在未公布的地铁站附近购房：决策依据是什么？

为何美国国家经济研究局的工作论文可能得出了错误的推论

在各个地铁站点的具体位置确定之前，宏观的交通走廊、发展节点和土地使用规划重点通常早已公布。 照片来源：商业时报资料图

如果有人在地铁站公布前两年就在附近买房，人们通常会立即想到两种解释：他们掌握了内幕消息，或者他们只是更善于串联分析现有信息。

美国国家经济研究局一篇新的工作论文引起了关注，该论文发现，在地铁站位置公之于众前的一到两年，新加坡公务员购买的私人房产，在地理位置上与未来的地铁站异常接近。

这种现象在中层官员和规划相关机构工作的员工中最为明显。论文作者将此解读为与滥用特权信息相符的证据。