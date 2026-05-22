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人工智能适度规模化的商业案例亦是环保案例

部署必须使模型的规模与任务相匹配

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    • 如果企业不首先扪心自问一个根本性问题：人工智能到底是不是正确的解决方案，那么为人工智能进行适度规模化将毫无意义。
    • 如果企业不首先扪心自问一个根本性问题：人工智能到底是不是正确的解决方案，那么为人工智能进行适度规模化将毫无意义。 图片来源：UNSPLASH

    Angel Hsu

    Published Fri, May 22, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    人工智能已成为董事会的优先事项，但在竞相部署人工智能的浪潮中，首席执行官们并未高度重视其环境足迹。

    到目前为止，我们中许多人已经听说过有关人工智能能源和水资源消耗的那些引人注目的统计数据。

    一项被广泛引用的估算显示，使用一个强大的人工智能模型生成单张图片所消耗的能量，可能与为一部智能手机完全充电相当。

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    Artificial IntelligencesustainabilityData centresEnergy efficiencyWater

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