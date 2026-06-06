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“丝芙兰儿童”现象之外：亚洲美妆热潮为何可能碰壁
该行业正在利用人们的不安全感，但监管机构可能正介入干预
- 随着人们对追求完美的护肤流程日益感到厌倦，品牌的明智之举并非加强修正，而是转向与“舒适美容”相关的概念。 图片来源：UNSPLASH
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本文由AI辅助翻译
如果你想了解全球美妆行业的未来走向，不要从巴黎的奢侈品专柜开始。
不妨从社交媒体看起。抖音上的护肤教程、贯穿于韩国和日本网红文化中的童趣美学，以及新加坡、首尔和雅加达等地越来越多的青少年开始采纳曾为成年消费者专属的护肤仪式。
这就是我们所称的“可爱经济”的前沿：一个快速扩张的市场，其中，柔和、纯真和年轻不仅是审美选择，更是商业引擎。
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