购买武器可能损害国家经济

THE BOTTOM LINE

一个国家的军事扩张与其金融市场之间有何关联？

有充分证据表明，武器进口的激增往往会增加未来战争的风险和强度。 图片来源：路透社

有些战争是可以预测的。无论是过去还是现在，一些冲突的爆发或多或少都在意料之中，这与经济社会状况、一个国家的历史及其邻国的情况有关。

在当今的地缘政治格局中，一个突出的警告示牌是武器的买卖。有充分证据表明，武器进口的激增往往会增加未来战争的风险和强度。

增强军事力量不仅是为一个国家备战。它还可能加剧地缘政治紧张局势，从而使战争更有可能爆发。

此外，这也会带来经济影响。

我们的研究表明，当一个国家开始购买更多武器时，其股市往往会下跌。一个国家武器进口的增加，与其金融市场在统计和经济上均出现的显著下跌有关。

武器采购也是市场走势的一个强有力预测指标——其预测能力甚至超过实际军事冲突的爆发。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

这可能是因为市场是由意外事件驱动的。当战争爆发时，投资者可能早已预料到并已将此因素计入价格。

或许令人惊讶的是，大量关于国际武器交易的信息都由联合国和斯德哥尔摩国际和平研究所等组织公开监测和记录。

利用这些组织提供的数据，投资者可以逐步、主动地进行投资组合调整，而无需等待战争冲击导致市场暴跌。

我们同样使用了这些信息，研究了从1970年到2023年超过50年间，逾72个国家（包括美国、英国、中国和印度）的武器进口和股票市场情况。

我们研究的冲突包括1982年英国与阿根廷之间的福克兰战争、1990年代印度与巴基斯坦的冲突、伊拉克战争以及持续的乌克兰战争。我们还考虑了可能影响股市的多种因素，包括宏观经济环境。

我们的证据表明，一个国家的军事扩张与其金融市场的兴衰之间存在明确的联系。

不同政体间的差异

不过，武器进口对股市估值的负面影响并非在所有地方都相同。例如，在专制国家，这种损害较小。

这可能是因为专制国家的领导人需要为政权的存续而战，并防范政变风险。因此，任何军事扩张都可能被投资者视为专制政权的预期政策回应。

在法治健全的国家——例如英国或德国——购买武器与股市回报的负面反应联系更为紧密。在这些国家，政府的武器采购往往更加透明，并受到更严格的监督。

在非北大西洋公约组织（北约）国家，采购武器对股市的冲击也更强。考虑到北约是一个防御性联盟，其成员国之间的军事开支可能不会引发太多担忧，这一点就很好理解了。

因此，购买武器的代价远不止坦克和导弹的价格，它会对整个国民经济产生不利影响。

这可能会影响直接投资股市或通过共同基金间接投资的人们的财富。养老金领取者也可能受到影响，因为养老基金通常投资于股市，这意味着政府采购部门的决策最终可能影响人们的储蓄和退休生活。

战争经济的现实

当武器最终被使用时，除了毁灭性的人道代价，武装冲突还可能导致相关经济体在战事开始后多年都难以恢复。

2021年发表在《宏观经济学杂志》上的一项研究估计，在冲突开始10年后，参战国的国内生产总值平均比没有战争的情况低28%。

贸易联系会受到严重干扰，有时甚至完全中断。耗费数十年建立的全球供应链可能在一夜之间瓦解。在战争带来的种种不确定性中，外国投资也会枯竭。

经济冲击的影响范围可能远远超出交战国。正如2022年乌克兰战争和伊朗战争所显示的，冲突可能导致能源价格飙升，加剧通货膨胀和广泛的经济痛苦。

从始至终，购买和使用武器都是一个昂贵的过程。THE CONVERSATION

Tomasz Piotr Wisniewski是英国公开大学（The Open University, OU）的金融学教授；Ayman Omar是莱斯特大学（University of Leicester）的金融学助理教授；Cristiana Bernardi是英国公开大学的会计与财务管理高级讲师