我的数码训练营”在中区社理会的“技能创前程 (SkillsFuture) 幼儿版”计划下首次推出，旨在为低收入家庭的儿童提供更多学习和利用科技进行创作的机会。

在前四届活动中，学生们体验了机器人技术、编程、游戏设计和数码艺术。第三届活动增设了编程马拉松（hackathon），第四届则将数码艺术融入学习体验中。

自创办以来，“我的数码训练营”已惠及新加坡中区 (Central Singapore District) 超过5000名儿童。

来自明智小学 (Bendemeer Primary School) 的五年级学生 Jeraldyn Ong 和 Wong Wei Qiao 参加了往届的“我的数码训练营”。他们表示，自己特别喜欢 Minecraft 游戏、编程以及在虚拟环境中进行建设。

Ong 说：“我也学会了编程，这种动手实践激发了我的创造力，并为我建设自己的虚拟世界时在景观设计方面带来了灵感。训练营让我认识到，我学到的知识和技能在我未来的学业中会很有用。”

Wong 补充道：“我很喜欢制作模型、玩 Minecraft 游戏和学习用编程来创造东西。这段经历让我想做进一步的探索，所以我开始阅读更多关于虚拟世界、虚拟化身以及电影中的数码世界是如何创建的书籍。”

两名学生都希望未来能在科学、技术、工程和数学（STEM）相关领域继续深造。