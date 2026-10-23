Franck Muller：为复杂功能注入璀璨奢华

THE BUSINESS OF TIME 2026

从 Master Jumper 腕表突破性的三重跳时复杂功能，到 Vanguard Rose Skeleton 腕表令人着迷的钻石镶嵌，一探 Franck Muller 最新高级制表杰作，体验极致技术与张扬奢华的完美融合。

Long Island Master Jumper Skeleton 腕表再次印证了 Franck Muller 是当之无愧的复杂功能大师。 图片来源：FRANCK MULLER

复杂的 Long Island Master Jumper Skeleton

尽管这款腕表呈酒桶形矩形，但 Long Island Master Jumper Skeleton 并未采用近年来已成为 Franck Muller 标志性特征的闪亮和鲜艳色彩。但仔细观察，您会看到表盘顶部镌刻着 Franck Muller 的名字。

数字装饰着镂空表盘的几乎每一寸空间，三个小窗口将表盘一分为二。表盘外框是经过重新设计的 Franck Muller Long Island Evolution 表壳，采用高科技钛金属制成，并经过黑色物理气相沉积处理。该腕表搭配哑光黑色鳄鱼皮表带。

Master Jumper 腕表看似复杂，实际上它就是一款复杂功能时计。这再次提醒人们，Franck Muller 同样也是一位富有想象力的创造者，擅长打造大胆、高技术含量且独具匠心的瑞士时计。

Crazy Hours 腕表就是一个例子，它至今仍是该品牌最具代表性的表款。这款复杂功能腕表于2003年推出，其表盘上的数字并非按传统腕表的顺序排列，但时针仍能按正确顺序从一个小时跳到下一个小时。

读取时间时，只需看时针所指的数字，而分针则遵循正常的60分钟周期运行。

Master Jumper 腕表没有采用常见的扫过式时针，而是在表盘12点钟位置的窗口中显示小时。小时数会保持不变，直到第60分钟结束时，它会瞬间跳至下一个数字。通过镂空表盘可见的、由五个跳时盘组成的复杂机械装置，确保跳时功能与中间窗口的跳分功能以及下方窗口的跳日功能同步运行。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

虽然其精准度不高于标准时计，但这项突破性的三重跳时复杂功能为现代计时方式提供了前卫的诠释，并带来了无与伦比的易读性。

瞬时跳转会消耗大量能量，因此该腕表的机芯内置了创新的双发条盒系统来提供动力。该系统设计巧妙，确保在整个动力储存期间提供稳定的扭矩和无瑕的精准度。

Master Jumper 腕表还有玫瑰金款式，搭配焕然一新的酒桶形 Curvex CX 表壳，其蓝宝石水晶镜面一直延伸至鳄鱼皮表带，以实现表盘的最大可见度。

Round Triple Mystery 将时间重新定义为一场光与影的迷人舞蹈。 图片来源：FRANCK MULLER

Round Triple Mystery 系列

世界上有些地方，时间是流动的、不受束缚的，人们可以按自己的节奏和方式去拥抱时间。Round Triple Mystery 捕捉到了时间的这一精髓。它是对时间本身的自由与神秘的优雅致敬。这款计时器不用传统的指针，而是通过一个旋转圆盘来显示小时。

Franck Muller 最初的 Mystery 腕表采用单个圆盘显示小时，随后的 Double Mystery 则增加了第二个圆盘用于显示分钟。

世界上有些地方，时间是流动的、不受束缚的，人们可以按自己的节奏和方式去拥抱时间。Round Triple Mystery 捕捉到了时间的这一精髓。它是对时间本身的自由与神秘的优雅致敬。这款计时器不用传统的指针，而是通过一个旋转圆盘来显示小时。

Franck Muller 最初的 Mystery 腕表采用单个圆盘显示小时，随后的 Double Mystery 则增加了第二个圆盘用于显示分钟。

在其最新演进版本中，Round Triple Mystery 将于2025年底首次亮相，引入了第三个旋转圆盘用于显示秒钟。在标记时间时，三个旋转圆盘使表盘看起来像是在动态中漂浮，不受指针的束缚。

