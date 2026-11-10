江诗丹顿为Fiftysix系列注入现代新风采

FACE TIME

问世八年后，该系列携重新设计的分区表盘、更精致的表壳润饰以及对1950年代灵感美学的全新演绎载誉归来

江诗丹顿为Fiftysix全日历腕表（左）和Fiftysix自动上链腕表呈献美学新貌，两款腕表均为精钢材质。 图片来源：VACHERON CONSTANTIN

一款腕表植根于历史，并不意味着它的外观就必须停滞不前。

这正是Vacheron Constantin在2018年首次推出Fiftysix系列时所秉持的理念。虽然其精致的轮廓带有鲜明的中世纪风格特征，但现代的比例和润饰确保了它予人摩登之感，而非纯粹的怀旧情怀。

八年后，这家瑞士制表商为其两大核心表款——Fiftysix自动上链腕表和Fiftysix全日历腕表——引入了全新的美学演变，两款腕表均采用40毫米精钢表壳。

Fiftysix自动上链腕表的分区式设计，在乳光表盘中央较浅的灰色渐变与分钟圈上较深的旭日纹灰色渐变之间形成了鲜明对比。 图片来源：VACHERON CONSTANTIN

该系列的名称源自1956年，当年Vacheron Constantin推出了型号6073腕表——一款中世纪正装腕表，以其圆形表壳、盒式表镜以及从品牌马耳他十字徽标中汲取灵感的表耳而著称。它也是该制表商首批搭载自动上链机芯的时计之一。

Fiftysix全日历腕表的自动上链机芯驱动日期、星期、月份显示，以及每122年仅需调校一次的月相显示。 图片来源：VACHERON CONSTANTIN

Fiftysix系列并非简单的1:1复刻，而是将这些历史设计元素转化为适合日常佩戴的奢华时计。最新版本在此基础上更进一步，最显著的特点是采用了重新设计的、更具图形感的分区式表盘。

两款腕表均采用双重渐变灰色表盘，结合了乳光中心、旭日纹分钟圈和蜗形纹外缘刻度。

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自动上链腕表将较浅的灰色中心与较深的外部小时圈搭配，而全日历腕表则反转了色调，中心较深，外圈较浅。这种色调的相互作用赋予了腕表显著的视觉深度，同时保留了其复古原型低调平衡的特质。

精钢表壳也经过了精心润饰。表壳侧面和独特的倒角表耳采用垂直拉丝处理，与抛光的倒角、表圈、表冠和按钮形成对比。为这一全新设计画上点睛之笔的是配有米色缝线的炭灰色磨砂牛皮表带，以及精钢折叠式表扣。

对于Vacheron Constantin的风格及传承总监Christian Selmoni而言，这些更新诠释了历史应如何引导设计，而非限制设计。

他表示：“在1950年代，腕表的尺寸较小，直径35毫米的型号6073也不例外。Vacheron Constantin的使命并非完全复刻历史，重复已经做过的事情。”

“在这方面，Fiftysix系列可以被定义为带有复古气息的现代系列。”

形神兼备

除了美学设计，这两款腕表还展示了该系列在机械功能上的多样性。

Fiftysix自动上链腕表搭载1326型机芯，驱动小时、分钟、中央秒针以及停秒日期显示。该腕表拥有48小时的动力储存。

Fiftysix全日历腕表搭载品牌自制的2460 QCL/1型机芯，通过中央指针显示日期、星期和月份，并配备每122年仅需调校一次的天文月相功能。

该机芯由308个零件组成，振频为4赫兹，提供40小时的动力储存，并镌刻有尊贵的日内瓦印记。

两款机芯均可透过蓝宝石水晶底盖一览无余，并配备该系列标志性的、饰有马耳他十字图案的22K粉红金镂空摆陀。

这次更新并非一次静态的复刻，而是标志着一场持续进行的设计对话。正如Selmoni所说，这一演变忠实于品牌的创始格言：“如果可能，就做得更好；而这，永远可能”。

他说道：“这不仅是敦促我们突破卓越技术界限的箴言，也是对创造力的一种邀约——鼓励我们以不同的方式思考，用新的视角看待事物，拥抱变化，并在不固步自封的前提下守护我们的传统。