JEWELLERY

两家奢侈珠宝商精品店的开业，令人耳目一新。

【新加坡】就在九个月前，Tiffany & Co 在 ION Orchard 购物中心一楼开设了一家临时店，在其原本的两层精品店进行翻新、扩建为三层旗舰店期间，用以展示部分珠宝系列。

那家如瑰宝般奢华的快闪店，只是如今正式亮相的旗舰店的惊鸿一瞥。最终呈现的是一个更明亮、更通透且极为雅致的三层空间，其简洁的现代设计让顾客的目光完全聚焦于这个美国品牌的璀璨珠宝之上。

这个扩建后的空间顶层还将迎来 Tiffany 的 Blue Box Cafe，这是品牌在东南亚开设的首家咖啡馆。当然，新店现在也有了足够的空间来陈列其全系列产品，从珠宝、腕表到典藏臻品，一应俱全。

Tiffany ION Orchard 店的外墙是由英国建筑师 Hugh Dutton 设计的动态灯光雕塑，璀璨夺目，引人入胜。 图片：TIFFANY & CO

首先，与品牌最新的全球设计理念相得益彰的是其华丽的外墙——由英国建筑师 Hugh Dutton 设计的一件璀璨夺目、引人入胜的动态灯光雕塑，其灵感源于 Tiffany 享负盛名的钻石。

店内设计巧妙地呼应了品牌包装和形象中标志性的“知更鸟蛋蓝”。例如，一楼的一面墙上，镶嵌着纽约艺术家 Peter Lane 创作的波浪起伏、富有质感的蓝色釉面陶瓷造型，一个个闪亮的陈列盒从中“浮现”而出。

在手工漆艺和树脂墙板的映衬下，陈列着两件珍稀的 Tiffany 典藏瑰宝，两者均由品牌创始人 Charles Lewis Tiffany 的儿子 Louis C. Tiffany 设计。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

第一件是约 1898 年的“丰碑”青铜镶嵌花瓶（Monumental Bronze-Mounted Vase），第二件是约 1911 年的“马蹄莲”花瓶（Jack-in-the-Pulpit Vase），后者是 Tiffany Studios 生产的备受追捧的标志性花卉造型花瓶。

专门的腕表区是 Tiffany 首次在新加坡设立。 图片：TIFFANY & CO

一楼还陈列着 Tiffany Icons 经典系列，包括广受欢迎的 Lock、HardWear、T、Knot 和 Sixteen Stone 系列。此外，这里还设有专门的腕表区——这在新加坡尚属首次，以及为重要客户准备的私人鉴赏室。

为 Tiffany 重要客户准备的私人鉴赏室。 图片：TIFFANY & CO

来到二楼，映入眼帘的是品牌著名的订婚戒指系列，四周象牙白和银色的墙壁设计，令人不禁联想到婚纱的色彩。

这一层的一大亮点是 Schlumberger 艺术沙龙——它是对 Tiffany 位于纽约曼哈顿第五大道著名旗舰店 The Landmark 十楼一个房间的“重新诠释”。

在这个新加坡版本的沙龙里，您可以欣赏到 Tiffany 最富盛名的珠宝设计师 Jean Schlumberger 创作的、以自然为灵感的丰富作品。他于 1956 年加入 Tiffany，带来了非凡的想象力和创新精神，其设计至今仍在不断为品牌的新系列创作提供灵感。

这一层也陈列着 Tiffany 的高级珠宝作品，背景墙板由香槟金色和蓝色的金属箔与彩绘帆布层叠打造。

为庆祝新店开业，该精品店将举办一场典藏作品展，展出 20 件珠宝与时计，展期至 7 月 12 日。此次展览名为“繁花绮境”（Garden in Bloom），聚焦于设计师 Schlumberger 极富表现力且时常充满奢华感的设计。

由 Jean Schlumberger 设计的、充满奇幻色彩的 1951 年“翅膀”胸针。 图片：TIFFANY & CO

展品中有许多值得细细品味的作品，但其中一大亮点是 1951 年创作的“翅膀”胸针（Wings Clip），这件充满奇幻色彩的作品由黄金、铂金、钻石和蓝宝石打造。有人说它像一位天使，也有人形容它是一条展开双翼的美人鱼。

这件超凡脱俗的作品是由一位居住在纽约、并深度参与国际艺术界的欧洲女士委托定制的，这也解释了她为何如此欣赏 Schlumberger 的超现实主义艺术风格。

与此同时，法国奢侈珠宝商 Chaumet 最近也在同一购物中心重新开放了其翻新后的精品店。自 2009 年 ION Orchard 开业以来，Chaumet 便一直在此设有门店。

Chaumet 精品店柔和弯曲、富有光泽的外墙，采用了其独特的深蓝色调。 图片：CHAUMET

这个经过全新设计的空间是 Chaumet 在新加坡的两家门店之一，它向品牌的历史传承与标志性元素致敬。店铺采用全玻璃、柔和曲线且富有光泽的立面，并漆上独特的“尚美蓝”（Chaumet blue）。其精致考究的内部装潢散发出浓厚的奢华气息。

由法国艺术家 Patricia de la Torre 创作的金色麦穗迎风摇曳的雕刻图案装饰着墙面。 图片：CHAUMET

每个设计细节都蕴含深意，连墙壁本身都在讲述故事。例如，墙上饰有法国艺术家 Patricia de la Torre 创作的金色麦穗迎风摇曳的雕刻图案。麦穗是繁荣与丰饶的象征，它曾被 Chaumet 创始人 Marie-Etienne Nitot 选为品牌印记，至今仍是品牌关键的珠宝设计主题之一。

Chaumet ION Orchard 精品店内，一面金白渐变的壁画、一幅带有波浪图案的“尚美蓝”纹理画作，以及一系列迷人的镍银冠冕。 图片：CHAUMET

与之主题相呼应的，还有一幅金白渐变的壁画，令人仿佛置身于一片麦田之中。

“尚美蓝”在另一位法国艺术家 Martin Berger 创作的一幅带有波浪图案的纹理画作上再次出现。这面墙上陈列着一系列迷人的镍银冠冕，让人回想起品牌与其首批重要客户——拿破仑一世（Napoleon I）与约瑟芬皇后（Josephine）——这对皇室夫妇的密切联系。

除了 Chaumet 的三大标志性系列——Josephine、Bee de Chaumet 和 Liens——您还可以在精品店内欣赏到品牌精选的高级珠宝作品。

是时候去购物了。

Tiffany & Co 地址：ION Orchard 购物中心 #01-21, 2 Orchard Turn。请访问 Tiffany.sg 预约参观“繁花绮境”（Garden In Bloom）展览。

Chaumet 地址：ION Orchard 购物中心 #02-07。