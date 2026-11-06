30亿新元洗钱案：稀有百达翡丽、劳力士及镶钻爱马仕腕表即将拍卖

由于起拍价低，且部分拍品在二手市场罕见，预计此次腕表拍卖将吸引激烈竞投

几款稀有的百达翡丽时计均以较低的国库起拍。 图片来源：HOTLOTZ

[新加坡] 一款价值高达25万新元的百达翡丽Nautilus万年历腕表，起拍价仅为12.5万新元。一款镶有超过700颗钻石的爱马仕手镯腕表，起拍价仅为2.5万新元。还有一款稀有的梵克雅宝时计，描绘了一对微缩情侣在巴黎的一座桥上相遇亲吻的浪漫场景。

这些只是新加坡2023年30亿新元洗钱案中被没收的53件奢侈腕表中的一部分，如今即将被拍卖。

首场高级腕表拍卖会将于11月9日至29日在线上举行，届时将呈献百达翡丽、劳力士、宇舶、梵克雅宝、爱马仕等奢侈品牌。

拍卖亮点包括（从左至右）已停产的劳力士潜航者型“绿巨人”和劳力士游艇名仕型 II，以及一款白金材质的百达翡丽Nautilus万年历腕表。 图片来源：HOTLOTZ

“这将是Hotlotz举办过的最盛大的一场腕表拍卖会，”这家拥有11年历史的本地拍卖行的创始人兼首席执行官Matthew Elton宣称。

但这仅仅是序幕。第二场腕表拍卖会将有超过80枚腕表亮相，其细节仍严格保密，但预计将更为引人注目。

“我们在九个月内将举办15场各类奢侈品拍卖会，所以我们希望保持这种势头，”Elton说。“如果我们一次性把最好的东西都拿出来，那么之后要卖掉一些不那么引人注目的物品可能会很困难。”

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极为罕见的宇舶Spirit of Big Bang手动上链陀飞轮腕表，采用蓝宝石透明表壳和钛金属部件。全球限量50枚。 图片来源：HOTLOTZ

这些腕表是在2023年8月15日的警方全岛突击行动中查获的大量奢侈品资产的一部分。当时，超过400名警员突袭了与一个国际洗钱网络有关的房产。

最终，10名外籍人士在对涉及非法赌博等海外犯罪活动收益的洗钱调查后被定罪并驱逐出境。

当局查封或冻结了超过30亿新元的资产，包括房产、车辆、珠宝、腕表和名牌手袋。

两款待售的百达翡丽铂金腕表：5270P万年历计时码表（上），估价在12.5万至18万新元之间；以及5520P响闹两地时腕表，估价在9万至12万新元之间。 图片来源：HOTLOTZ

2025年7月，新加坡警察部队任命德勤新加坡（Deloitte Singapore）负责管理和变现被没收的非现金资产。超过80处房产和1000件奢侈品正被逐步出售，所得款项将拨入新加坡的政府统一基金（Consolidated Fund）。

Hotlotz负责从2026年9月到2027年5月期间举办的15场线上奢侈品拍卖会。11月的活动包括四场拍卖：53件腕表拍品、103个爱马仕铂金包和凯莉包及其他配饰、106批稀有烈酒以及188件高级珠宝——即便以奢侈品拍卖的标准来看，这也是一个极为奢华的宝库。

一款爱马仕Birkin 20 Faubourg “Sous la Neige” Sellier哑光鳄鱼皮手袋的估价为20万至30万新元，而一款令人垂涎的白色喜马拉雅鳄鱼皮Birkin 25手袋的估价为12万至18万新元。

爱马仕Birkin 20 Faubourg “Sous la Neige”（雪下）Sellier是一款极为罕见的限量版收藏级手袋，其设计复刻了爱马仕巴黎旗舰店标志性的石砌店面。 图片来源：HOTLOTZ

在珠宝拍卖会中，一条贵重的翡翠钻石项链估价为28万至40万新元，旁边一枚12.88克拉的浓彩黄钻戒指估价为24万至28万新元。

“这些人买的都不是普通的手袋，”Elton说。“我们有一些独一无二的藏品。”

起拍价为何如此之低

然而，对于腕表收藏家来说，即将举行的首场拍卖会最引人入胜的方面或许是其异常亲民的国库。

“所有这些物品都被政府没收，他们希望能将其出售，”Hotlotz的腕表估价师Ignatius Low解释道。“如果物品卖不出去，对任何人都没有好处，因为这会涉及额外的仓储和行政成本。”

因此，起拍价被刻意设定得远低于售前估价，有时甚至不到最高估值的一半。Low补充说：“你必须至少有两个竞标者觉得价格足够便宜才会出价。这样才能形成竞争，价格才会上涨。”

起拍价也作为国库，这意味着如果没有任何竞争性出价，理论上腕表可以以该低价成交。然而，每次成功竞标都需支付20%的买家保费，其中已包含消费税。

一款百达翡丽Nautilus万年历腕表5740/1G白金款，起拍价为12.5万新元。 图片来源：HOTLOTZ

其中的焦点拍品是百达翡丽Nautilus万年历腕表5740/1G白金款，其估价为本次拍卖会腕表中最高的18.5万至25万新元，但起拍价仅为12.5万新元。

Low表示，其吸引力有两方面。Nautilus是世界上最受追捧的豪华运动腕表之一，而5740型号则将其标志性设计与制表界最令人印象深刻的复杂功能之一相结合。

“Nautilus一直是备受追捧的设计之一，”他说。“但这款可以说是顶配了，因为它是全金的。它还有一个蓝色表盘，现在实际上已经很难找到了。”

