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亚洲有三年窗口期，可通过数字主权抢占人工智能领导地位

为保持竞争力，亚洲必须重新思考数字边界，并将信任构建到人工智能系统的架构中

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    • 随着各国政府加强在网络安全、数据治理和数字韧性方面的保障措施，新加坡的《模范人工智能治理框架》可作为一项至关重要的区域蓝图。
    • 随着各国政府加强在网络安全、数据治理和数字韧性方面的保障措施，新加坡的《模范人工智能治理框架》可作为一项至关重要的区域蓝图。 图片：《商业时报》资料图

    Hans Dekkers

    Published Tue, Jun 2, 2026 · 05:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    从新加坡到印度，亚洲各国正大举投资于人工智能基础设施、数据生态系统和数字平台，力求抓住数字经济增长的下一阶段机遇并抢占人工智能领导地位。

    2026年IBM CEO研究报告显示，69%的领导者表示人工智能已在改变其核心业务，而到2030年，他们的议程将完全聚焦于速度、智能和重塑。

    这意味着亚洲在人工智能转型中成为领导者的时间窗口很窄——可能只有三到五年——而奠定正确基础所涉及的经济利益巨大。

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    Artificial Intelligence

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