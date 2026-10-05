The Weeknd体育场规模的反乌托邦赛博流行太空歌剧，令新加坡为之惊叹

从多达39首的歌曲清单到12米高的巨型金色机器人，这场售罄的演出是对其庞大音乐作品库的一次壮观而充满未来感的疾速巡礼。

在其“After Hours Till Dawn”巡演的亚洲站中，The Weeknd佩戴了由日本艺术家Tetsuya Nakamura设计的全新激光面具。 摄影：SEBASTIEN NAGY

[新加坡] The Weeknd的音乐事业建立在对夜生活的描绘之上，因此，他于上周五（10月2日）晚，在夜幕降临后于新加坡国家体育场开启其两场售罄演出中的首场，似乎再合适不过。

距离上一次在新加坡室内体育馆举办演唱会已过去八年，Abel Tesfaye携其全球巡演“After Hours Till Dawn”亚洲站重返狮城，带来了一场宏大的反乌托邦流行音乐盛宴。

这场演出与其说是一场标准演唱会，不如说是一部后末日赛博流行太空歌剧。开场约30分钟里，Tesfaye一直戴着可发射激光的面具。他身穿特警战术装备，如同一个孤独的身影，似乎在寻找着什么或某个人。

当他终于摘下面具、首次向观众致意时，那一刻仿佛一种救赎。这位在开场时如同与队伍失散的幸存者，终于找到了他的同伴。

从那一刻起，演唱会便进入了一场精彩的疾速冲刺，贯穿了The Weeknd日益庞大的音乐作品库。

Tesfaye曾表示，在大约一个月后于吉隆坡结束本次巡演之后，他将不再使用The Weeknd这个艺名。 摄影：SEBASTIEN NAGY

这份包含39首歌曲的演出清单堪称海量，部分原因在于“After Hours Till Dawn”巡演的规模已远超其最初的构想。

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这次巡演最初围绕《After Hours》（2020年）和《Dawn FM》（2022年）两张专辑展开，如今也囊括了即将于2025年发行的《Hurry Up Tomorrow》，以及他过去十多年的众多旧作。好处是能听到许多乐迷钟爱的The Weeknd歌曲，但遗憾的是不一定能听到完整版。

《Wake Me Up》、《Starboy》、《Heartless》、《Faith》、《The Hills》、《Wicked Games》、《Call Out My Name》和《Blinding Lights》等歌曲均在演出之列，不过其中有几首被缩短或拼接在了一起。

演出也让人们得以一窥他未来的发展方向。Tesfaye曾表示，在大约一个月后于吉隆坡结束本次巡演之后，他将停用The Weeknd这个艺名。

一首未命名的欢快舞曲，因上月在日本首次现场演唱而被粉丝称为《Tokyo》，它与《Can’t Feel My Face》无缝衔接，构成了当晚最流畅的过渡之一。

演出中最引人注目的，是由日本艺术家Hajime Sorayama设计的12米高金色“性感机器人”（Sexy Robot）。

无论Tesfaye走到哪里，它都会旋转跟随，成为体育场观众一个意想不到却又巧妙的向导。舞台十分巨大，但只要跟着机器人的视线，观众就能准确知道The Weeknd在国家体育场内的位置。

然而，这种距离感也是“After Hours Till Dawn”巡演戏剧性的一部分。回到2018年，在仅一箭之遥的新加坡室内体育馆，The Weeknd还是一个从舞台阴影中走出的神秘人物。

周五晚上，他依然是那个身穿黑衣的独行侠，根据观众座位的位置，可能很难看清他的身影。但这一次，有整座体育场55,000名粉丝追踪着他的一举一动。