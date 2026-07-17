世界杯决赛：优雅西班牙与坚韧阿根廷对大力神杯势在必得

THE FINISH LINE

失意的英格兰与法国本周末将首先进行季军争夺战

世界杯奖杯将由一个定制的Louis Vuitton行李箱运送至新泽西州的大都会人寿体育场。这家法国奢侈时尚品牌为这项足球界最令人垂涎的奖项设计了这款手提箱。 图片来源：路透社

国际足联世界杯（Fifa World Cup）开幕仿佛就在昨天，当时联合主办国墨西哥在一场出现三张红牌的激烈比赛后击败了南非。

信不信由你，那已是五个多星期前的事了。如今，在经历了102场比赛后，我们终于迎来了最后一个周末，西班牙将与卫冕冠军阿根廷在周日（新加坡时间周一凌晨3点）的总决赛中一决高下。

届时，将有超过8万名球迷涌入新泽西州的大都会人寿体育场，其中包括美国总统Donald Trump，他将亲临现场观看他的第一场世界杯比赛，并可能在赛后上场为获胜队伍颁发奖杯。

西班牙的华丽对决阿根廷的斗志

当西班牙在首场比赛中失手，仅与弱旅佛得角战平后，恐怕没有多少人会预料到他们能一路走到最后。

西班牙队在那场比赛中显得毫无生气，但他们迅速恢复状态，连续取得六场胜利，攻入13球，仅失1球。

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在半决赛中，西班牙的表现令人印象深刻。他们从始至终完全压制了夺冠热门、2022年亚军法国队，主教练Luis de la Fuente的战术部署堪称完美，最终以2比0取胜。

两年前夺得欧洲杯冠军后，西班牙现在距离将世界杯桂冠加入其荣誉榜仅一步之遥。

北京的一块屏幕上显示着西班牙天才少年Lamine Yamal的图像。这位19岁的球员在2比0战胜法国的半决赛中是表现最出色的球员之一。 图片来源：路透社

在他才华横溢的西班牙阵容中，Mikel Oyarzabal是本届赛事的一匹黑马。可以毫不夸张地说，如果没有这位皇家社会队前锋的五粒进球，西班牙队恐怕早已被淘汰出局。

这位29岁的球员在2024年欧洲杯决赛中对阵英格兰时攻入制胜一球，并在周三对阵法国的比赛中罚入一记无可挑剔的点球。

Lamine Yamal本周早些时候刚满19岁。虽然这位少年在世界杯上只进了一个球（在小组赛4比0大胜沙特阿拉伯的比赛中），但他闪电般的速度和出色的跑位使他成为主教练de la Fuente阵中的关键人物。

至于阿根廷，一些人认为这支2022年的冠军球队之所以能走到这一步，只是因为他们在淘汰赛阶段的赛程相对轻松。

然而，这与事实相去甚远。Lionel Messi的球队在对阵佛得角和瑞士的比赛中都经历了加时赛，并且在淘汰埃及的比赛中，他们不得不在落后两球的情况下奋起直追。

在周四的半决赛中，阿根廷一度面临被英格兰淘汰的绝境，但他们再次展现了不屈不挠的斗志，在比赛最后阶段取得进球。Lautaro Martinez在伤停补时阶段的头球绝杀，帮助球队以2比1惊险取胜。

Messi已经39岁了，但他依然在场上穿针引线、运筹帷幄。如果队长没有进球，他就在创造进球。他也是金靴奖的有力竞争者。这位被许多人视为“史上最佳”（GOAT）的球员，该有多么渴望在对阵西班牙的比赛中攻入制胜球，并卫冕世界杯冠军。

博彩公司认为西班牙获胜的可能性更大，但正如阿根廷在本届赛事中一再证明的那样，在终场哨声吹响之前，永远不能把他们排除在外。

北京一块巨大的广告牌上展示着阿根廷队长Lionel Messi的图像。这位39岁的球员在2026年世界杯上已攻入八球。 图片来源：路透社

令人无奈的季军赛

法国和英格兰——这两支在半决赛中失利的球队——还不能回家。尽管他们可能非常不情愿，但他们必须在周六（新加坡时间周日凌晨5点）于迈阿密参加一场季军争夺战。

有人将这场比赛形容为世界杯“最无意义”的比赛，因为两支球队可能都不想为了一场无关紧要的比赛而上场。

尽管如此，比赛必须继续。这两支体坛巨头必须设法鼓足精力和信心，再坚持90分钟，如果需要加时赛，则是120分钟。

对于法国队主教练Didier Deschamps来说，他长达14年的执教生涯将于本周末结束，他至少希望以一场胜利和一枚铜牌画上句号。

Deschamps和他的英格兰同行Thomas Tuchel很可能会利用这个机会，给一些在世界杯上出场不多的边缘球员上场时间，例如英格兰队的Ivan Toney、Marcus Rashford和Kobbie Mainoo，以及法国队的N’Golo Kante和Marcus Thuram。

不过，如果说有什么看点的话，那就是以往的季军赛往往都会产生大量进球，这可能会让中立球迷觉得相当有趣。