一款黄金材质的百达翡丽5270J万年历计时码表，估价为11万至15万新元，但起拍价为7.5万新元。 图片来源：HOTLOTZ

其他亮点包括一款铂金百达翡丽万年历计时码表，估价为12.5万至18万新元；以及一款黄金百达翡丽5270J万年历计时码表，估价为11万至15万新元，但起拍价为7.5万新元。

一款玫瑰金镶钻的百达翡丽Aquanaut Luce腕表估价为8万至12万新元。

对于预算不那么奢侈的买家，还有已停产的劳力士“绿巨人”潜航者型腕表，其独特的绿色表盘使其成为收藏家们经久不衰的最爱。其估价为1.5万至2万新元，起拍价为1.2万新元。

劳力士潜航者型“绿巨人”的起拍价仅为1.2万新元。 图片来源：HOTLOTZ

真正稀有的腕表

然而，最稀有的时计不一定是那些价格最高的。

“不过，真正稀有的是一些高级珠宝腕表，”Low说。

其中一件特别迷人的作品是梵克雅宝的Pont des Amoureux Jour玫瑰金镶钻腕表，估价为8万至12.5万新元。这款腕表是该品牌著名的诗意复杂功能系列的一部分，其表盘上呈现了一对恋人在巴黎桥上相互走近的动态画面。

梵克雅宝Pont des Amoureux Jour玫瑰金镶钻腕表展示了两位恋人在巴黎桥上相遇的场景。 图片来源：HOTLOTZ

Low表示，该设计的早期版本尤其难以找到。他说，昂贵的珠宝腕表通常是作为礼物购买的，很少会回到二手市场。

“因为它们通常是作为礼物收到的，所以很少出现在二手市场上，”他解释说。“没人会真的想卖掉它们来收回资本之类的。”

另一件引人注目的拍品是爱马仕Medor Joaillerie白金手镯腕表，通体镶满钻石。其估价为5万至6.5万新元，国库为2.5万新元。

镶满钻石的爱马仕Medor Joaillerie手镯腕表的国库为2.5万新元。 图片来源：HOTLOTZ

Low形容其为“价值五十万美元的腕表”，镶有“超过700颗钻石”。

“这绝对物超所值，”他说。“我们起价非常低，因为我们不确定这类作品的需求有多大。”

他认为，考虑到9月拍卖会上高级珠宝的热烈竞投情况，这款爱马仕腕表可能会有出人意料的表现。

Low还认为收藏家应该更多关注传统上的女装腕表，包括两款百达翡丽7140女士万年历腕表，分别为白金款和玫瑰金款。它们的国库分别为3万新元和2.5万新元。

女装腕表，例如这款百达翡丽18K玫瑰金女士万年历腕表，可能更具价值。 图片来源：HOTLOTZ

“我认为36毫米是新的黄金尺寸，首先，男士们越来越习惯佩戴更小尺寸的腕表，”他说。“而且你会发现，如今女性为自己购买腕表的次数也越来越多了。”

随着小尺寸腕表越来越受不同性别消费者的青睐，他认为曾经专为女性市场设计的复杂功能表款可能会吸引更广泛的收藏家群体。

与此同时，若论纯粹的机械巧思，则非百达翡丽5520P铂金响闹两地时腕表莫属，其估价为9万至12万新元。

Low说，百达翡丽并非简单地组合现有复杂功能，而是耗时五年从零开始研发其机械响闹机芯。

外观有划痕，机芯保养佳

对于潜在买家来说，这些被查封腕表的状况是一个值得关注的问题。

拥有三十多年经验、备受尊敬的瑞士联邦制表大师Michael Dubs受聘检查这批藏品并准备详细的状况报告。

他的发现颇具启发性：“有些腕表有相当多的凹痕和划痕。但是，机芯本身……除了石英表之外，几乎全都处于崭新状态。”

他没有发现机械机芯曾遭受不当维修或干预的明显证据。“我的印象是……他们确实佩戴这些腕表；如果出了问题不走了，他们就换戴另一块。”

对收藏家而言，这是个令人鼓舞的消息。保养不当的机芯，特别是那些具有复杂功能的机芯，修复起来可能非常昂贵。

不过，也存在一些中止转让的申请。一些润滑油已经干涸，某些腕表可能需要保养。买家将收到详细的报告，其中会根据六分制标准评估表壳、表盘与指针、机芯及复杂功能的状况。

“我们正在完成这整个过程，以……确保一切都准确无误并清晰传达。”

简而言之，建议收藏家在出价前仔细阅读状况报告。

话虽如此，预计下一场腕表拍卖会中的几件拍品将更加引人注目。Low表示，其中一些拍品的稀有程度足以单独成为新闻头条。

“第一部分和第二部分之间确实有很大的飞跃，”Elton说。“我们对第一部分感到非常兴奋，但第二部分将会是超乎寻常的。”

高级腕表（第一部分）的线上竞标将于11月9日上午10点开始，并于11月29日下午4点结束。已注册并完成身份验证的竞标者可预约于11月16日至21日以及11月23日至28日在Le Freeport进行预展。11月的其他拍卖会将于11月22日至12月1日期间结束。