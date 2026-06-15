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人工智能代理须像人类员工一样承担责任

新加坡推动注册制度，凸显聊天机器人正逐渐演变为同事

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    • 新加坡的代理式人工智能发展之路，已先后经历《代理式人工智能入门指南》、代理沙盒、治理框架，以及现在的技术注册制度。
    • 新加坡的代理式人工智能发展之路，已先后经历《代理式人工智能入门指南》、代理沙盒、治理框架，以及现在的技术注册制度。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    Jasie Fon

    Published Mon, Jun 15, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】6月2日，新加坡宣布计划为其15万名公务员创建一个人工智能代理注册制度。乍看之下，这似乎只是该城邦国家在宏大的人工智能应用发展历程中的又一项普通进展。

    但仔细审视后会发现，此举预示着一个更重大的转变：政府承认，人工智能代理已不再是出于好奇心而试点的实验性工具，而是需要被追踪、明确归属和有效治理的业务现实

    这种从应用到问责的转变，正是代理式人工智能时代所面临的决定性挑战。并且，其利害关系已不再是抽象的了。

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    Artificial IntelligenceSingaporeBusiness risksTechnology businesses

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