新加坡的三种学习者类型及其对职场生产力的影响

派遣员工参加技能培训只是问题的一半——雇主也需要重塑办公环境

学习者画像揭示了一个更深层次的道理：培训的转化效果并不仅仅取决于员工个人。 图片来源：《商业时报》资料图

当员工能力——即组织利用员工技能以实现其目标的能力——不足时，企业可以通过“4B”策略来应对：培养（build）、购买（buy）、借用（borrow）或引入机器人（bot）。

换言之，企业可以培训现有员工、招聘新人才、利用外部专业知识或将部分工作自动化。对许多组织而言，最常见的应对方式是加大培训投入、派员工参加课程、扩大培训计划以及提升员工技能。

这是一个合乎逻辑的对策，但这个对策正日益变得不完整。