城市发展能成为基金管理巨头吗？

COMMENTARY

该公司分享了目标明确的战略计划，值得称赞；其他家族关联集团也应如此效仿

城市发展有限公司在实现其基金管理雄心方面面临着艰巨的任务。 照片：YEN MENG JIIN,《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】去年2月底，Kwek Leng Beng 与其子 Sherman Kwek 为争夺 城市发展有限公司 (City Developments Limited, 简称CDL) 的董事会控制权而引发的父子之争公之于众，一度成为城中热议话题。

执行主席 Kwek Leng Beng 以“未遂政变”为由，将其子集团首席执行官 (CEO) Sherman Kwek 及其他几位董事告上法庭，指控他们试图夺取CDL的董事会控制权。

经过几天的公开争吵，年长的 Kwek 决定撤销法律诉讼，风波得以平息。年届八旬的 Kwek Leng Beng 继续担任执行主席，Sherman Kwek 则继续担任集团首席执行官。