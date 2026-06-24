Andy Burnham欲以变革定义其领导力
在经历了首相“走马灯式”地更迭后，英国选民可能希望与过去告别。
- Andy Burnham在曼彻斯特所在的英格兰西北部地区的支持率，能在多大程度上延伸至英国其他地区，目前尚不明确。 图片来源：路透社
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有一句据传是Albert Einstein所说的话：“所谓疯狂，就是重复做同样的事情，却期待不同的结果。”
随着接替英国首相Keir Starmer的竞争日趋激烈，这句话或许萦绕在那些寻求取而代之的工党议员们的脑海中。
自2016年脱欧公投以来，Starmer是第六位卸任的首相。本周二（6月23日）正是脱欧公投的十周年纪念日。
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