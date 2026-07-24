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ESG Insights

第204期：EGP的能源转型故事；新加坡金管局为20年期绿色债券定价

本周ESG动态：输配电专业公司进行首次公开募股定价；2046年到期的新加坡绿色债券收益率将为2.4%

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Kenneth Lim

Kenneth Lim

Published Fri, Jul 24, 2026 · 07:00 PM
    • EGP Energy在2025年的净利润增长21%，达到1030万新元。
    • EGP Energy在2025年的净利润增长21%，达到1030万新元。 插图：KENNETH LIM

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    可持续投资

    EGP Energy在新加坡以外的成功仍有待观察

    EGP Energy Corp的首次公开募股 (IPO) 为投资者提供了抵御气候风险的保障，但这家电气基础设施解决方案与服务提供商能否在能源转型中抓住新机遇，仍有待观察。

    EGP Energy计划通过以每份分享计划0.51新元的价格发售股票，筹集约3060万新元，公司估值约1.15亿新元。该公司通过首次公开募股发售1880万份分享计划，而基石投资者Amova Asset Management、Avanda Investment Management、Ginkgo-AGT Global Growth Fund、Value Partners Hong Kong和Whitefield Capital Management则另外认购4120万份分享计划。

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