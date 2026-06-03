The Business Times
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我们正陷入可负担性危机吗？

许多国家的薪资增长已超过通货膨胀。那么，这种焦虑症从何而来？

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    • 调查显示，人们预期的通货膨胀率高于官方数据或预测，而食品和能源价格在不成比例地影响着这些看法。
    • 调查显示，人们预期的通货膨胀率高于官方数据或预测，而食品和能源价格在不成比例地影响着这些看法。 图片：REUTERS

    Liang Zixuan &

    Mukund Kishore

    Published Wed, Jun 3, 2026 · 06:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    “家庭正在受苦，人们感到愤怒，”国际货币基金组织（IMF）总裁 Kristalina Georgieva 警告说。

    然而，欧洲中央银行行长 Christine Lagarde 指出，许多经济体的实际工资已经恢复到，甚至超过了疫情前的水平。

    这两种说法都可能是正确的。它们共同引发了今天的可负担性辩论。

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    Inflationenergy pricesFood pricesInequality

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