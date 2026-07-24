一级方程式赛车之外：新加坡的全年体育旅游战略

除了标志性赛事，一系列中端项目旨在稳定获取旅游收入

新加坡的体育旅游发展由新加坡体育理事会于2024年推出的1.65亿新元“大型体育赛事基金”支持。 图片来源：TEOH YI CHIE，商业时报

【新加坡】在华侨银行室内体育馆经过数日的比赛后，2026年世界乒乓球职业大联盟 (WTT) 新加坡大满贯赛的冠军们却在新加坡海洋馆拍摄了胜利照片——这正是新加坡体育赛事拓宽其旅游雄心的一个例子。

自2021年起，这项赛事一直在加冷举行，而今年的WTT首次引入圣淘沙名胜世界 (Resorts World Sentosa, RWS) 作为呈献合作伙伴。

2026年WTT新加坡大满贯赛冠军Wang Chuqin（左）和Sun Yingsha在圣淘沙新翻修的新加坡海洋馆。 图片来源：新加坡大满贯赛, WTT

这项赛事通过见面会、运动员住宿和粉丝酒店套餐等方式融入了旅游经济，这些活动通常与一级方程式 (F1) 夜间赛等标志性赛事相关联。

除了一级方程式赛车这类盛大赛事外，新加坡正在制定一个由乒乓球、羽毛球、橄榄球锦标赛到大众参与的马拉松等组成的常态化“二级”赛事日程表。

新加坡旅游局 (旅游局) 体育署长Lilian Chee表示，此类体育赛事“增强了新加坡作为旅游目的地的吸引力，创造了全球品牌价值，并为新加坡丰富多样的赛事日程做出贡献，使其全年对不同访客群体保持吸引力和新鲜感。”

尽管其中一些赛事规模较小，但它们共同旨在保持旅游引擎全年运转。

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新加坡詹姆斯库克大学市场学教授Alexander Josiassen表示：“一个全年的体育赛事组合为新加坡带来持续的曝光度，而不仅仅是短暂的高峰。”

他补充道：“大型赛事可能影响力巨大，但也可能风险更高。一个由常态化二级赛事组成的组合有助于建立一个更稳定的体育与生活服务产业群城市形象，同时也能将需求分散到全年的不同时间。”

这类赛事的常态化性质非常重要。新加坡体育理事会 (SportSG) 发展副总裁Daryl Yeo表示，这些锦标赛“通过为体育迷提供每年都值得期待的活动”，帮助建立持续的参与感。

1.65亿新元的赌注

新加坡的体育旅游发展由新加坡体育理事会于2024年推出的1.65亿新元“大型体育赛事基金” (MSEF) 支持，该基金旨在锁定长期的多年合同。

该基金初步为期四年，至2028年，用于支持提交提案的赛事“所有者”。若提案获批，新加坡体育理事会将与所有者合作，提供一定资金，将赛事引入新加坡。

新加坡体育理事会的Yeo表示：“我们根据多个标准评估体育赛事，包括该项运动的受欢迎程度、社区的多元化兴趣以及激励更高参与度的潜力。”

“我们引进的每一项赛事都应该为社区带来有意义的益处——无论是通过体育、社会还是经济成果。”

重点不仅仅是轰动性的大型赛事。旅游局的Chee指出，小众和新兴体育赛事通过吸引专程前来的爱好者，对主流赛事起到了补充作用。

她举例说，2024年国际棋联世界国际象棋锦标赛首次在新加坡举行，在14天内吸引了超过7000名棋迷，其中15%来自海外。

体育对其他旅客群体也同样具有吸引力。Chee表示，旅游局已观察到更多会展（会议、奖励旅游、大会和展览）旅客将体育和健康融入其行程中。

她说：“新加坡作为一个大自然里的城市，凭借我们像Dempsey的Nowhere Baths等健康恢复场所，甚至像Hyrox Singapore这样的健身活动，都极具吸引力。”

“这些体验将迎合越来越多希望将锻炼和恢复纳入旅行计划的旅客群体。”