Franck Muller 表示：“Round Triple Mystery 不仅仅是一个计时器，它更是一个关于挑战与想象力的故事。它颠覆了时间的语言，将时、分、秒的神秘感转化为一场光与影的迷人芭蕾。”

该腕表采用 39 毫米圆形表壳，共有三个款式：Round Triple Mystery Invisible Baguette、Round Triple Mystery Rainbow 和 Round Triple Mystery Skeleton。

Round Triple Mystery Invisible Baguette，顾名思义，其白金表壳上铺镶了48颗长阶梯形切割钻石（5.85克拉）。

在纯净的光线下，这些珍贵宝石无瑕的璀璨光芒使其无缝镶嵌看起来如同隐形。更添光彩的是，表盘上还精心手工镶嵌了另外139颗长阶梯形切割钻石（5.85克拉）。

Round Triple Mystery Rainbow 是色彩的生动表达，由精心排列的渐变色宝石呈现。其玫瑰金表壳上镶嵌了120颗蓝宝石、红宝石、紫水晶和沙弗莱石（4.05克拉）。表盘上则搭配了240颗宝石（2.07克拉）。

Round Triple Mystery Skeleton 采用镂空设计，充分展现了为该时计提供动力的自制自动上链机芯的完整美感与结构。

玫瑰金表壳上装饰着120颗明亮式切割钻石（3.9克拉）。

Vanguard Curvex Cut Flower 的镂空表盘展示了由齿轮、弹簧和板桥构成的动态景观。 图片来源：FRANCK MULLER

Vanguard Curvex Cut Flower

高级制表与宝石镶嵌艺术在这款高级珠宝时计中璀璨盛放。精致绽放的钻石花朵点缀于镂空表盘之上。其花瓣采用一种特殊的 Curvex 切割钻石技术制成。每颗宝石拥有73个切面，其形状贴合花瓣的弧度，营造出深度、柔和感和有机动态。当光线触及每个切面时，花朵仿佛闪烁着生命的光芒。

腕表上有三朵大花和三朵小花，分别有18片大花瓣和18片小花瓣。它们由三颗大的明亮式切割钻石和三颗小的明亮式切割钻石装饰。这些花朵以一种微妙的弧形垂直对称方式排列，为设计增添了深度和动感。表盘镶嵌于32毫米 x 42.3毫米的 Vanguard 表壳中。这款枕形表壳由玫瑰金或白金手工抛光而成，并手工镶嵌了310颗明亮式切割钻石（3.62克拉）。

每朵花的“花茎”不仅是装饰，还充当机芯的板桥。腕表由一枚手动上链自制机芯驱动，动力储存达四天。

该腕表搭配鳄鱼皮表带，其玫瑰金或白金表扣上闪耀着12颗明亮式切割钻石（0.21克拉）。

Vanguard Rose Skeleton 镂空表盘上的每一朵玫瑰均由表盘绘画大师精心手绘而成。 图片来源：FRANCK MULLER

Vanguard Rose Skeleton

这款精美的时计注定能唤起女性心中的浪漫情怀。精致的玫瑰与璀璨的钻石相映成趣，令人一见倾心。玫瑰与绿叶仿佛从时计正反面的镂空板桥上自然生长出来——透过镂空表盘和蓝宝石表背，这一视觉盛宴尽收眼底。

这些玫瑰由工艺大师精心制作和手绘而成——玫瑰金 Vanguard 表壳款为白色玫瑰，白金款则为粉色玫瑰。这些花朵不仅美观，也是腕表机械结构的重要组成部分。花瓣充当板桥和夹板，有助于加固手动上链机芯的结构。手工抛光的表壳上铺镶了约313颗明亮式切割钻石（3.14克拉），另有78颗珍贵宝石（0.2克拉）镶嵌在表盘上。就连该时计随附的鳄鱼皮表带，其表扣上也闪耀着12颗明亮式切割钻石（0.21克拉）。