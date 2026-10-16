亚洲须抓住机遇，保障未来粮食安全
蛋白质来源多样化是出路之一
- 许多亚洲传统蛋白质来源价格实惠、广为人知且营养丰富。 照片：EPA
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
10月16日是世界粮食日，联合国（UN）粮食及农业组织（FAO）为今年选定的主题是“今日创新，滋养未来”。这揭示了一个严峻的现实：我们生产蛋白质的方式正与土地、水、气候和公共卫生的极限发生冲突。而亚洲正处于这场冲突的中心。
2025年，全球有6.45亿人挨饿，其中2.92亿在亚洲。与此同时，亚洲与饮食相关的非传染性疾病正达到顶峰。
然而，这个让人们失望的系统本身效率低下。网络出版物Our World in Data的数据显示，畜牧业占用了全球约77%的农业用地，却只供应了18%的卡路里和37%的蛋白质。联合国粮农组织指出，农业用水约占全球淡水抽取量的70%。
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