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银行无法用碎片化数据对抗现代诈骗

银行需要关联信息来区分正常交易和欺诈交易

    • 在2026年上半年超过80%的诈骗案中，受害者是自行转账，诈骗者并未控制其账户，这给银行带来了新挑战。
    • 在2026年上半年超过80%的诈骗案中，受害者是自行转账，诈骗者并未控制其账户，这给银行带来了新挑战。 图片来源：PIXABAY

    Chris Banks

    Published Thu, Oct 8, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    近期，新加坡反诈骗中心与五家主要银行的联合行动防止了超过4600万新元的潜在诈骗损失，这展示了当信息在银行和执法机构之间快速流动时所能取得的成就。

    这也揭示了一个令人不安的现实：诈骗的性质变化之快，已经超过了许多旨在侦测它们的控制措施。

    在2026年上半年接报的诈骗案中，超过80%的案件涉及受害者自行转账，而非诈骗者直接控制其账户。

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    BanksScamsFraudSingaporeArtificial Intelligence

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