从外卡选手到冠军：Leylah Fernandez以统治级表现强势夺得新加坡网球公开赛桂冠
根据与国际女子网球协会 (WTA) 巡回赛签订的三年协议，该赛事将于2027年重返加冷。
- Leylah Fernandez于周日（9月27日）赢得新加坡网球公开赛冠军。 图片来源：WTA
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 两周前，Leylah Fernandez还从未到过新加坡。
这位24岁的加拿大选手最初并未出现在由法国巴黎银行 (BNP Paribas) 呈献的新加坡网球公开赛的参赛名单上。但在距离这项总奖金120万美元的赛事开始仅几天时，她最终接受了一张正赛外卡。
在今年的法国网球公开赛冠军Mirra Andreeva、卫冕冠军Elise Mertens以及东南亚排名最高的选手Alexandra Eala等名将均参赛的情况下，几乎没有人将她视为夺冠热门。
然而，在整个星期的比赛中，Fernandez似乎并未因此受到丝毫困扰。
在狮城参加的五场比赛中，她仅失一盘。周日（9月27日），她在决赛中击败Talia Gibson，捧起了闪亮的冠军奖杯，带着更沉的行李、一张185,500美元的冠军支票，以及在球场上度过的辉煌一周所留下的许多美好回忆满载而归。
在华侨银行体育馆 (OCBC Arena)，绝大多数观众都全程为她加油助威。这或许是因为她的菲律宾血统（其母亲是菲律宾裔），又或许是她讨人喜欢的个性让她深受球迷喜爱。当然，她那充满攻击性的全场底线打法也极具观赏性。
在以7-5、6-0的惊人比分击败Gibson后，Fernandez在赛后采访中表示：“我要感谢所有到场观赛的新加坡球迷和菲律宾球迷。”这场比赛的亮点在于，她连下九局战胜了这位澳大利亚选手。
“你们不仅观看了我的比赛，也观看了其他所有人的比赛。你们的鼓励、热情和积极态度，为每一场比赛都注入了活力，让这一周变得格外特别。”
六座冠军奖杯收入囊中
2021年，年仅19岁的Fernandez在美国网球公开赛 (US Open) 上一鸣惊人，一路闯入决赛。在那场公开赛时代首次由两位非种子选手对决的大满贯决赛中，她负于了同为青少年的Emma Raducanu。
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Fernandez在纽约的晋级之路令人印象深刻，她沿途击败了三位世界排名前五的选手，其中包括卫冕冠军Naomi Osaka。
新加坡网球公开赛的桂冠是Fernandez职业生涯的第六个冠军头衔。其中另外两个冠军也来自亚洲——分别是2023年的香港公开赛和2025年在大阪举行的日本公开赛。
她曾在墨西哥的蒙特雷公开赛上两度夺冠（2021年和2022年），并于去年赢得华盛顿公开赛。2023年，她帮助加拿大队在西班牙赢得了比利·简·金杯。
2022年8月，她的女子单打世界排名最高曾达到第13位。在新加坡取得的这次突破意味着她本周的排名很可能将上升五位，来到第26位。
Fernandez的教练正是她的父亲Jorge。周日决赛结束时，坐在场边的他给了女儿一个大大的熊抱。
当Gibson回球下网、比赛宣告结束时，Fernandez疯狂庆祝。这位加拿大选手赢得了近一年来的首个冠军头衔，显得如释重负。
她说道：“在这一年里，我付出了很多努力，试图在进攻和防守之间找到合适的平衡点。”
“今天，在正确的时间和地点，一切都完美地结合在了一起。在新加坡比赛是一次绝佳的体验，我迫不及待地想要回来，再次感受这份厚爱。”
2027年赛事回归
新加坡网球公开赛今年已升级为500级别的赛事，比2025年1月在加冷网球中心举行的250级别赛事高出一个等级。
赛事组织方加冷集团 (The Kallang Group) 在周日的一份声明中表示，今年为期九天的赛事吸引了约5万名球迷到场，入场人数是去年的两倍多。
根据与WTA巡回赛签订的一项为期三年的协议，该赛事将于2027年重返新加坡，不过具体日期尚未公布。
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