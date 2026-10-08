银行无法用碎片化数据对抗现代诈骗

银行需要关联信息来区分正常交易和欺诈交易

在2026年上半年超过80%的诈骗案中，受害者是自行转账，诈骗者并未控制其账户，这给银行带来了新挑战。 图片来源：PIXABAY

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近期，新加坡反诈骗中心与五家主要银行的联合行动防止了超过4600万新元的潜在诈骗损失，这展示了当信息在银行和执法机构之间快速流动时所能取得的成就。

这也揭示了一个令人不安的现实：诈骗的性质变化之快，已经超过了许多旨在侦测它们的控制措施。

在2026年上半年接报的诈骗案中，超过80%的案件涉及受害者自行转账，而非诈骗者直接控制其账户。