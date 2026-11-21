THE BROAD VIEW

若不设定目标就将工作委托给人工智能，可能会导致效率低下

在未来几年内，人工智能将接管家族财富管理领域的大部分工作。

整合不同实体的账户、核查文件是否合法合规、起草和监督协议、为每项持股生成报告——这些占据会计师、律师和家族办公室员工精力的任务，正在逐步实现自动化。

新加坡和香港的政府一直在积极吸引家族办公室入驻，因此这两地将是首批感受到这一变化的地区。

设想一个典型的家族，其拥有三家运营公司和一个投资组合，并由其在新加坡的单一家族办公室进行管理。

一个报告系统每天早上会从所有这些实体中提取数据。每家公司的业绩都超出了预算，投资组合的表现也优于其基准。从屏幕上的各项指标来看，这一年是成功的。

然而，家族成员已达成一致，将买断两位堂亲的股份，且创始人可能会开创新业务。但这两项决定都没有传达给系统；没有任何指令表明，未来三年必须产生现金来为这些决策提供资金。

家族旗下的每家公司都像任何一家经营良好的公司一样，将利润进行再投资，而系统报告称一切进展顺利，因为它并未获悉新的资金需求。

该家族办公室使用一个投资平台，根据基准来重新平衡投资组合。模型发现区域性房地产配置不足，于是增加了这方面的投资。然而，这个家族最大的公司正是一家房地产开发商。

从投资组合的角度来看，这种配置是均衡的。但从整个家族的角度来看，其在单一市场的风险敞口却不成比例地增加了。

接着，一个税务工具对集团的结构进行了优化。它根据公司的数据进行计算，并像公司一样假设利润将用于再投资。如此一来，公司税得以降低。

该工具没有考虑股息税，因为其收到的信息中没有任何内容表明所有者打算提取现金。这个方案对公司来说是最优的，但对家族成员而言却代价高昂，因为当他们为股份收购和新业务提取现金时，将面临高额的税单。

系统提供的每个答案本身都是正确的。每个系统都只优化其接收到的信息：公司的预算、投资组合的基准、公司的税务。而每个系统都通过不同的渠道接收指令。

它们中没有一个知道所有者的真正需求是什么，导致整个基础架构偏离了家族的目标。

合规性、关系性、前瞻性

要理解这一差距所在，可以通过我所称的“所有权的三大职能”来审视：即合规性、关系性和前瞻性。

合规性旨在确保所有权的所有方面（如税务和监管规则）都遵守法律。由于法律是成文的，这项任务的大部分将由人工智能自动化完成。

关系性是指所有者之间达成的共识：包括财富的方向、其限制、谁代表他们行事以及向他们汇报什么。起草和监督此类协议也将在很大程度上实现自动化，但协议本身仍然是只有所有者才能做出的决定。

前瞻性则负责贯彻这些协议。它为每项重大投资和商业持股设定任务，评估为实现该任务而提出的策略，将重要决策反馈给家族，并追踪最终结果。

它在执行时着眼于家族的全部财富，在合规性设定的范围内进行优化，并且最重要的是，通过单一渠道——即代表所有者领导财富管理的人——将指令传达给整个组织。

在上述的虚拟家族案例中，链条在关系性职能和前瞻性职能之间断裂了。

所有者们虽然达成了协议，但该协议没有以前瞻性的语言进行决策和记录。因此，没有可以贯彻执行的内容，导致每个系统都转而针对单个公司或投资组合的目标进行优化。

决策权仍在家族手中

如今，一位经验丰富的财务总监或家族办公室负责人，如果了解所有者的意图，或许能捕捉到这三个问题：质疑再投资计划、注意到增加的房地产风险敞口，并询问股息税的问题。

人工智能可以进行同样的分析，速度更快，且覆盖每一项持股，但前提是所有者的需求已被明确。否则，自动化并不能弥合这一差距，反而会让差距的后果更加严重。

要闭合这一链条，首先需要一份沟通清晰的协议。家族决定：未来三年需要现金用于股份收购和新业务，其投资组合应将旗下的房地产公司考虑在内，并且税务方案应针对提取现金进行优化。

负责财富管理的人随后将这些决定转化为每个系统都能执行的指令。

每家公司都收到关于必须派发多少股息的指令，因此其预算中就包含了所有者所需的现金。

投资平台会收到针对整个财富的房地产配置上限，这样拥有房地产开发商就不会导致投资组合失衡。

税务工具被告知将有现金派发，因此股息税就被纳入了规划之中。

有了这些前提，人工智能就能发挥其最大优势。它会在预算批准前、平台进行再平衡前以及税务方案被采纳前，就标记出潜在的冲突。这样一来，所有者的时间就可以花在那些真正属于他们的决策上。

对顾问而言，这种转变同样是巨大的。如今在合规性和关系性工作中收费的许多服务，未来将由机器完成。剩下的价值在于帮助所有者明确人工智能应该服务于什么目标。

人工智能将使生成信息、评估备选方案和执行决策变得前所未有地容易。但所有这些都无法确定财富应该为家族带来什么。这个问题的答案仍在家族成员自己手中，而要将其贯彻执行，则需要一个专属的职能。

作者是 H S Nielsen 的创始人，该公司为复杂财富结构的所有者提供咨询服务

本评论基于作者自身的经验、观察和论点。在英文草稿的撰写和编辑过程中使用了人工智能工具。作者对本评论的准确性、原创性和最终形式负全部责任。