亚洲须抓住机遇，保障未来粮食安全

THE BROAD VIEW

蛋白质来源多样化是出路之一

10月16日是世界粮食日，联合国（UN）粮食及农业组织（FAO）为今年选定的主题是“今日创新，滋养未来”。这揭示了一个严峻的现实：我们生产蛋白质的方式正与土地、水、气候和公共卫生的极限发生冲突。而亚洲正处于这场冲突的中心。

2025年，全球有6.45亿人挨饿，其中2.92亿在亚洲。与此同时，亚洲与饮食相关的非传染性疾病正达到顶峰。

然而，这个让人们失望的系统本身效率低下。网络出版物Our World in Data的数据显示，畜牧业占用了全球约77%的农业用地，却只供应了18%的卡路里和37%的蛋白质。联合国粮农组织指出，农业用水约占全球淡水抽取量的70%。