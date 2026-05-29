世界杯最后一战，阿根廷球星梅西将全力以赴卫冕冠军

葡萄牙球星罗纳尔多渴望在这场足坛最伟大的盛事中圆满收官

在丹麦比隆，乐高设计师 Freddy Charters 手持一个 Lionel Messi 的迷你人偶。这位阿根廷队长几周后将年满39岁，他正与时间赛跑，力求从腿筋伤势中恢复。 照片：路透社

四年前，阿根廷队在加时赛后与法国队仍不分胜负，最终通过一场惊心动魄的点球大战，赢得了堪称史上最伟大、最激动人心的世界杯决赛之一。

作为卫冕冠军，他们无意轻易放弃冠军头衔，也是被看好能在6月11日开幕的2026年世界杯上走得更远的球队之一。这将是队长 Lionel Messi 的最后一届世界杯，他几周后将年满39岁，目前正与时间赛跑，力求从腿筋伤势中恢复。

在《商业时报周末版》2026年世界杯前瞻的第四部分，也是最后一部分中，我们将分析J、K和L组各参赛队伍的前景。

J组：阿根廷、阿尔及利亚、奥地利、约旦

对于阿根廷队主教练 Lionel Scaloni 来说，第一轮的抽签结果再好不过了。如果“蓝白军团”未能轻松地以小组第一的身份赢得全部三场比赛，那将是一个巨大的意外。

不过，世界杯总是会爆出一些冷门，阿根廷队深知不能低估任何对手。在2022年世界杯上，他们在首场比赛中输给沙特阿拉伯队，惨痛地吸取了这一教训。

Scaloni 在他的最终大名单中召集了 Lautaro Martinez、Julian Alvarez、Emiliano Martinez 和 Rodrigo De Paul 等顶级球星。

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奥地利队在欧洲区预选赛中获得小组第一，时隔28年重返世界杯。主教练 Ralf Rangnick 为这支经验丰富的球队注入了信心和纪律，队中拥有 David Alaba、Marko Arnautovic 和 Marcel Sabitzer 等名将。

阿尔及利亚队在非洲区预选赛中10战8胜，同样以小组头名出线。阿尔及利亚曾在2019年赢得非洲国家杯冠军，其阵容中不乏来自法国甲级联赛和其他顶级联赛的球员。

首次亮相世界杯的约旦队很可能在小组赛后就打道回府，很难指望他们能有多强的竞争力。他们最大的希望是能设法战胜奥地利或阿尔及利亚，并寄望作为成绩最好的小组第三名之一惊险晋级下一轮。

K组：葡萄牙、乌兹别克斯坦、哥伦比亚、刚果

葡萄牙长期以来一直被视为赢得许多国际赛事的黑马，在过去十年中，他们三次走到了最后——分别在2016年赢得欧洲杯冠军，以及在2019年和2025年赢得欧洲国家联赛冠军。

然而，世界杯才是葡萄牙及其队长 Cristiano Ronaldo 最渴望的荣誉。外界普遍预计他们将轻松晋级32强，在小组赛阶段，预计只有哥伦比亚能给他们带来一些麻烦。

今年四月，利雅得胜利队的 Cristiano Ronaldo 在一场沙特职业联赛比赛前。世界杯是葡萄牙及其队长罗纳尔多最渴望的荣誉。 照片：路透社

葡萄牙主教练 Roberto Martinez 麾下拥有一些世界顶级球员，包括 Bruno Fernandes、Vitinha 和 Nuno Mendes。

哥伦比亚队也绝非弱旅，主教练 Nestor Lorenzo 保留了大部分核心阵容。这支队伍曾创下连续28场不败的纪录，这一纪录持续了两年多，直到2024年美洲杯决赛才被终结。

乌兹别克斯坦队则以享受的心态迎来了他们的世界杯首秀。考虑到这个中亚内陆国家在1992年才踢了第一场正式比赛，他们能走到这一步更令人印象深刻。

他们的主教练是许多球迷都熟知的2006年世界杯冠军意大利队队长 Fabio Cannavaro。除了他之外，队中大多数球员在乌兹别克斯坦以外都鲜为人知，只有少数几位球员例外，如曼城后卫 Abdukodir Khusanov。

刚果队庆祝他们时隔52年重返世界杯。现在的这支球队当然希望能比1974年的前辈们表现得更好。当时他们还被称为扎伊尔，前往西德参赛，结果丢了14球，一球未进，最终惨淡回家。

L组：英格兰、克罗地亚、加纳、巴拿马

英格兰队仍在为2024年欧洲杯决赛输给西班牙而感到痛心，球迷们想知道他们还要等多久才能赢得第二个世界杯冠军。“三狮军团”在预选赛中表现完美，八战全胜，打进22球，未失一球。

主教练 Thomas Tuchel 公布了一份26人名单，由状态正佳的拜仁慕尼黑前锋 Harry Kane 领衔，他本赛季为这家德国俱乐部在各项赛事中打入了58球。

2018年世界杯亚军和2022年季军克罗地亚队阵容老化，但主教练 Zlatko Dalic 引入了一批新的年轻核心球员，如 Josko Gvardiol、Petar Sucic 和 Martin Baturina，他们正在与队长 Luka Modric 领导的“黄金一代”融合。

加纳队在三个月前解雇了主教练 Otto Addo，他们的备战工作并不理想，尽管现在他们请来了经验丰富的 Carlos Queiroz 执掌帅印。

巴拿马是这个小组中最弱的球队，但他们可以从预选赛不败的战绩中汲取信心。他们的目标是在今年早些时候取得的一些不错成绩的基础上再接再厉，当时他们与玻利维亚战平，并以微弱劣势输给了墨西哥。

欢迎在我们的世界杯专栏查阅其他九个小组的前瞻分析。