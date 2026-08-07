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伟合捐赠150万新元予新加坡科技设计大学，支持学生创新发展

这笔资金将用于该大学的设计人工智能创新与创业探索（Dive）项目

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Lindsay Wong

Published Fri, Aug 7, 2026 · 03:36 PM
    • 左起：伟合资本首席执行官兼伟合控股首席投资官 Goh Wee Ping、主宾东海岸集选区议员 Jessica Tan，以及新加坡科技设计大学（新科大）校长 Phoon Kok Kwang 教授。
    • 左起：伟合资本首席执行官兼伟合控股首席投资官 Goh Wee Ping、主宾东海岸集选区议员 Jessica Tan，以及新加坡科技设计大学（新科大）校长 Phoon Kok Kwang 教授。 照片来源：伟合

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】主板上市房地产公司伟合（Wee Hur）周四（8月6日）表示，已向新加坡科技设计大学（新科大）捐赠150万新元，以支持学生的创业和创新举措。

    这笔资金将用于新科大的设计人工智能创新与创业探索（Dive）项目，涵盖创新项目、企业发展及海外学习机会。

    新加坡科技设计大学（新科大）校长 Phoon Kok Kwang 教授表示：“Dive项目让学生能够探索和试验他们的想法，通过海外实习拓宽视野，并获得资金和指导，将有潜力的想法转化为学生初创公司和其他有影响力的举措。”

    于四月启动的Dive项目的一些关键组成部分包括“幼鲨基金”（Baby Shark Fund）和“设计创业津贴”（Design2Venture Grant）。

    “‘幼鲨基金’为处于任何阶段、希望测试大胆想法、启动微型企业或探索新事物的学生提供种子资金。

    “对于准备更进一步的学生，‘设计创业津贴’则提供更大力度的资金支持，帮助他们将想法从概念变为现实，”Phoon 教授说。

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    他补充说，这项支持不仅限于初创企业，还延伸至任何以目标为中心的设计项目。每个项目都将得到来自新科大合作伙伴网络的导师支持。

    Dive项目下的一个例子是 Cirvola，该项目通过增值利用技术，将可可壳和鱼骨等废弃物转化为食品。

    另一个项目是 Seaforms，致力于珊瑚礁的恢复。潜水员们组装一个平板包装的“珊瑚之星”（reefstar），并将其固定在水下选定的修复点，珊瑚就能在其结构上生长多年。

    这笔资金还将用于在大学校园内设立的“伟合智库”（Wee Hur Think Tank），这是一个为学生的创新和创业活动提供的空间。

    “巨大的资金缺口”

    谈及伟合选择向新科大捐款的原因，伟合资本首席执行官兼伟合控股首席投资官 Goh Wee Ping 表示，新科大的教育模式是“跨学科的”——学生在课程的头两年内就能接触到行业实践。

    Phoon 教授承认，在可持续发展教育和创业领域存在“巨大的资金缺口”，尤其是在联合国可持续发展目标无法按其2030年目标实现的情况下。

    他说：“我们迫切需要新一代的创新者，他们能够开发出实用的设计和技术解决方案，以应对气候变化、粮食和水安全、生物多样性丧失以及海平面上升等挑战。”

    这需要课堂之外的沉浸式和体验式学习机会。然而，Phoon 教授指出，像海外实地考察和学习之旅这类活动通常需要学生自费，这使得许多学生无法参与。

    他补充说：“为服务欠缺的社区开发可持续的创新方案，需要用于实地研究、差旅、原型制作、试点测试、社区参与和现场实施的资源。如果没有这些支持，有潜力的想法可能就没有机会走出课堂。”他表示，在这些领域加大投资是“至关重要的”。

    Goh 表示：“我们始终相信，好的想法值得拥有成长的机会，而下一代值得我们投资。”

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