Josiassen教授表示，新加坡的主要优势在于其一致性：它不必成为世界上最大的体育目的地，但可以作为亚洲一个可靠、高端且组织有序的体育中心。

吸引旅游收入

尽管支持广泛的赛事，但旅游局仍专注于高质量的旅游。

旅游局助理局长Jean Ng表示，这意味着吸引合适的旅客：那些欣赏新加坡所提供的一切的人，因为新加坡并非一个“廉价”的目的地。

她是在六月底于此地举行的一场区域性高中篮球锦标赛——NBA新星邀请赛期间的NBA投资者大会上发表上述言论的。

从左至右：NBA亚洲区增长与创新主管Ed Winkle；新加坡旅游局助理局长Jean Ng；以及新加坡体育理事会产业发展副总监Dean Tan在NBA投资者大会上。 图片来源：JEAN LOW

Ng表示，旅游局在评估一项体育资产时的首要考虑是，它在收视率和粉丝基础上是否具有号召力。

她说，其次是粉丝是否愿意为之远行，第三是旅客是否会亲自前来参与，并以马拉松为例说明了后者。

体育旅游确实能带动更高的消费。旅游局的Chee指出，国际运动员——无论是职业选手还是大众参与者——通常会提前几天抵达以适应环境。

这意味着他们的逗留时间比普通游客更长，并在生活服务产业群、酒店、零售和餐饮方面的支出也更高。

在旅游局支持的休闲活动中，包括表演和体育赛事，国际游客通常占25%至30%。旅游局未提供仅针对体育赛事的单独数据。

在WTT对2026年新加坡大满贯赛观众的调查中，约46%的受访者来自海外。

WTT是受大型体育赛事基金支持的赛事之一。其项目管理机构和主要执行承包商是本地公司Kin Global，该公司最近在新加坡交易所上市。

Kin Global首席执行官Vincent Chai说：“为新加坡大满贯赛而来的粉丝不仅仅是为了乒乓球；他们是在体验更广泛的新加坡。”

他指出，2024年每位旅客的消费比2019年高出约24.5%，这主要由观光、娱乐、博彩和餐饮驱动。而体育旅游合作——例如WTT与RWS的合作——正是旨在抓住这些领域的机遇。

RWS度假村销售与营销代理高级副总裁Jenny Wang表示，以体育为主导的活动可以超越赛事本身，正如WTT所示。

“除了门票销售，其价值还来自赛事周边的活动：运动员和代表团的住宿、餐饮、零售消费、景点参观以及整个度假村的粉丝活动。”

结合WTT赛事，RWS推出了包含酒店住宿、门票和与运动员的粉丝互动环节的住宿套餐。

决定比赛对阵的抽签仪式也在圣淘沙举行，将游客从比赛场馆吸引到这个休闲岛屿。

圣淘沙名胜世界为2026年新加坡大满贯赛举办官方抽签仪式，将这一关键的赛事里程碑带入度假村充满活力的环境中。 图片来源：RWS

与此同时，由adidas呈献的比亚迪新加坡国际马拉松赛也让本土中小企业参与其中。例如，一位名为Jonny的本地艺术家——“创意跑步团体”LAST Running的创始人——受委托设计比赛T恤。

该赛事的联合首席执行官Leon Lai说：“我们想向（参赛者）展示，新加坡不仅仅是一个‘体育赛事’城市，更是一个体育包容的城市……当他们看到所有这些中小企业和多个商家都成为马拉松的一部分时。”

这些中小企业为赛事注入了本地风味，甚至在补水站提供万隆水和甘蔗汁。

Lai也是体育管理、营销和策略公司Betterment Sports的创始人，他指出，2025年约有四分之一的跑者来自海外。“这也让他们对新加坡在传统观光之外所能提供的东西有了极好的印象。”

不只是为了游客

除了鼓励游客消费，大型体育赛事基金还旨在加强新加坡的体育生态系统，从本地组织者到运动员。

以前，这里的大型体育赛事几乎完全由国际版权持有者和外国推广商运营。

如今，本地运营商正在向价值链上游移动，从执行承包商转变为体育知识产权 (IP) 的组织者和所有者。

新加坡国际马拉松就是一个例子。从2016年到2025年，该赛事由跨国运营商Ironman Group举办。但随着合同到期，新加坡体育理事会为下一任官方推广商举行了公开征集。

最终由SG International Marathon胜出，这是一家由Betterment Sports和大众参与健身活动组织者Score Sports成立的合资企业。

至于运动员，新加坡体育理事会的Yeo表示，这些赛事让他们有机会在主场与区域和国际同行竞争。在今年五月的KFF新加坡羽毛球公开赛中，Loh Kean Yew成为24年来首位进入决赛的新加坡选手。

