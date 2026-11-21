THE BROAD VIEW

关键在于你能用这项技术完成什么，以及如何利用它节省出来的时间。

当人们在工作中发现一个真正的痛点，并探索人工智能如何帮助他们解决这个问题时，学习就变得有目的性了。 图片来源：MAGNIFIC

我承认，我是个守旧派。

多年来，同事和朋友们都认为我是一个接受新事物，尤其是新技术很慢的人。这个看法并非完全不符实。

然而，意想不到的事情发生了。我发现自己正以连自己都感到惊讶的热情投入人工智能。

更有趣的是，一些曾经认为我在技术方面有困难的人，至今还没有像我一样拥抱它。

我一直在反思这种讽刺现象。或许，我们从人工智能中受益的能力，与技术熟练度关系不大，而更多地取决于我们的学习意愿、我们提出的问题以及我们选择如何运用答案。

我们花了大量时间去问人工智能能为我们做什么。现在，让我们换个角度来看待这个问题。

学习始于求知欲

我的高管教育工作让我有机会与各行各业和不同地区的领导者及组织进行交流。我逐渐认识到一个重要的区别：教别人人工智能，和让那个人想学人工智能，是两码事。

有句话说，领导力不能只靠教，更要靠“悟”。类似的情况也适用于人工智能。

在新加坡管理大学 (Singapore Management University) 的公开课程中，自主报名的参与者往往带着好奇心和问题而来。而在企业定制课程中，参与者则可能是由其所在组织提名的。

许多人充满热情，但也有一些人尚未发现学习对他们自身的意义。

我越来越发现，从一个问题入手，而不是从技术本身入手，价值更大。当参与者在工作中发现一个真正的痛点，并探索人工智能如何帮助他们解决这个问题时，学习就变得有目的性了。这个问题属于他们自己，解决问题的渴望也油然而生。

组织可以提供渠道、工具和培训，但无法强求好奇心。

年轻的优势与经验的价值

我惊叹于我那从事专业服务的儿子能如此轻松地使用人工智能来分析复杂数据集、识别模式并为他的经理提供洞见。我年轻的同事们也展现出同样的熟练度。

看着他们，我有时会想，那些通过艰苦努力积累专业知识的人是否已经被超越了。

最近，当一位博士候选人描述人工智能如何加速她的研究时，我感到一丝嫉妒。我攻读博士的那几年十分艰难，我埋首于论文，与各种相互矛盾的论点搏斗，并忍受着挫败、泪水和自我怀疑。

然而，那段时光教会了我一些宝贵的东西：在答案难觅时，质疑假设、识别矛盾并运用判断力。

如今，当人工智能在几秒钟内生成令人信服的回答时，那段经历帮助我识别出其中缺少了什么，并提出更好的问题。

我并不希望如今的研究者们也经历那些挣扎。摆脱枯燥乏味是一种进步。但如果连同培养判断力的脑力劳动也一并去除，那就是另一回事了。

挑战在于，要确保便利性不会取代思考。

当年轻一代的数字素养与年长一代的生活经验和判断力相结合时，真正的奇迹才会发生，创造出任何一方都无法单独有效达成的成果。

同理心造就不同

最近，我的两位朋友面临着极其痛苦的处境。一位失去了人生伴侣，另一位被诊断出患有绝症。在这两种情况下，人工智能都很有用，它帮助我应对陌生的领域、收集信息，并思考支持他们家人的方法。

但在某些时刻，仅有信息是远远不够的。人工智能或许可以建议安慰的话语，但它无法代替我们陪伴在悲伤的朋友身边。

在我们那位身患绝症的朋友的工作场所，高层领导花时间与他的家人交谈，帮助他们处理复杂的事务，并探讨减轻他们财务负担的方法。同事们也默默地承担了额外的工作。

让我感动的是驱动这些行动的真诚关怀。人们选择超越自己的职责范围，因为一位同事和他的家人需要他们。

我们常说同理心是一种软技能，是值得拥有但可能次于智力和生产力的东西。但我持不同看法。

同理心让我们在行动前停顿，考虑他人的处境，并认识到最高效的解决方案未必总是最富同情心的。

人工智能可以帮助组织做出明智的决策、分配资源和提高效率。但人类领导者仍必须决定什么是重要的，他们的决策会影响谁，以及何时应将同情心置于便利性之上。

想象一下，在一个人工智能让我们能在更短时间内完成更多工作的世界里，我们却变得不那么愿意将时间给予彼此。那么，我们真正得到了什么呢？

技术可以扩展我们提供帮助的能力，而同理心则赋予这种能力以人性的目标。

真正重要的问题

关于人工智能的公众讨论大多集中在机器是否会取代人类上。这些担忧是真实存在的。一些工作将发生重大变化，一些任务则可能完全消失。

但是，我们对“被取代”的过度关注，可能会让我们忽略一个更直接的责任。

因为人工智能，我们是成为了更好的思考者，还是仅仅成了更快的答案生产者？我们是否在利用它节省下来的时间来做出更好的判断、深化人际关系和解决有意义的问题？

我很庆幸能在我人生的这个阶段经历这场变革。多年来的学习、工作、犯错以及向他人学习的经历，为我奠定了基础，使我能以早年无法做到的方式与人工智能互动。我也在向那些以令人钦佩的开放和自信态度对待人工智能的年轻同事学习。

在很多方面，我可能仍会是个守旧派。但如果这意味着珍视来之不易的知识、健全的判断力、人际关系和同理心，那么我乐于将这些品质带入新世界。

人工智能或许能帮助我完成超乎想象的成就。但我选择做什么、为何重要以及我能触动谁的生命，这些问题仍需由我自己来回答。

作者是新加坡管理大学企业发展部高管发展商务主管