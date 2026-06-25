人工智能的威胁已潜入银行内部
东南亚地区的贷款机构已将信贷、欺诈和合规决策交由自动化技术处理
- 那些曾被监管机构视为“黄金标准”的控制措施，例如短信一次性密码，如今已近乎过时。 图片：商业时报资料图
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本文由AI辅助翻译
这张信用卡的活动看起来很正常：一杯4新元的咖啡、一笔电商平台的消费、一笔小额的数字订阅。这些交易都没有触发银行的欺诈检测系统——因为它们的本意就不是如此。
然后在一夜之间，同一张卡完成了一笔近5万新元的转账。而持卡人对此毫不知情，仍在睡梦中。
在这个假设的场景中，具有启发意义的部分是前三笔交易的真实性质。它们并非由合法持卡人操作，而是攻击者悄悄执行的低价值测试，用作“训练数据”。
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