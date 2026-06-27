人工智能正在让才华“隐形”——这对组织而言是个问题

THE BROAD VIEW

一份完善的作品与其背后付出的努力和判断力之间的联系正在减弱

人工智能并未让智力过时，而是让传统的才干标志变得不再可靠。 照片来源：《商业时报》资料照片

几周前，一位朋友就我在领英（LinkedIn）上发的一篇帖子给我发了条信息。在那篇帖子中，我提到了一位学者，他曾批评借助人工智能（Artificial Intelligence）进行写作的行为，但后来他自己却被指责也依赖这项技术。

我的朋友没有理会那位教授，而是直接把矛头指向了我。“你的帖子本身就有明显的人工智能写作痕迹，”他说，“你不觉得这很讽刺吗？”

从那时起，我一直在反复思考这个问题，不是因为他揭穿了我，而是因为这段对话指向了一个比人工智能更宏大的问题。它指向了我们用来相互判断的过程。

在当代，我们已悄然默认了一套等价关系：好的文笔反映了思考和评估能力，一篇有分量的论文则代表着一位严谨的学者。

文字之所以成为衡量能力的可靠指标，是因为写作并非易事，不是每个人都能擅长。它需要时间、训练以及知识的缓慢积累。

人工智能削弱了这种联系，而一旦某个标志不再可靠，建立于其上的判断便开始动摇。

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想想这种情况在工作场所上演得有多快：一名初级分析师现在只需半小时就能制作出一份可提交给董事会的演示文稿；一名应届毕业生可以在一夜之间完成一份达到咨询公司水准的报告；一名经理能在早餐前起草好一套战略建议。

产出的平均质量已大幅提升，这确实提高了生产力。

但这带来了一个很少有组织公开点明的问题：如果几乎任何人都能制作出完善的作品，公司又该如何从产出中评估技能？当才华的可见标志可以按需生产时，什么才算真正的才华？

毫不费力产出的错觉

大多数评论将人工智能问题归结为过剩问题：内容、信息和产出过多。

我认为真正的问题恰恰相反。我们该担忧的不是过剩，而是劳动痕迹的消失。

努力并未消失，只是变得无形。在过去，阅读一篇深思熟虑的文章，能让我们了解到作者的一些可靠信息。我们可以推断其背后付出的时间，并认可其中投入的劳动。

如今，我们已无法做到这一点。人工智能悄然切断了努力与产出之间的联系，而我们用来评估能力的最古老的工具之一也随之失效。

这不仅是写作者面临的问题，它也延伸到了招聘、管理、教育和领导力等领域。

在大部分产出由人机协作完成的时代，任何组织面临的最艰巨的任务之一，将是确定价值由谁创造。

人类社会向来奖励可见的努力。人工智能则剥夺了我们看见这种努力的能力。

对于像新加坡这样的知识经济体而言，其影响尤为关键。新加坡的竞争优势在很大程度上一直依赖于受过高等教育的专业人士，他们因其报告、分析和沟通方式而备受重视。

随着人工智能将这些产出商品化，雇主将需要用新的方法来识别判断力、责任感和决策质量。挑战不再是如何生成信息，而是如何识别出谁知道该如何运用这些信息。

我们可能正在进入一个智力本身不再稀缺的时代。几个世纪以来，机构所珍视的是那些能够清晰地获取和传达知识的人，因为这些能力难以培养。

人工智能正在打破这一逻辑，其速度超出了我们大多数人的预期。

问题不在于是否应该使用人工智能。在数百万份借助该技术撰写的文件中，这个问题已悄然得到了解答。

真正的问题是，当完善的产出成本趋近于零且不再具有重要代表性时，我们该如何学会识别真正的人类技能。

人工智能并未让智力过时，而是让传统的才干标志变得不再可靠。

适应最快的组织，将不会是那些最激进地使用人工智能的组织，而是那些在旧的专业知识标志失去意义后，学会识别并看重人类判断力的组织。

作者是新加坡社科大学的兼任讲师，同时也是新加坡国立大学（国大）李光耀公共政策学院的访问学者

本评论基于作者的个人经历、观察和论点。写作过程中使用了人工智能工具进行语言和编辑方面的辅助。作者对评论的准确性、原创性和最终形式负全部责任。