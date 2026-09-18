ESG Insights

第212期：为亚细安电网计划融资；移动运营商的减排困境

本周ESG动态：可持续金融组织敦促提高跨境电力交易项目的可融资性；亚太地区移动电信公司的排放在2019年至2024年间增长6%。

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新加坡可持续金融协会表示，东南亚是时候就亚细安电网计划将意图转化为实际行动了。 插图：KENNETH LIM

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。 查看原文