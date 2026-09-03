世界杯再战：巴西将于11月在新加坡加冷迎战日本
瑞穗蓝色挑战赛将在国家体育场上演四场比赛，包括新加坡对阵巴拉圭。
- 6月29日，在德克萨斯州举行的国际足联世界杯对阵日本的比赛中，巴西队的 Gabriel Martinelli（右）攻入制胜球后与 Vinicius Jr 一同庆祝。两队将于11月14日再度交锋。 图片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】今年11月，数万名来自新加坡及世界各地的足球迷将齐聚国家体育场，观看一场重要的四国足球赛事。参赛队伍包括“雄狮队”（新加坡国家队）、五届世界杯冠军巴西队、四届亚洲杯冠军日本队以及两届美洲杯冠军巴拉圭队。
首届“瑞穗蓝色挑战赛——加冷足球系列新加坡站”将于11月13日至17日在加冷举行，该时间段正值本年度最后一个国际足联男子国际比赛日窗口期。
The Kallang Group 与 Dentsu Sports International 于周四（9月3日）宣布了此项赛事；赛事将在三个比赛日内进行四场比赛。
新加坡队将于11月13日率先拉开战幕，对阵世界排名第34位的巴拉圭队。这支队伍在今年的国际足联世界杯上，通过点球大战爆冷击败德国队，成功晋级16强。
一天后，球迷们将欣赏到一场激动人心的2026年世界杯重演，由巴西队对阵日本队。在该届世界杯的32强赛中，这支南美劲旅以2-1的比分击败了日本队，前 Arsenal 球星、前锋 Gabriel Martinelli 在最后一分钟攻入了戏剧性的制胜球。
这是巴西队与日本队第二次在新加坡的赛场上交锋。
回溯到2014年，Neymar 在一场友谊赛中独中四元，帮助巴西队以4-0轻松击败“蓝武士”日本队，当时有近52,000名观众到场观战。
11月17日将上演双赛日，首先是新加坡队对阵由 Carlo Ancelotti 执教的巴西队，随后是日本队与巴拉圭队的比赛。
“重要的里程碑”
瑞穗蓝色挑战赛是 The Kallang 旗下首个自有体育IP。
该赛事由冠名赞助商 Mizuho Financial Group 提供支持，同时也是庆祝新加坡与日本建交六十周年系列活动的一部分。
The Kallang Group 首席运营官兼首席体验官 Daryl Yeo 表示，该赛事是公司发展过程中的一个“重要里程碑”，标志着公司正从场馆运营商转型为世界级赛事IP的创造者。
他补充说，首届锦标赛“反映了我们致力于将顶级体育赛事引入新加坡的承诺，并为球迷和社区创造更多相聚的机会”。
Dentsu Sports Asia 董事总经理 Tomonori Ito 表示，瑞穗蓝色挑战赛“具备所有要素”，有望成为亚洲足球日程上一项备受瞩目的常规赛事。
“新加坡为国际体育赛事提供了理想的环境，而 The Kallang 是我们志同道合的合作伙伴，与我们同样有志于在该地区打造顶级的足球赛事。”
瑞穗蓝色挑战赛的门票将于9月4日中午12点起在 Ticketmaster 网站上发售。新加坡对阵巴拉圭的比赛票价从28新元起，而巴西对阵日本的比赛票价则从98新元起。11月17日的双赛日将以单张门票形式出售，票价同样从98新元起。
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