Loh Kean Yew（蓝色球衣）成为24年来首位进入2026年新加坡羽毛球公开赛决赛的新加坡选手。 图片来源：JEAN LOW

Yeo补充说，更广泛的目标是提升观赛率和参与度，以支持新加坡体育理事会激励一个更健康国家的使命。 The Kallang Group的活动与场所营造集团负责人Yazed Osman表示，大型体育赛事能加强本地的业余社群。 The Kallang Group负责组织汇丰银行新加坡SVNS世界七人制橄榄球系列赛，该赛事得到了新加坡体育理事会、旅游局和新加坡橄榄球总会的支持。 Osman指出，学校、青年球员和俱乐部通过在同一周举行的一系列跨不同年龄组的橄榄球锦标赛，被整合到汇丰银行SVNS的体验中。

障碍与陷阱

然而，对于新加坡的新兴组织者来说，并非一帆风顺。

新加坡大满贯赛的旅游效应延伸到了RWS。但对于与WTT（国际乒乓球联合会的商业和赛事分支）共同管理该赛事的Kin Global来说，连接这两个用途不同的场馆是一项艰巨的任务。

Chai表示，主要挑战在于“在两个地理和概念上都截然不同的场馆之间，设计出一种连贯、统一的赛事体验”。

从品牌推广到广播要求，制作标准也必须在多个利益相关者之间保持一致，包括：WTT、RWS、新加坡体育理事会、新加坡乒乓球总会和The Kallang。

与此同时，严格的认证规定使得本地商家难以进入华侨银行室内体育馆内部。为此，Kin Global在场外开设了一个“粉丝区”，本地公司可以在此提供餐饮、商品、娱乐和互动体验。

华侨银行室内体育馆外的一个“粉丝区”，本地商贩在此提供餐饮、商品、娱乐和互动体验。 图片来源：JEAN LOW

尽管如此，Kin Global仍打算继续拥有和组织赛事，并希望收购体育知识产权。Chai说：“虽然存在财务风险，但拥有体育知识产权能带来纯粹的执行模式无法比拟的巨大长期收益。”

该公司正从那些商业理由明确且可能获得高关注度的赛事开始，例如今年七月首届职业匹克球协会亚洲500新加坡公开赛。

与此同时，Betterment Sports则谨慎地避免单纯追求数量。组织者选择将2026年比赛的参赛人数从2025年的57,000人减少到52,000人，而不是扩大规模。

然而，赛事时间已从两天延长至三天。Lai说：“这是为了让赛道更加舒适，确保体验得到提升。”

他补充说，这是一次试点尝试。“一旦我们让人们在不同日期参加不同类别的比赛，并且看到这样很舒适，明年我们或许可以开始增加人数。”

虽然增加一天意味着更高的成本和更复杂的后勤工作，但Lai认为这是实现长期增长的必要投资。

至于The Kallang Group，Osman说，作为组织者和场馆所有者，它在设计“端到端体验”方面处于有利地位。

他说：“这种综合能力使我们能够超越举办孤立的活动，转向策划有凝聚力的、覆盖整个区域的‘体育娱乐’体验，以有意义的方式将体育、生活服务产业群和旅游业结合起来。”

2026年汇丰银行新加坡SVNS世界七人制橄榄球系列赛吸引了约40,000名参与者，活动包括粉丝区、互动游乐区和社区周边活动。

游客在2026年汇丰银行新加坡SVNS世界七人制橄榄球系列赛的互动游乐区参与活动。 图片来源：THE KALLANG

WTT新加坡大满贯赛和汇丰银行SVNS世界七人制橄榄球系列赛是受大型体育赛事基金支持的赛事之一。但从长远来看，新加坡的体育组织生态系统或许能够摆脱辅助。

Josiassen教授说：“希望公共资金能被用作一座桥梁，而不是一个永久的运营模式。”

他补充说：“到2028年，这些赛事将有时间建立强大的赞助、票务、广播或流媒体价值、酒店和航空公司合伙业务以及回头客需求。”

他认为，真正的考验是“组合价值”——一项赛事是否能带来游客、增强新加坡的旅游目的地形象、激活体育城、创造媒体曝光度，并符合更广泛的旅游战略。